Срока по осени считают. Конкуренты Токаеву еще не выросли, - Къ

19:47 16.09.2022

15.09.2022,

Срока по осени считают

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев готовится выставить свою кандидатуру во второй и последний раз



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В Казахстане, похоже, разрешилась главная политическая интрига этого года. Парламент готов принять поправки к конституции страны, которые увеличат срок президентских полномочий с пяти до семи лет, но при этом установят ограничение: человек может избраться главой государства только один раз. Судя по всему, это будет касаться и автора инициативы - действующего президента Касым-Жомарта Токаева, который уже предложил провести в этом году досрочные президентские выборы.



Обе палаты казахстанского парламента - Сенат и Мажилис - соберутся на совместное заседание 16 сентября с одной целью - рассмотреть поправки к конституции страны, регулирующие срок президентских полномочий, а также количество каденций. В первом случае речь идет об увеличении срока правления с нынешних пяти до семи лет, а во втором - об установлении нормы, согласно которой один человек не может избираться президентом более одного раза. Распоряжение о проведении совместного заседания двух палат спикер Мажилиса Ерлан Кошанов подписал 14 сентября.



Согласно казахстанскому законодательству, внести в конституцию изменения можно двумя способами - путем референдума или решением парламента, за которое должны проголосовать не менее 75% членов каждой из палат.



Почти нет сомнений, что 16 сентября парламент примет изменения в конституцию, предложенные 1 сентября президентом Касым-Жомартом Токаевым в его послании народу Казахстана.



В поддержку инициативы высказались лидеры всех представленных в парламенте партий: "Аманат", "Ак жол", Народной партии Казахстана. Ранее на этой неделе были выполнены все процедуры, необходимые для утверждения конституционной реформы парламентом. 12 сентября президент направил проект поправок в Конституционный совет, который 13 сентября дал на эту инициативу положительный отзыв.



После того как господин Токаев выступил с идеей реформ и досрочных президентских выборов, возникли вопросы о том, каким образом она будет реализована: действующий президент будет избираться на досрочных выборах по старой конституции или уже по новой, на очередной пятилетний срок с возможностью переизбрания потом еще на семь лет или же на семилетний срок без вариантов обнулиться и избраться еще раз.



Ясность внес заместитель главы администрации президента Ержан Жиенбаев. "Норма об однократности избрания будет применяться к лицам, избранным президентом Республики Казахстан по итогам президентских выборов, проведенных после вступления в силу соответствующей поправки к конституции. Тем самым в случае принятия поправок к конституции до предстоящих выборов и избрания президента на семилетний срок для него и всех последующих президентов Республики Казахстан будет ограничена юридическая возможность повторного участия в президентских выборах",- говорится в комментарии чиновника, опубликованном на сайте администрации президента.



Таким образом, если поправки вступят в силу до досрочных президентских выборов (а именно такая цель поставлена, судя по темпу рассмотрения законопроекта), то следующий президент страны, кто бы им в этом году ни стал, займет главный пост в государстве лишь на один семилетний срок.



В случае если 16 сентября будет принято решение, что поправки вступают в силу немедленно, президент Токаев может сразу же своим указом назначить дату внеочередных выборов. Согласно законодательству, срок с момента публикации указа президента до даты голосования должен составить два месяца. Иначе говоря, голосование может пройти уже 19 ноября этого года.



Сам господин Токаев необходимость изменения срока президентских полномочий и сокращения каденций до одной для одного лица в своем послании обозначил так: "С одной стороны, семь лет - это достаточный период для реализации любой амбициозной программы. С другой, ограничение президентского мандата одним сроком обеспечит максимальную нацеленность главы государства на решение стратегических задач общенационального развития. Предлагаемая мной конституционная новелла значительно снизит риски монополизации власти. Новая президентская система укрепит политическую стабильность, устойчивость казахстанской модели общественного устройства".



Политолог Газиз Абишев в беседе с "Ъ" выразил мнение, что Касым-Жомарт Токаев "инициировал "одноразовое" президентство исходя из стремления сдержать амбиции будущих глав государств и предотвратить повторную узурпацию власти".



Эксперт отметил, что у действующего президента, особенно на постсоветском пространстве, шансы на переизбрание, как правило, выше. "В его руках госбюджет, аппарат пропаганды, силовики, внимание СМИ. Построить правильно кампанию и переизбраться бывает, как правило, легче, чем выиграть у действующего президента. Таким образом, при двух пятилетках в Казахстане президентский срок чаще будет оборачиваться десятью годами правления. Один семилетний срок, очевидно, короче. Представляется, что так рассуждают в Ак-Орде (администрации президента.- "Ъ")".



Зачем президент Казахстана идет на досрочные выборы

Политический аналитик Талгат Калиев, в свою очередь, указывает на то, что первый срок человек сначала привыкает к должности президента, а затем оставшееся время дорабатывает, оглядываясь на электоральный рейтинг. "Первый срок, как правило, президенты боятся быть реформаторами. Любой реформатор волей-неволей должен ссориться с влиятельными игроками, финансово-промышленными группами, которые впоследствии могут преподнести сюрпризы на выборах. Если мы посмотрим на опыт Украины, то там только Леонид Кучма просидел два срока, все остальные были по одному, так как проигрывали вторые выборы. С этой точки зрения для молодой реформируемой страны один семилетний срок гораздо комфортнее. И достаточно времени, чтобы реализовать любую программу реформ",- отметил Талгат Калиев в комментарии для "Ъ".



Главное, подчеркнул он, это принцип страховки от узурпации власти в будущем: "Всего один срок станет традицией, то есть не так, что можно посадить кого-то, а потом вернуться заново".



Александр Константинов, Нур-Султан; Владимир Соловьев

Газета "Коммерсантъ" №171 от 16.09.2022, стр. 1