Кыргызы и таджики договорились о прекращении огня (в третий раз)

|20:38 Конфликт на границе. Действительно ли на кыргызскую школу водрузили флаг Таджикистана?
20:34 Баткен: с кыргызской стороны 3 погибших
20:30 Попрошаек "люли" депортировали из кыргызского Джалал-Абада
19:47 Срока по осени считают. Конкуренты Токаеву еще не выросли, - Къ
19:46 В Китае полностью сгорел небоскреб крупнейшего оператора связи China Telecom
19:43 Новый полюс набирает силу: Саммит ШОС нервирует Запад, - СП
19:27 Китай сочувствует России в час испытаний, но прямую помощь не окажет, - Владимир Скосырев
18:49 Узбекистан выдвинул "Самаркандскую инициативу солидарности во имя безопасности"
18:27 Конфликт на границе. Из зоны обстрела эвакуированы около 120 тысяч кыргызстанцев
14:13 Город Баткен подвергся обстрелу таджикских ракетных систем залпового огня
13:02 Валютный пир во время чумы, - В.Катасонов
13:00 ШОС утверждает в Самарканде основания многополярного мира, - П.Дмитриев
11:24 Баткенская война. Эпизод 326. В ролях - все те же..., - В.Хлюпин
11:22 Бригады коммунистической войны. Состав китайских сухопутных войск отличается чрезвычайной пестротой, - А.Храмчихин
11:20 Центральная Азия меняет тональность в отношениях с Москвой, - Виктория Панфилова
11:08 Таджикские военнослужащие используют мирных граждан в качестве "живого щита", - Погранслужба ГКНБ КР
10:40 Президент Польши Дуда решил требовать от России репараций за Вторую мировую...
10:05 Кыргызы бросили в бой спецназ и дважды сорвали договоренности, - Погранвойска ГКНБ Таджикистана
10:03 Баткен. Киргизия срочно эвакуирует мирных жителей из зоны конфликта
09:51 Таджикистан использует против Кыргызстана тяжелую бронетехнику, ракетные системы залпового огня и авиацию, - ГКНБ КР
09:37 Срочно! Таджикская сторона нарушила все договоренности и атаковала пограничные и гражданские объекты, - Погранслужба ГКНБ Киргизии
09:27 С юга на север. Почему не работает казахстанская переселенческая программа? - Г.Илеуова
09:19 Перестрелки на границе. Бесконечная история кыргызо-таджикских конфликтов, - Аида Джумашова
09:17 Самые боевито-духовитые кыргызы осадили КырПарламент и "требуют реакции на ситуацию в Баткене"
08:29 Пол Робертс: Осознал ли Кремль, что конфликт на Украине больше не "Ограниченная военная операция"?
08:21 В преддверии саммита ШОС Токаев решил поиграть в "многовекторность". Ну-ну…, - В.Павленко
08:17 Киргизия и Таджикистан договорились прекратить огонь. В который раз...
00:28 Друзья и товарищ. Отчет о 1-м дне Самаркандского саммита ШОС, - Къ
00:27 "Уронил речь на ковер": у собеседников Путина по ШОС возникли проблемы
00:23 "Коридор" для Средней Азии. Зачем США раскидывают свои разведывательные сети в ЦА, - Е.Пустовойтова
00:20 Мир и порядок: что Путин и Си обсудили на саммите ШОС
00:16 Two popes: Астана стоит мессы, - Сапа Мекебаев
00:10 Работающий Карагандинский патронный завод в 2021 году принес больше убытков, чем простаивающий
00:01 "Мисс Алматы 2022" стала Томирис Заир (фото)
|Кыргызы и таджики договорились о прекращении огня (в третий раз)
02:32 17.09.2022
С 00:10 по 00:40 17 сентября на таджикском КПП "Гулистон-автодорожный" состоялись переговоры директора Пограничной службы ГКНБ КР Уларбека Шаршеева с командующим Пограничных войск ГКНБ РТ Раджабали Рахмонали.
Как сообщает Погранслужба КР, во встрече также приняли участие начальники территориальных подразделений ГКНБ, пограничных ведомств и правоохранительных органов по Баткенской области Кыргызстана и Согдийской области Таджикистана.
По итогам встречи были достигнуты следующие договоренности:
- в течение ночи до 9:00 17 сентября начальники областных управлений пограничных ведомств должны лично организовать работу по недопущению провокаций и стрельб на кыргызско-таджикском участке госграницы в Баткенской области;
- в целях координации действий совместный оперативный штаб, в который вошли руководители территориальных подразделений ГКНБ, пограничных ведомств и правоохранительных органов по Баткенской области Кыргызстана и Согдийской области Таджикистана, продолжит свою работу на КПП "Гулистон-автодорожный".
По состоянию на 03:00 17 сентября обстановка на кыргызско-таджикском участке государственной границы характеризуется как напряженная.
На кыргызско-таджикской границе 14 сентября началась перестрелка между пограничниками двух республик. После переговоров пограничных представителей Кыргызстана и Таджикистана она прекратилась.
Но 16 сентября перестрелка продолжилась. По данным Пограничной службы ГКНБ Кыргызстана, таджикская сторона атаковала пограничные и гражданские объекты по всему периметру границы в Баткенском районе.
В 16:00 Кыргызстан и Таджикистан договорились о прекращении огня. Однако позже таджикская сторона вновь открыла огонь по позициям кыргызских пограничников.