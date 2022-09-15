Суперэгоизм: как Путин раскритиковал Запад на саммите ШОС

00:20 17.09.2022 Главной темой итоговой пресс-конференции президента РФ стала ситуация вокруг Украины



Дмитрий Лару



Запад должен отказаться от политики "экономического эгоизма". С таким заявлением Владимир Путин выступил 16 сентября на саммите ШОС. Глава РФ вновь напомнил о поставках российских удобрений, которые застряли из-за санкций в европейских портах. Лидеры, прибывшие в Самарканд, активно обсуждали и другие вопросы, включая борьбу с терроризмом. Кроме того, затрагивалась экономическая, экологическая и даже спортивная повестка. Президент Белоруссии Александр Лукашенко, в частности, предложил проводить Олимпийские игры по линии организации. Кроме того, Владимир Путин провел несколько важных двусторонних встреч. Во время одной из них президент подтвердил, что Анкара за часть импорта российского газа будет расплачиваться в рублях. Впрочем, на итоговой пресс-конференции журналистов больше интересовала украинская проблематика. Президент рассказал о ходе СВО и сообщил о попытках совершить теракты вокруг атомных электростанций на территории РФ.



Новые горизонты



16 сентября - главный день саммита: в туристическом комплексе "Шелковый путь Самарканд" собрались одновременно все делегации. В общей сложности в Узбекистан прибыли 14 лидеров. Участников могло быть и больше, однако представителей "Талибана" (движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) - а Афганистан - государство-наблюдатель - Ташкент приглашать не стал.



Кроме того, в последний момент отказался от поездки премьер-министр Армении Никол Пашинян - из-за обострения ситуации на границе с Азербайджаном. Ильхам Алиев в Узбекистан прибыл, однако стоит отметить, что его внутриполитические позиции намного сильнее, чем у главы армянского правительства, отставки которого требуют в последние дни протестующие в Ереване.



Существовал и риск того, что отказаться от участия могут руководители Киргизии и Таджикистана из-за очередной эскалации на границе. Тем не менее перестрелки между вооруженными силами двух республик - довольно частое явление, поскольку стороны не способны согласовать делимитацию и демаркацию общей границы, которая в общей сложности превышает 900 км.



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Впрочем, региональные неурядицы никак не сказались на атмосфере самого саммита, так как ШОС все-таки была создана для решения глобальных задач. "Восьмерка" вначале провела встречу в узком составе (РФ, Индия, Казахстан, Киргизия, Китай, Пакистан, Таджикистан, Узбекистан); затем к дискуссии присоединились и представители других делегаций.



Одним из главных результатов самаркандского саммита стало расширение сотрудничества ШОС с другими странами, включая Иран, который подписал меморандум о присоединении к организации. Таким образом, в следующий раз Тегеран должен принимать полноправное участие в саммите, который пройдет в Индии.



Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, выступивший в роли модератора беседы за круглым столом, также сообщил о начале процедуры присоединения Белоруссии. Кроме того, в Самарканде состоялось подписание меморандума о предоставлении статуса партнеров по диалогу Египту и Катару. Аналогичный статус также получат Бахрейн, Кувейт, ОАЭ, Мальдивы и Мьянма.



По словам заведующей сектором Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН Елены Кузьминой, ШОС обретает все большее значение в Евразии. Расширение организации за счет Ирана, в частности, позволит эффективнее развивать новые транспортные пути в регионе. Кроме того, увеличение количества участников предоставит возможность активнее бороться с такими глобальными угрозами, как терроризм.



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На проблему экстремизма, действительно, обратили внимание практически все выступающие, особенно с учетом сложной ситуации в Афганистане, где сосредоточены базы многих группировок. По словам Владимира Путина, борьба с терроризмом и экстремизмом, наркотрафиком, организованной преступностью и незаконными вооруженными формированиями остается ключевым направлением работы ШОС.



Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев призвал активизировать сотрудничество в военно-политической сфере; его узбекский коллега выступил за расширение контактов между спецслужбами и правоохранителями стран.



Хотя уже сейчас антитеррористическая деятельность ШОС демонстрирует серьезные успехи. По словам директора исполнительного комитета Региональной антитеррористической структуры ШОС (РАТС) Руслана Мирзаева, в 2021-м было предотвращено 40 терактов.



Отличие подходов



Серьезное внимание было уделено и проблемам продовольственной безопасности. По словам премьер-министра Индии Нарендры Моди, пандемия коронавируса и кризис на Украине привели к серьезным сбоям в глобальных цепочках поставок. Владимир Путин заметил, что Россия наращивает экспорт зерновых на мировые рынки. В этом году, по его словам, речь пойдет о 30 млн т, в следующем этот показатель будет увеличен до 50 млн т. При этом 90% российского продовольствия идет на рынки стран Азии, Африки и Латинской Америки, подчеркнул он.



Однако западные санкции создают серьезные трудности на пути решения продовольственного кризиса. В частности, из-за ограничений в морских портах Евросоюза скопилось 300 тыс. т российских удобрений, которые Москва готова бесплатно передать в развивающиеся страны, сказал Владимир Путин. Несмотря на то что ЕС отменил часть рестрикций, российские удобрения все равно не могут попасть в беднейшие страны мира.



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- Оказывается, что эти санкции в соответствии с разъяснением Еврокомиссии от 10 сентября этого года сняты только для стран – членов Евросоюза. Оказывается, только они могут приобретать наши удобрения. А как же развивающиеся, беднейшие страны мира? - задался вопросом Владимир Путин, назвав решение Еврокомиссии ярким примером эгоизма.



Глава РФ на этом фоне попросил ООН повлиять на Евросоюз, чтобы облегчить поставки отечественной продукции нуждающимся государствам. Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган, который сыграл ключевую роль в согласовании зерновой сделки в Стамбуле, признал: продовольствие должно доходить прежде всего до развивающихся государств Африки. Владимир Путин ранее заметил, что судна с украинским зерном зачастую уходят в Европу.



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- Наша политика лишена какого-либо эгоизма. Надеемся, что и другие участники экономического сотрудничества будут выстраивать политику на таких же принципах, прекратят использовать инструменты протекционизма, незаконных санкций и экономического эгоизма в своих целях, - подчеркнул российский лидер.



По итогам заседания было принято заявление глав государств – членов ШОС об обеспечении глобальной продовольственной безопасности. Лидеры, в частности, выступили за расширение права голоса развивающихся стран в международных организациях.



Кроме того, они призвали основные страны-производители и страны –экспортеры продовольствия уменьшить число тарифных и нетарифных барьеров, чтобы смягчить дефицит предложения и избежать чрезмерной волатильности международных цен на продовольственные товары.



Аналогичное заявление было принято по обеспечению международной энергетической безопасности.



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По сложившейся уже традиции не упустили возможность раскритиковать политику коллективного Запада на международной площадке иранский президент Эбрахим Раиси и его коллега Александр Лукашенко, по словам которого, ШОС решительно противостоит попыткам отдельных стран и блоков сохранить однополярный мир.



- Убеждены, "шанхайский дух" и всестороннее сотрудничество способны стать крепким фундаментом для новой архитектуры мира, - отметил белорусский лидер.



По его мнению, ШОС постепенно превращается из региональной организации в глобальную структуру. Руководитель РАТС ШОС Руслан Мирзаев даже в шутку сказал, что аббревиатура ШОС все чаще начинает расшифровываться, как "шанс остаться суверенным". К слову, о том, что мир сегодня переживает глобальные перемены на фоне укрепления многополярности, говорится и в итоговой Самаркандской декларации.



Кроме того, Александр Лукашенко обвинил Запад в политизации спорта, предложив провести по линии ШОС комплексные международные соревнования по летним олимпийским видам спорта в 2024 году и по зимним - в 2026-м. Владимир Путин также призвал подумать над созданием в ШОС ассоциации спортивных организаций.



В стороне не осталась и экологическая повестка. Одна из инициатив - организовать специальный климатический саммит ШОС, на котором бы, например, решался вопрос опустынивания территорий. На важность экологических проблем обратил внимание и премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф, напомнив всем присутствующим о стихийных наводнениях, с которыми в этом году столкнулась его страна. Шавкат Мирзиеев, реагируя на его слова, предложил обратиться к мировому сообществу от имени ШОС для оказания помощи пакистанскому народу.



Обсуждали политики и вопросы экономического характера. По словам Владимира Путина, сейчас реализуются взаимовыгодные коммерческие проекты в самых разных отраслях, растет доля расчетов в национальных валютах.



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Это позволит снизить зависимость импортно-экспортных операций от колебаний курса доллара, повысить значимость национальных денежных единиц и даже в долгосрочной перспективе создать либо альтернативу Всемирному банку, либо вывести некоторые национальные валюты в ранг резервных, сказал "Известиям" ректор Государственного университета управления Владимир Строев. По его словам, такой способ расчетов укрепит финансовый суверенитет всех участников.



Тет-а-тет



В этот же день Владимир Путин провел несколько важных двусторонних встреч. Первыми в программе президента оказались российско-индийские переговоры. На них одной из важных тем стала ситуация на Украине. Путин заверил Моди: Москва сделает все, чтобы конфликт на Украине прекратился как можно быстрее. При этом он добавил: Киев отказывается от переговоров и хочет добиться своих целей "на поле боя".



Повышенное внимание было также приковано к переговорам с президентами Азербайджана и Турции из-за обострения в Закавказье. В беседе с Реджепом Тайипом Эрдоганом, по крайней мере, в ее открытой части, новый виток обострения не обсуждался. В присутствии камер политики сконцентрировались, прежде всего, на двусторонней повестке. В частности, Владимир Путин подтвердил, что 25% поставок российского газа в Турцию будет оплачиваться в рублях.



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Ильхам Алиев, в свою очередь, еще во время расширенного заседания возложил ответственность за эскалацию на армяно-азербайджанской границе на Ереван. При этом в Баку признают, что открыли огонь первыми. Однако сделано это было из-за "широкомасштабных провокаций" со стороны Армении, которая, по словам Баку, заминировала территории между азербайджанскими позициями и путями снабжения. Под обстрелом азербайджанских войск оказались позиции вблизи южных городов Варденис, Горис, Джермук и Сотк. По предварительным оценкам, в боях, которые начались в ночь на 13 сентября, погибли свыше 70 азербайджанских и более 130 армянских военнослужащих.



В Ереване такие обвинения отрицают, перекладывая ответственность за происходящее на своих соседей. Армения обратилась за помощью в ОДКБ, которая отправила в Закавказье специальную миссию, чтобы "выяснить всю обстановку, разобраться в причинах". Владимир Путин уже во время итоговой пресс-конференции заявил: у РФ достаточно ресурсов для того, чтобы способствовать урегулированию конфликта между Арменией и Азербайджаном, несмотря на СВО.



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Финальный аккорд



Тем не менее большую часть времени общения с прессой президенту пришлось все же потратить на вопросы, связанные с украинской проблематикой. Киев порой прибегает к террористическим методам борьбы и пытается нанести удары по гражданской инфраструктуре РФ, заметил президент. Однако российские вооруженные силы недавно нанесли "чувствительные удары", которые, по словам Владимира Путина, можно считать предупреждением.



- Мы видим даже попытки проведения терактов на территории Российской Федерации, в том числе, я не знаю, была ли публичная информация на этот счет, были попытки терактов если не на самих объектах, то вокруг наших ядерных объектов, атомных электростанций на территории РФ, - сказал он.



Глава государства признался, что не ознакомился с новыми предложениями Киева по гарантиям безопасности, потому что позиция по каждому вопросу на Украине меняется ежедневно.



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Он подчеркнул, что по ходу операции принимаются оперативные решения, однако основной целью остается освобождение всей территории Донбасса. Эта работа продолжается, несмотря на попытки контрнаступления украинской армии, пояснил Владимир Путин. При этом российская наступательная операция в самом Донбассе не прекращается.



- Они идут, идут небольшим темпом, но последовательно постепенно российская армия занимает новые территории, - сказал российский лидер.



Впрочем, не только Украина, разумеется, интересовала представителей СМИ. К примеру, отвечая на вопрос "Известий", президент сообщил, что его поездка на G20 в Индонезию будет зависеть от экономической ситуации в стране.



По его словам, президент Индонезии Джоко Видодо лично сообщил ему о приглашении, когда находился в Москве. "А потом позвонил, еще раз сказал: имейте в виду, давление определенное есть, но у меня позиция жесткая - мы вас хотим видеть на этом саммите. Я посмотрю, мы определимся. Россия будет принимать участие", - добавил глава государства.



Глава РФ также назвал обвинения России со стороны ЕС в энергокризисе стремлением переложить вину с больной головы на здоровую. Таким образом, по его словам, европейские политики пытаются защититься от возмущения своих граждан. Одна из настоящих причин проблемы заключается в неаккуратном подходе Европы к зеленой повестке, добавил он. При этом она всегда может при необходимости облегчить себе жизнь, отменив санкции против СП-2, резюмировал Владимир Путин. Источник - Известия

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