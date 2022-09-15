|"Погибло много кыргызских военных", - глава ГКНБ КР Ташиев
00:16 17.09.2022
Мария ОРЛОВА
Конфликт на границе. Камчыбек Ташиев заявил о больших потерях среди военных
В настоящее время перестрелка на кыргызско-таджикской границе прекращена, но ситуация остается тяжелой. Об этом сообщил глава ГКНБ Камчыбек Ташиев.
По его словам, сейчас нельзя сказать, какой будет ситуация завтра. Каждые полчаса проводятся переговоры с руководителем ГКНБ Таджикистана. Сейчас перестрелка везде прекращена.
"У нас потери были среди военнослужащих. К сожалению, их много. Сейчас уточняем. Среди мирных граждан потерь меньше, потому что мы вовремя их эвакуировали. Сейчас в приграничных районах только военнослужащие", - сказал Камчыбек Ташиев.
Утром 16 сентября сразу на нескольких участках на границе Кыргызстана и Таджикистана началась стрельба. По данным Погранслужбы ГКНБ, около 6.00 таджикская сторона начала обстрел пограничных нарядов и позиций кыргызской стороны. Позже таджикская сторона обстреляла из минометов пограничные заставы и приграничные села в Лейлекском и Баткенском районах. Пострадавших уже 59 человек, есть погибшие. Перестрелки велись 14 сентября и сегодня продолжаются. В результате вооруженного конфликта на кыргызско-таджикской границе свои дома покинули жители семи сел Баткенского и Лейлекского районов, а также села Джекенди Чон-Алайского района Ошской области.
Пограничная служба ГКНБ КР сделала официальное заявление, что главы спецслужб Кыргызстана и Таджикистана Камчыбек Ташиев и Саймумин Ятимов договорились о прекращении огня в 16.00. О прекращении огня договорились и президенты Садыр Жапаров и Эмомали Рахмон. На какое-то время наступило затишье. Кыргызская сторона полностью прекратила стрельбу, а таджикская снизила ее интенсивность. Но, по последним данным Погранслужбы ГКНБ Кыргызстана, таджикская сторона вновь открыла огонь.