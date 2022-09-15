Китай сочувствует России в час испытаний, но прямую помощь не окажет, - Владимир Скосырев

19:27 16.09.2022

Пекин держит нейтралитет в конфликте в Украине

Владимир Скосырев



Беседа президента РФ Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином затмила по числу откликов в СМИ другие события на саммите ШОС. Это понятно. Встречались лидеры двух держав, которые отвергают гегемонию США и тесно взаимодействуют на мировой арене. В феврале перед началом специальной военной операции в Украине Москва и Пекин заявили, что их дружба не имеет границ. Но у каждой стороны своя повестка. Для России в результате неудач на поле боя и санкций китайская солидарность очень важна. А Китай, который подвергается огромному давлению Запада по Тайваню, проявляет осторожность, учитывая, что открытая поддержка Москвы навлечет на него самого санкции.



Как передал ТАСС, Путин на полях саммита ШОС на встрече с Си Цзиньпином указал, что попытки создания однополярного мира абсолютно неприемлемы для подавляющего числа государств на планете. Си, в свою очередь, выразил готовность вместе с Москвой сыграть руководящую роль в выходе мира на траекторию устойчивого и позитивного развития. Президент РФ также указал на быстрый рост торговли между двумя странами. Вскоре объем товарооборота достигнет 200 млрд долл.



В то же время лидерам двух держав приходится выстраивать связи между ними в непростое время, учитывая обострение международной напряженности и события в Украине. Эту ситуацию четко обрисовала газета Global Times, издаваемая Коммунистической партией Китая. Она пишет, что американские медиа призывают Пекин извлечь для себя уроки из трудностей, которые испытывает Россия. Это призыв абсурдный. Он основан не на фактах, а на скрытом желании внести раскол в китайско-российские отношения. На самом деле позиция Китая остается неизменной, говорится в статье. Китай – это ни участник конфликта, ни его виновник. Китай всегда выступал за уважение суверенитета и территориальной целостности всех стран и мирное разрешение споров. Поэтому и российская, и украинская стороны выразили одобрение объективной и беспристрастной позиции Китая.



Ши Иньхун, профессор Народного университета в Пекине, дает еще более категоричную оценку курсу Пекина. "Китай на редкость тщательно избегает военного вовлечения в конфликт и будет продолжать так поступать, особенно на фоне осечек России в боях. Выражение симпатии со стороны Китая на самом деле россиянам не помогает. А вот резкое увеличение Китаем закупок энергетических продуктов с апреля немного помогает, но не в военной области", – говорит он.



Пекин должен действовать осторожно. Во время все более шумной полемики с США он просто обязан демонстрировать уверенность в себе и силу. Китай не может позволить, чтобы главный партнер по авторитарному альянсу потерпел поражение, утверждает Рана Миттер, профессор Оксфордского университета. Но помочь России в экономическом или военном плане – значит подвергнуть риску собственную экономику, которая замедляется. "Поэтому китайский лидер вынужден балансировать. Его тайное стремление состоит в том, чтобы Москва в том или ином виде закончила конфликт. Престиж, – полагает профессор, – особенно важен для Си именно в данный момент, когда идет подготовка к ХХ съезду КПК, после которого, вероятно, состоится его утверждение генсеком на третий срок подряд".



New York Times увязывает нынешний курс Пекина в отношении Москвы с внутриполитической ситуацией в РФ. В Китае якобы опасаются, как бы не ослабла из-за событий в Украине власть президента РФ. И дело не только в том, что нынешние лидеры двух стран встречались 38 раз и испытывают друг к другу взаимное доверие. Главное, чтобы поворот на Восток не сменился поворотом на Запад. Возможно, газета выдает желаемое за действительное. Китай и Россия только что показали, что укрепляют военное взаимодействие. Как сообщило Минобороны РФ, корабли двух стран проводят совместное патрулирование в Тихом океане.



В четверг у российского президента состоялась также трехсторонняя встреча с лидерами Китая и Монголии. По словам Путина, договоренности, принятые в трехстороннем формате Россия–Монголия–Китай, реализуются в полной мере. Он напомнил об утвержденной в 2015 году "дорожной карте" сотрудничества трех государств и об одобренной в 2016-м программе создания экономического коридора Россия–Монголия–Китай. Правда, осталось неясным, обсуждалось ли предложение о строительстве ветки газопровода "Сила Сибири" в КНР через Монголию.



Еще одной двусторонней встречей на ШОС, привлекшей широкое внимание, стали переговоры Путина с президентом Ирана Эбрахимом Раиси. Москва и Тегеран завершают подготовку большого договора, который переведет их отношения на уровень стратегического партнерства.



За саммитом следили и авторы российских общественно-политических Telegram-каналов. "На полях саммита ШОС в Самарканде у Владимира Путина очень плотный график – за встречей с президентом Ирана Эбрахимом Раиси последовали важные переговоры с главой Китая Си Цзиньпином, а затем на очереди обсуждение повестки с турецким лидером Реджепом Эрдоганом, - отмечает "Мейстер". - Пока страны Большой семерки пытаются сделать вид, что Россия и ее руководство находятся в дипломатической изоляции, они сами оказались отрезаны от реальной повестки. Владимир Путин показывает мастер-класс в том, как выстраивать многополярный мир. Долгое время глобальный Запад вмешивался в дела суверенных стран Востока, однако саммит ШОС претендует на смену правил игры. Будет ли Китай оказывать непрямую экономическую помощь России, согласится ли Турция ввести санкции против Кремля, насколько тесным станет военно-техническое сотрудничество Москвы и Тегерана? Все эти вопросы жутко волнуют западные страны. В скором времени предстоит Генассамблея ООН, где США в очередной раз попробуют выдвинуть инициативы против России, но уже очевидно, что саммит в ШОС затмит по значению данное мероприятие".

"Сегодняшний день на ШОС был в значительной степени протокольным, - полагает "Адекват". - Состоялось, конечно, множество двусторонних встреч, и не только с нашим участием, но главное содержание саммита будет в его итоговых документах, которые должны появиться завтра к вечеру. Впрочем, и сегодня уже успело прозвучать немало важного. Китай: сегодняшние перемены - колоссальные, невиданные в истории. Мы с российскими коллегами готовы показать пример ответственного руководства, чтобы вывести мир на устойчивую и позитивную траекторию. Иран: Запад недоговороспособен. Пакистан (в лице премьера, которого принято считать прозападным, особенно на фоне предшественника): мы хотим выстраивать отношения с вашей великой страной, вы - сверхдержава. Ну и Путин как бы подытожил все перечисленное: попытки сформировать однополярный мир уродливы и неприемлемы для подавляющего большинства, миропорядок должен быть многополярным и справедливым, основанным на праве, а не на "правилах"".



15.09.2022