Кыргызы и таджики договорились о прекращении огня (в третий раз)

02:32 17.09.2022

С 00:10 по 00:40 17 сентября на таджикском КПП "Гулистон-автодорожный" состоялись переговоры директора Пограничной службы ГКНБ КР Уларбека Шаршеева с командующим Пограничных войск ГКНБ РТ Раджабали Рахмонали.



Как сообщает Погранслужба КР, во встрече также приняли участие начальники территориальных подразделений ГКНБ, пограничных ведомств и правоохранительных органов по Баткенской области Кыргызстана и Согдийской области Таджикистана.



По итогам встречи были достигнуты следующие договоренности:



- в течение ночи до 9:00 17 сентября начальники областных управлений пограничных ведомств должны лично организовать работу по недопущению провокаций и стрельб на кыргызско-таджикском участке госграницы в Баткенской области;



- в целях координации действий совместный оперативный штаб, в который вошли руководители территориальных подразделений ГКНБ, пограничных ведомств и правоохранительных органов по Баткенской области Кыргызстана и Согдийской области Таджикистана, продолжит свою работу на КПП "Гулистон-автодорожный".



По состоянию на 03:00 17 сентября обстановка на кыргызско-таджикском участке государственной границы характеризуется как напряженная.



На кыргызско-таджикской границе 14 сентября началась перестрелка между пограничниками двух республик. После переговоров пограничных представителей Кыргызстана и Таджикистана она прекратилась.

Но 16 сентября перестрелка продолжилась. По данным Пограничной службы ГКНБ Кыргызстана, таджикская сторона атаковала пограничные и гражданские объекты по всему периметру границы в Баткенском районе.

В 16:00 Кыргызстан и Таджикистан договорились о прекращении огня. Однако позже таджикская сторона вновь открыла огонь по позициям кыргызских пограничников.