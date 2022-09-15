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|Баткен: с кыргызской стороны 3 погибших
20:34 16.09.2022
Turmush - В результате вооруженного конфликта на кыргызско-таджикской границе погибла несовершеннолетняя жительница Лейлекского района.
Информацию о гибели жительницы подтвердила заместитель акима Лейлекского района Максатай Каримбердиева. Погибшая — жительница села Достук айыльного аймака Жаны-Жер Э.М., 2007 года рождения.
Девочка получила смертельные ранения от осколков разорвавшегося снаряда. Она пыталась покинуть зону боевых действий и направлялась в сторону села Маргун.
Кроме того, найдено тело жителя села Кулунду А.А.С. Также поступила информация о гибели военнослужащего, но полных данных пока нет.
Согласно последним данным Министерства здравоохранения (на на 15:00 16 сентября), количество пострадавших в результате конфликта на кыргызско-таджикской границе достигло 42.
Из них в Баткенской областной объединенной больнице находятся 19 пострадавших, в ЦОВП Лейлек 18 пострадавших, 5 пострадавших из Лейлекского ЦОВП доставлены в организации здравоохранения Бишкека.
Утром полномочное представительство президента в Баткенской области со ссылкой на предварительные данные сообщало, что в результате перестрелки пострадали четыре военнослужащих.
Очередной конфликт на кыргызско-таджикском участке границы начался 14 сентября. В результате вооруженного инцидента пострадали 5 человек — двое военнослужащих ПС ГКНБ КР и трое гражданских.
В селе Самаркандек пострадали объекты — минометные снаряды упали в жилые дома, жертв и пострадавших нет.
15 сентября в Баткенскую область прибыл председатель ГКНБ КР Камчыбек Ташиев, он побывал в домах жителей села Самаркандек и осмотрел последствия минометного обстрела со стороны Таджикистана.
Местные органы власти проводили переговоры с коллегами из соседних районов и области Таджикистана.
В 06:00 16 сентября таджикская сторона начала обстрел пограничных нарядов Погранслужбы ГКНБ КР и позиций кыргызской стороны в местностях Эки-Таш, Чыр-Добо и Кум-Мазар и Орто-Боз из стрелкового и группового оружия
В 06:30 таджикская сторона начала минометный обстрел на участке ответственности пограничной заставы «Кок-Таш» Баткенского пограничного отряда.
Пограничная служба ГКНБ КР сообщала, что по всему периметру границы Кыргызстана и Таджикистана идут тяжелые бои, таджикская сторона использует тяжелую бронетехнику, ракетные системы залпового огня (РСЗО) и авиацию.
По состоянию на 16:55 стало известно, что между Кыргызстаном и Таджикистаном в лице заместителя председателя Кабинета министров КР — председателя ГКНБ, генерал-лейтенанта Камчыбека Ташиева и председателя ГКНБ Таджикистана, генерал-полковника Саймумина Ятимова достигнута договоренность о полном прекращении огня на линии госграницы.
Дана команда всем формированиям пограничных войск и другим структурам прекратить огонь по всей линии госграницы.
Созданы соответствующие комиссии сторон, куда со стороны КР вошли полномочный представитель президента по Баткенской области, заместитель министра внутренних дел, руководство ПС ГКНБ КР, главы УГКНБ, УВД области.
В настоящее время члены комиссии сторон на посту «Кызыл-Бел» продолжают совместную работу по организации исполнения достигнутых договоренностей о полном прекращении огня и дальнейшей стабилизации обстановки.