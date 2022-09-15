 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Четверг, 15.09.2022
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Попрошаек "люли" депортировали из кыргызского Джалал-Абада
20:30 16.09.2022

Из города Жалал-Абад выдворили 15 женщин, занимавшихся попрошайничеством

В городе Жалал-Абад задержаны более 20 лиц, занимавшихся попрошайничеством. Их отправили по месту жительства.

Как рассказала руководитель территориального управления Курманбек Бактыгул Алдосова, совместно с сотрудниками городского отдела внутренних проведены рейдовые мероприятия. «Насколько вам известно, что на главных улицах города стало много попрошаек - «лөлү». В некоторых случаях они создают помехи для дорожного движения. В связи с этим сотрудниками территориальных управлений и ОВД проведены рейдовые мероприятия, в ходе которых задержаны 15 женщин и 8 детей. Как выяснилось, они являются жительницами Ошской области. Их отправили по месту жительства. Кроме того, прошли профилактические рейды по установлению личности граждан без определенного места жительства. Были задержаны 5 человек. Они были доставлены в ОВД, а потом отправлены по месту жительства. Все они не являются жителями города, проживают в Сузакском, Аксыйском и Кара-Суйском районах», - говорит Алдосова.

Такого рода рейды в городе Желал-Абад проводятся несколько раз в год.

Источник - turmush.kg
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