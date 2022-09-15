"Погибло много кыргызских военных", - глава ГКНБ КР Ташиев

00:16 17.09.2022

Мария ОРЛОВА



Конфликт на границе. Камчыбек Ташиев заявил о больших потерях среди военных



В настоящее время перестрелка на кыргызско-таджикской границе прекращена, но ситуация остается тяжелой. Об этом сообщил глава ГКНБ Камчыбек Ташиев.



По его словам, сейчас нельзя сказать, какой будет ситуация завтра. Каждые полчаса проводятся переговоры с руководителем ГКНБ Таджикистана. Сейчас перестрелка везде прекращена.



"У нас потери были среди военнослужащих. К сожалению, их много. Сейчас уточняем. Среди мирных граждан потерь меньше, потому что мы вовремя их эвакуировали. Сейчас в приграничных районах только военнослужащие", - сказал Камчыбек Ташиев.



