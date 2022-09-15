Баткенская война. Минометные обстрелы не прекращаются

08:26 17.09.2022

Конфликт на границе. В 08:50 таджикская сторона обстреляла из минометов населенный пункт Паскы-Арык



"Сводка" (АКИpress) – По состоянию на 09:00 17 сентября обстановка на кыргызско-таджикском участке государственной границы характеризуется как напряженная, сообщает Пограничная служба ГКНБ Кыргызстана.



"Нарушив ранее достигнутые договоренности, с 08:50 до 8:55 таджикская сторона обстреляла из минометов населенный пункт Паскы-Арык Баткенского района. В 8:55 обстрел был прекращен", - говорится в сообщении.



Личный состав подразделений Пограничной службы ГКНБ КР, дислоцированный в Баткенской области, принимает меры по стабилизации сложившейся обстановки.



Это уже второй раз, когда этот населенный пункт оказался под обстрелом. Первый раз его обстреляли 14 сентября.



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На 11:15 17 сентября минометному обстрелу с таджикской стороны подверглось село Достук Баткенского района. Об этом сообщает Погранслужба ГКНБ КР.



Таджикская сторона открыла огонь по селу из трех минометных расчетов.



Подразделения Пограничной службы ГКНБ КР, дислоцированные в Баткенской области, отражают атаку противника.



14 сентября на кыргызско-таджикской границе произошла перестрелка. 16 сентября конфликт усилился, ситуация обострилась.

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