Нет Нур-Султана в своем отечестве, - Къ

02:40 17.09.2022 Парламент Казахстана переименовал столицу и изменил конституцию



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Депутаты двух палат казахстанского парламента 16 сентября единогласно одобрили поправки к конституции, увеличивающие срок президентских полномочий с пяти до семи лет, а заодно запрещающие одному и тому же лицу избираться главой государства больше одного раза. Также одобрено переименование столицы страны из Нур-Султана снова в Астану. На принятие решений, "определяющих будущее", народным избранникам потребовалось меньше часа. Казахстан не только получил обновленный Основной закон, но и, по сути, вступил в предвыборный период: досрочные президентские выборы состоятся этой осенью.



Хотя в пятницу депутатам предстояло принять исторические, по словам многих из них, изменения в Основной закон, особого ажиотажа в парламенте, куда по такому случаю были приглашены и члены правительства, не наблюдалось. Даже традиционно активная в таких случаях пресса не атаковала парламентариев просьбами о комментариях. Связано это было с тем, что интрига практически отсутствовала.



Две недели назад президент Касым-Жомарт Токаев объявил о необходимости провести осенью досрочные выборы главы государства, а также предложил увеличить срок президентских полномочий до семи лет при ограничении возможности избираться на этот пост больше одного раза.



И за прошедшее с того момента время по поводу этих инициатив высказались, кажется, все. Члены правительства, депутаты, лидеры общественного мнения и эксперты дружно пришли к заключению: все это, безусловно, "необходимый шаг на пути строительства нового Казахстана". В ходе непродолжительных прений в парламенте по поводу поправок ярче всех высказался депутат Мажилиса (нижней палаты парламента) Казыбек Иса. "Разве мы не обожглись на многочисленных перевыборах президента? Мы еле дожили до второго президента за 30 лет. Мы уже думали, что не увидим второго президента. Слава богу, увидели... Если мы внесем эту новую норму, то у нас два президента сменится не за 30 лет, а за 14",- заявил парламентарий. После этого его коллеги единогласно проголосовали за поправки. На все ушло чуть более 50 минут.



Представлявший законопроект министр юстиции Канат Мусин отметил, что он "разработан в соответствии с политическими инициативами главы государства, а также по предложению депутатов парламента". "Депутатами предложено ускорить внесение соответствующих поправок и принять их до президентских выборов. Иначе, по их мнению, могут возникнуть юридические условия, позволяющие лицу, избранному президентом осенью текущего года по положениям действующей редакции конституции, повторно баллотироваться уже на семилетний срок",- констатировал Канат Мусин.



В итоге в конституции теперь будет записано следующее: "Положения о том, что президент республики избирается сроком на семь лет и одно и то же лицо не может быть избрано президентом республики более одного раза, являются неизменными". По словам господина Мусина, "норма об ограничении мандата президента одним сроком без возможности повторного избрания станет неотъемлемой частью конституции и в последующем не может быть пересмотрена".



Помимо блока "президентских поправок" парламент принял изменения, касающиеся полномочий будущих судей будущего Конституционного суда (КС): сейчас в стране действует Конституционный совет, а законопроект о Конституционном суде находится на рассмотрении в парламенте. Одобренный "судебный" законопроект увеличивает срок пребывания судей КС в должности до восьми лет и ограничивает возможность ее занимать одним разом. Канат Мусин объяснил это тем, что, согласно мировой практике, "срок полномочий судей КС должен превышать сроки полномочий лиц, их назначающих".



Третий блок поправок касался обратного переименования столицы Казахстана из Нур-Султана в Астану. "Вопрос переименования столицы долгое время широко обсуждался обществом. Поэтому с учетом общественного мнения данное предложение депутатов было включено в проект закона",- пояснил Канат Мусин.



Напомним, с инициативой внести поправки к конституции и переименовать Астану в Нур-Султан весной 2019 года выступил Касым-Жомарт Токаев. Он сделал это после того, как о своем добровольном уходе с поста президента объявил первый и бессменный на тот момент глава государства Нурсултан Назарбаев, выбравший господина Токаева своим преемником. Среди депутатов, 16 сентября одобривших переименование Нур-Султана в Астану, было много тех, кто три года назад голосовал за то, чтобы столица звалась Нур-Султаном. Канат Мусин обещал, что очередное переименование не причинит неудобств. "Документы будут также действительны с прежним названием столицы, нет необходимости срочно менять документы. Если будет указано прежнее название столицы, все равно документ считается действительным",- заверил министр юстиции.



По мнению госсекретаря Казахстана Ерлана Карина, принятый парламентом пакет политических реформ знаменует переход Казахстана к новой демократической политической модели.



"Новая государственная модель обеспечивает регулярную ротацию власти, предсказуемость и устойчивость политической системы и в целом закрепляет дальнейшее развитие нашего государства исключительно на демократических началах, на основе политической конкуренции. Иными словами, новый пакет реформ замыкает процесс трансформации политической системы",- написал Ерлан Карин в своем Telegram-канале.



Теперь поправки должен подписать президент Касым-Жомарт Токаев. Если это произойдет в ближайшие дни (а все, с кем общался на этот счет корреспондент "Ъ", говорят, что это будет сделано самое позднее в понедельник), то следующим шагом станет назначение - опять же указом господина Токаева - даты внеочередных президентских выборов. Среди возможных вариантов фигурирует воскресенье, 20 ноября.



Депутат Мажилиса Айдос Сарым полагает, что действующий президент - безусловный фаворит грядущей избирательной гонки. "После январских событий (протесты и погромы с большим числом погибших.- "Ъ") в стране образовался некий январский консенсус. Он заключается в том, что если раньше существовали какие-то крайние взгляды на те или иные события, то сейчас все перемещается в сторону социальной жизни и безопасности. Запрос сейчас, учитывая геополитическую ситуацию, на эти триггеры. Я вижу по опросам и общению, что Токаев на сегодня наиболее популярный и признаваемый политик в стране. Если за предстоящие два месяца ничего катастрофического не случится, то это не поменяется. Поэтому он выиграет, скорее всего, в первом туре без вариантов",- предсказывает господин Сарым в беседе с "Ъ".



Конституционный референдум в Казахстане прошел под лозунгом пересмотра наследия прошлого

Политолог Данияр Ашимбаев согласен, что нынешняя ситуация для власти "более или менее благополучна". "Прежняя оппозиция как была, так и пребывает в руинах. Кто-то наверняка попытается ее выстроить в стройные ряды, но вряд ли успеет к выборам. Что касается отстраненной старой гвардии (имеется в виду потерявшее былое влияние окружение экс-президента Нурсултана Назарбаева.- "Ъ"), то сейчас они не консолидированы. У всех планы были на 2024 год, чтобы за полтора года выстроить инфраструктуру для штурма "Ак Орды" (резиденции президента Казахстана.- "Ъ"). А в настоящий момент оппонентов нет,- рассуждает эксперт в комментарии для "Ъ".- Есть набор старых оппозиционеров, многие из которых уже благополучно забыты. Серьезные же игроки, которые могли бы претендовать хотя бы на выход во второй тур, не успевают подготовиться к выборам. Ситуация достаточно простая для управленческих решений".



Другой важный момент, указывает господин Ашимбаев,- это экономическая ситуация в Казахстане. "Прогнозы и надежды на быстрое замирение на Украине оказались несбывшимися. Ситуация ухудшается по всем пунктам. Денег больше не становится, инфраструктура трещит… Сыграть на опережение с тем, чтобы переизбраться, пока оппозиция не созрела и пока экономическая ситуация не расшатала политическую систему,- это оправданное решение, проистекающее из нашей многолетней практики. А ограничение срока полномочий одним сроком - некая дань демократическим идеалам",- говорит политолог.



Александр Константинов, Астана; Владимир Соловьев Источник - kommersant.ru

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