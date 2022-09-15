Новый полюс набирает силу: Саммит ШОС нервирует Запад, - СП

19:43 16.09.2022 Вместо "всемирной изоляции" России на встрече в Самарканде могут быть заложены параметры будущей многополярности



Анна Седова

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Вадим Козюлин

Дмитрий Журавлев



16 сентября - второй день саммита стран Шанхайской организации сотрудничества, проходящего в Самарканде. Впервые с начала пандемии лидеры государств ШОС встречаются лично в полном составе (а это, напомним, руководители России, КНР, Индии, Пакистана, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана). Кроме того, на саммите присутствуют и представители других стран, которые потенциально могут стать членами организации.



Собственно, одним из главных итогов первого дня стало подписание Ираном меморандума о вступлении в Шанхайскую организацию сотрудничества, что открывает ему путь для полноправного членства в ШОС - ранее Иран находился в статусе наблюдателя. Президент Белоруссии Александр Лукашенко также изъявил желание стать полноправным членом организации.



Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев заявил о начале процедуры по предоставлению Белоруссии статуса полноправного члена ШОС, а также о предоставлении статуса партнеров организации Бахрейну, Мальдивам, Кувейт, ОАЭ и Мьянме.



Если первый день прошел под знаком двусторонних встреч, на которых партнеры обсуждали инфраструктурные проекты и перспективы развития отношений, то во второй главы государств приняли участие в заседании Совета ШОС и сделали ряд программных заявлений. Так, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что странам-членам предстоит преобразовать ШОС в глобальную экономическую платформу. Президент РФ Владимир Путин указал, что в мировой политике и экономике происходят необратимые трансформации, и ШОС будет играть в них важную роль, так как сотрудничество в ней "выстраивается на подходах, лишенных эгоизма в политике и экономике", в отличие от подхода стран Запада.



То, что саммит проходит в таком представительном составе на фоне обострения отношений России с западным миром, весьма красноречиво говорит о том, что выстраивание той самой многополярности, о которой часто говорит Владимир Путин, идет полным ходом. С одной стороны, американцы и европейцы заявляют о полной изоляции России, с другой, даже в нынешнем составе ШОС захватывает не менее четверти земной суши, а население превышает треть планеты. И это не считая наблюдателей и партнеров по диалогу, в который входят Азербайджан, Армения, Камбоджа, Шри-Ланка, Турция и другие.



На этом фоне роль ШОС неизбежно будет возрастать. Эта организация может стать платформой, которая выйдет за региональные рамки и начнет влиять на глобальные процессы. Бывший генеральный секретарь ШОС Рашид Алимов заявил ТАСС, что в данный момент около 10 заявок на членство или получение статуса наблюдателя уже находятся на "рабочем столе" стран-членов ШОС.



По мнению Алимова, ШОС притягивает к себе своими идеалами и принципами, "не являясь ни военно-политическим, ни экономическим союзом". Он добавил, что сильной стороной организации является равноправие и единство ее членов, независимо от размеров и экономического потенциала, а также общая заинтересованность в совместном решении острых проблем, поэтому ШОС может выступить прообразом будущих международных отношений.



Впрочем, то, что бывший генсек называет в качестве плюсов, некоторые эксперты считают минусом, упрекая ШОС за излишнюю аморфность. Кроме того, в организацию входят страны со слишком уж противоречивыми интересами, например, Индия и Пакистан или Китай и Индия. Прямо накануне саммита 14 сентября началось обострение на границе Таджикистана и Киргизии, в ходе которого пострадало уже несколько десятков человек.



Еще одно обострение накануне саммита - между государствами-партнерами по диалогу ШОС, Арменией и Азербайджаном. Из-за этого президент Армении Никол Пашинян даже принял решение не приезжать в Самарканд, хотя изначально планировал это сделать.



С другой стороны, активизация ШОС не может не беспокоить Запад, поэтому, хоть это и отдает конспирологией, не исключено, что эти обострения не случайны.



Генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев считает, что в нынешних условиях ШОС вполне может трансформироваться в полноценный военно-политический и экономический блок, несмотря на разногласия между странами-участниками.



- Я думаю, что есть большой шанс на то, что именно ШОС станет одним из центров многополярного мира, так как другой военно-политической структуры в мире после конца Варшавского договора, способной если не противостоять НАТО, то хотя бы соизмеряться с ним, я не вижу. Это и экономическое, и военно-политическое объединение, в отличие от, например, ЕАЭС, который является чисто экономическим блоком и военных вопросов не обсуждает.



В ШОС входят разные страны, в том числе Китай, у которого огромный не только экономический, но и военный потенциал, пока не реализованный. Хотя экономическое направление на первом плане, военное взаимодействие становится более актуальным в нынешней ситуации, особенно в свете Украины и Тайваня. Очевидно, возможности ШОС будут расти. А вот насчет того, что возможности НАТО сильно прирастут Украиной, у меня большие сомнения.



"СП": - Обострение на границе Таджикистана и Киргизии, Армении и Азербайджана накануне саммита - это не сигнал странам-участницам?



- Думаю, это связано не столько с саммитом ШОС, сколько с американской поддержкой Украины. У нас довольно много войск, а в СВО участвует только одна армия. США необходимо максимально не допустить переброски войск, вот они и не допускают, как могут. То, что это совпало с саммитом ШОС - это, скорее, плюс для нас, так как мы можем попытаться быстрее разрешить этот конфликт на этой площадке.



Если же говорить глобально, ШОС - это некий коллектив, с которым приходится считаться Западу. Развал ШОС - это мечта Америки.



"СП": - То есть они видят в этой организации конкурента?



- Не просто конкурента. Понимаете, если к носу Ивана Ивановича приставить уши Ивана Петровича, то есть к экономической мощи Китая прибавить наш военный арсенал, у Америки возникнут серьезные проблемы. По отдельности нас бы задушили санкциями, а китайцев - долбанули бы чем-нибудь тяжелым, чтобы знали свое место. Но когда мы вместе, так сделать не получается.



Заведующий Центром глобальных исследований и международных отношений ИАМП Дипломатической академии МИД РФ Вадим Козюлин считает, что сейчас на первый план в ШОС выйдет экономическое сотрудничество.



- Мы видим рост активности от всех участников ШОС. Во-первых, ковид два года тормозил все встречи и процессы, поэтому сейчас все накопившиеся темы стали обсуждать. Во-вторых, действительно происходят новые глобальные процессы, идут разговоры о формирующейся реальной многополярности в мире, это тоже накладывает свой отпечаток.



Многие международные организации сегодня утрачивают значение, например, ОБСЕ, от которой осталась одна оболочка. Многие критикуют ООН за неповоротливость и бюрократизм. Запад же формирует новые организации - QUAD (Австралия, Индия, США и Япония), "ближневосточное НАТО", Британия создает свой блок в Восточной Европе. Там, где ослабевают старые международные организации, начинают возникать новые, что из этого получится, пока сказать трудно. Но Запад уже запустил этот процесс и, что немаловажно, в военной сфере. Мы видим, что США формируют, в первую очередь, военные блоки, и только потом экономические.



"СП": - ШОС может этому противостоять?



- ШОС сегодня - не военная организация. Традиционно в ней преобладала тематика борьбы с терроризмом, наркотрафиком и экстремизмом. Но и другие составляющие имелись в виду, и сегодня они выходят на первый план. В первую очередь, это экономическая повестка, мы видим много экономических проектов, которые сегодня обсуждаются в Самарканде. Пожалуй, эти вопросы так активно на этой площадке обсуждаются впервые. К ШОС присоединяется Иран, поменялась ситуация в Афганистане, и его нужно вовлекать в глобальную повестку, Россия и Китай расширяют сотрудничество и так далее.



ШОС развивается, это молодая организация, которой положено расти, тем более что есть запрос и возможности. Я бы хотел отметить, что ШОС притягательна тем, что там все вопросы решаются на принципах консенсуса, то есть все участники имеют равный голос, вне зависимости от размера и статуса государства. Поэтому малым государствам интересно участвовать в таком объединении, они получают возможность заявить о собственных интересах, которые будут в этой организации учтены. Источник - СвободнаяПресса

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