Баткен: с кыргызской стороны 3 погибших

20:34 16.09.2022

Turmush - В результате вооруженного конфликта на кыргызско-таджикской границе погибла несовершеннолетняя жительница Лейлекского района.



Информацию о гибели жительницы подтвердила заместитель акима Лейлекского района Максатай Каримбердиева. Погибшая — жительница села Достук айыльного аймака Жаны-Жер Э.М., 2007 года рождения.



Девочка получила смертельные ранения от осколков разорвавшегося снаряда. Она пыталась покинуть зону боевых действий и направлялась в сторону села Маргун.



Кроме того, найдено тело жителя села Кулунду А.А.С. Также поступила информация о гибели военнослужащего, но полных данных пока нет.



