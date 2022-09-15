Конфликт на границе. Действительно ли на кыргызскую школу водрузили флаг Таджикистана?

20:38 16.09.2022

Бишкек (АКИpress) – Первый заместитель полномочного представителя президента в Баткенской области Маруфхан Тулаев в прямом эфире ответил на вопрос, какие социальные объекты пострадали в ходе кыргызско-таджикского конфликта на границе.



Ему задали вопрос: "В соцсети вышла информация, что таджикский флаг повесили на кыргызскую школу. Пользователи говорят, что это кыргызская школа имени Ходжаева".



"К сожалению, в соцсети такая информация распространилась, это правда. С селом Аксай связи нет. Здесь, по последней нашей информации, пострадали 16 вышек связи, связь плохая, пострадали 35 ЛЭП. Из-за того, что не было связи, мы не можем получить информацию из школы Ходжаева. Сейчас все силы направляем туда. Как только связь будет налажена, дадим информацию. К сожалению, граждане Таджикистана вошли в нашу школу Ходжаева и такое явление показали", - рассказал он.



