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За рулем незападного мира: как саммит ШОС поменяет мир, - Е.Цоц
00:12 17.09.2022

Евгений Цоц

За рулем незападного мира: как саммит ШОС поменяет мир

Саммит ШОС в Самарканде показывает - настало время позитивных перемен

ВСамарканде, одном из древнейших городов Земли, завершился первый день работы саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Непростое время, которое переживает планета, наделило мероприятие особым статусом центрального мирового события. И этот аванс выдан неспроста - именно в бывшей столице империи Тамерлана обретают очертания грядущие масштабные перемены.

В Узбекистане, помимо принимающей стороны, собрались главы еще 13 государств: входящих в ШОС Индии, Казахстана, Киргизии, Китая, Пакистана, России и Таджикистана, наблюдателей при организации Белоруссии, Ирана и Монголии, партнеров по диалогу Азербайджана и Турции, а также Туркмении.

В первый день форума проходили двусторонние встречи. Особое внимание оказалось приковано к переговорам президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина. Последний раз они лично общались в феврале - на церемонии открытия XXIV Олимпийских игр в Пекине. Из-за пандемии коронавируса китайский лидер долгое время не покидал страну, и визит в Самарканд стал для него первой зарубежной поездкой за последние два года.

Путин подтвердил приверженность принципу "одного Китая", осудил провокации США и их сателлитов вокруг Тайваня, а также отметил нежизнеспособность старого миропорядка.

"Попытки создания однополярного мира приобрели в последнее время абсолютно уродливые очертания и абсолютно неприемлемы для подавляющего большинства государств на планете", - сказал президент РФ.

Его собеседник прямо указал на лидирующую и союзную роль России и Китая в построении новой системы международных отношений.

"Перед лицом невиданных за всю историю колоссальных перемен нашего времени в мировом масштабе мы готовы с российскими коллегами показать пример ответственной мировой державы и сыграть руководящую роль, чтобы вывести столь быстро меняющийся мир на траекторию устойчивого и позитивного развития", - произнес Си Цзиньпин.

Очевидно, что ШОС - проекция нового мироустройства. Союз древних цивилизаций и культур создан по принципу равноправия и взаимного уважения к моделям государственного развития. Богатство традиций и самобытность не мешают позитивной повестке диалогов благодаря простому правилу - отказу от вмешательства во внутренние дела.

Примером равноправной и взаимовыгодной дружбы можно назвать сотрудничество России с бывшими советскими республиками, входящими в ШОС. Москва уважает их суверенитет и рассматривает как стратегических партнеров, с которыми ее связывает общая история и русская культура. С другой стороны, именно тесные связи с Россией являются для этих стран залогом развития и благополучия. И, напротив, отказ от близких отношений неизбежно обрушит их самостоятельность и превратит в точку напряженности - инструмент Запада для давления на Россию.

В Самарканде Путин встретился с президентом Ирана Ибрагимом Раиси и премьер-министром Пакистана Шехбазом Шарифом. Российско-иранское взаимодействие сейчас переживает бурный рост. Страны готовятся заключить новый договор о сотрудничестве, подняв отношения на новую ступень. При этом Пакистан, как отметил российский президент, также является для Москвы одним из приоритетных партнеров в Азии.

Раиси считает ошибкой и просчетом мнение Запада о том, что санкции могут подавить волю государства, против которого они введены.

"Весь мир знает о том, что Соединенные Штаты Америки являются недоговороспособными: они нарушают все обязательства. И, конечно, все убедились в том, что Евросоюз тоже находится в пассивной ситуации, они неспособны выполнять свои обещания", - сказал он на встрече с российским президентом.

Пакистанский премьер-министр на переговорах с Путиным рассказал о желании работать с Россией.

"Мы хотим выстраивать отношения с вашей великой страной, полностью отдаваясь развитию этих отношений, потому что вы сверхдержава", - заявил Шариф.

Саммит ШОС показывает, что Россия мудро использовала свое естественное стратегическое преимущество. В условиях конфронтации с Западом у нашей страны оказался не только крепкий тыл, но и проявился потенциал для усиления международных связей. Основой торговли по-прежнему является экспорт природных ресурсов, которые с западноевропейских рынков перенаправляются в Азию, испытывающую их дефицит. В то же время укрепляется сотрудничество в сферах технологий, туризма, образования и других сферах. В дальнейшем эти направления станут фундаментом всеобъемлющего развития, которое ждет не только Россию, но и весь незападный мир.

Источник - REGNUM
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