Зачем Папа "закатоличил" Казахстан - Олег Строков

08:11 17.09.2022

Визит Папы Римского подчеркнул особую роль Казахстана



Чем "перекресток важных геополитических узлов" вдохновил главу Католической церкви

Олег Строков

16.09.2022



Историческая поездка папы Римского Франциска в Казахстан, где завершился VII Съезд лидеров мировых и традиционных религий, продемонстрировала результативность выстроенной Астаной модели межэтнического и межконфессионального согласия. Апостольский визит стал вторым по счету в истории: Иоанн Павел II посетил ключевую страну Центрально-Азиатского региона почти двадцать лет назад – в 2001 году. Именно поэтому нынешнее мероприятие, которое объединило вокруг себя 100 делегаций из 50 государств, привлекло к себе особое внимание. Как заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, прибытие понтифика является "ярким примером образцового духовного лидерства во имя интересов благоденствия и справедливости".



В ходе публичного выступления Токаев заметил: в то время, как мир становится все более и более неспокойным в постпандемический период, растет запрос на новые подходы "для укрепления межцивилизационного диалога и доверия на глобальном уровне". Именно их разработке призван посодействовать созванный в Казахстане форум, открытый для представителей традиционных конфессий. Президент обратил внимание на то, что фоном исторического визита папы Римского в Центральную Азию стало усиление негативных тенденций в геополитической ситуации. В этой связи, как подчеркнул Токаев, от главы Святого Престола могут исходить позитивные импульсы, которые бы помогли достичь мира и взаимопонимания.



Незадолго до начала съезда, выступая перед представителями руководства, гражданского общества и дипломатического корпуса Казахстана, Франциск отметил, что республика представляет собой "перекресток важных геополитических узлов", и в этой связи ей "принадлежит основополагающая роль в урегулировании конфликтов". Он поблагодарил Астану за постоянную готовность объединять конфликтующие стороны и продвигать идею диалога.



На этом фоне понтифик высоко оценил прогрессивные инициативы Казахстана. "Именно в виду всеобщей приверженности делу мира высоко оцениваю решительный отказ Казахстана от ядерного оружия, равно как развитие энергетической и экологической политики, основанной на декарбонизации и инвестировании в чистые источники энергии, что особо было отмечено пять лет назад на Всемирной выставке, – заявил Франциск. – Наряду с заботой о межрелигиозном диалоге, это все семена надежды, посаженные в общую почву человечества, которые мы должны взращивать ради новых поколений, ради молодежи". Отдельно глава Католической церкви выразил властям республики благодарность за решение отказаться от практики смертной казни.



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Фото с сайта akorda.kzЛейтмотивом выступлений понтифика стал тезис о миротворческой пользе религии и свободы вероисповедания для современного мира, находящегося в условиях кризиса. "Пришло время отложить в сторону книги по истории и оставить разговоры, которые слишком долгое время внушали подозрение и пренебрежение к религии, будто она способствует дестабилизации современного общества", – заметил глава Святого престола.

Емкой иллюстрацией тезиса о миротворческом потенциале веры стала насыщенность графика папы Римского в Казахстане. Так, в числе встреч, которые главе Католический церкви удалось провести "на полях" VII Съезда лидеров мировых и традиционных религий, были переговоры с председателем Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополитом Волоколамским Антонием (Севрюком). "После моего недавнего вступления в должность мы виделись в августе этого года в Ватикане, сейчас - наша вторая встреча за месяц, и это была инициатива папы Франциска. Мы имели возможность обменяться мнениями по разным вопросам", – сообщил митрополит Антоний.



Как проинформировал глава ОВЦС, понтифик проявил особый интерес к рассказу о практике мирного сосуществования представителей разных конфессий и культур на территории Казахстана, где "бок о бок проживают в мире, гармонии и взаимопонимании" совершенно разные группы населения. "Как мне показалось, папе Франциску было очень интересно об этом узнать", – подчеркнул митрополит Антоний.



Центральноазиатская республика не первый раз обеспечивает комфортную дипломатическую площадку для съезда лидеров мировых и традиционных религий: мероприятия такого формата проводятся здесь с 2003 года с целью продвижения мира и диалога в обществе. "За 30 лет независимости Казахстан реализовал свою собственную модель межэтнического и межрелигиозного согласия на основе принципа "единство в многообразии", – отметил Токаев в ходе одного из выступлений. – Сегодня Казахстан гордится тем, что является домом для крупнейшей католической общины в Центральной Азии. Христиане, как и все другие верующие, вносят свою мощную лепту в развитие и становление справедливого Казахстана".



Именно эта особенная модель могла бы помочь представителям разных мировых конфессий реализовать свой миротворческий потенциал на практике и обеспечить тенденцию, обратную процессу взаимного отчуждения народов и разрыва международных связей. По крайне мере, на такие выводы наталкивает историческая поездка папы Франциска в Казахстан.