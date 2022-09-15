Союзнички по ШОС открыли дружный залповый огонь, - Къ

08:38 17.09.2022

Киргизия и Таджикистан оказались на грани войны



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Давний конфликт между Киргизией и Таджикистаном, периодически выливавшийся в локальные инциденты на границе, к пятнице стал приобретать поистине угрожающие масштабы - с использованием тяжелой техники, военной авиации и реактивных систем залпового огня. В частности, под обстрел попал киргизский областной центр Баткен. Также приходили сообщения о захвате таджикскими пограничниками здания школы в Баткенской области. В свою очередь, киргизские военнослужащие нанесли огневой удар по двум погранзаставам соседней страны, отчитавшись затем об уничтожении значительного количества тяжелой техники. В результате была достигнута договоренность о прекращении огня, но ситуация остается в подвешенном состоянии. Обострение произошло на фоне саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), в котором участвуют лидеры обеих стран. Правда, в своих пятничных выступлениях они о ситуации на границе даже не упоминали.



Обновление. Президенты Таджикистана и Киргизии договорились отвести дополнительные силы от границы.



"Таджикская сторона, нарушив все ранее достигнутые договоренности, заблаговременно стянув войска к границе Киргизии, с использованием вооруженных сил, тяжелой военной техники, вероломно атаковала пограничные и гражданские объекты по всему периметру киргизско-таджикской государственной границы в Баткенском и Лейлекском районах Баткенской области Киргизии",- заявили в пятницу утром в МИД Киргизии, рассказав: 16 сентября в здании министерства таджикской стороне была вручена "нота протеста относительно противоправных и деструктивных действий". "Душанбе винит Бишкек в создании конфликтной ситуации, однако таджикская сторона заранее подготовила и активно применяет танки, минометы, бронетехнику и реактивные системы залпового огня "Град"",- заявили также в киргизском Государственном комитете национальной безопасности (ГКНБ).



Как сообщают в Бишкеке, утром в пятницу со стороны Таджикистана начался обстрел пограничных отрядов в местностях Эки-Таш, Чыр-Добо, Кум-Мазар, Кулунду, Максат, Жаны-Жер и Орто-Боз, а также заставы "Самаркандек". Кроме того, под обстрел из ракетных систем залпового огня попали окрестности аэропорта областного центра Баткен и объекты на окраине города. "Разрушены объекты гражданской инфраструктуры Баткена",- говорится в сообщении ГКНБ.



А в погранслужбе Киргизии сообщили, что неприятель занял здание школы в селе Достук Баткенского района Баткенской области.



В ответ был нанесен огневой удар по таджикским пограничным заставам "Ляккан" и "Богдари". И в результате, как утверждают киргизские пограничники, удалось уничтожить значительное количество тяжелой техники таджикской стороны.



В свою очередь, Таджикистан возлагает всю ответственность за происходящее на киргизскую сторону. "По состоянию на 10:00 часов (08:00 по Москве.- "Ъ") продолжаются вооруженные конфликты. Военные силы соседней страны с использованием всех видов имеющихся тяжелых орудий и огнестрельного оружия подвергли интенсивной минометной бомбежке и обстрелу приграничные села Таджикистана, гражданские сооружения и дома жителей",- говорится в заявлении пресс-центра ГКНБ Таджикистана.



При этом, как утверждает таджикская сторона, неприятель совершает военные преступления, атакуя мирных жителей: "Военнослужащие подразделений специального назначения Кыргызской Республики в населенных пунктах Богистон и Лакон города Исфары совершили вооруженное нападение на дома мирных жителей, подожгли жилые дома и вспомогательные сооружения".



Таджикские власти утверждают, что дважды - в 06:30 и 07:30 по местному времени - предприняли односторонние шаги по прекращению огня и предложили провести переговоры, однако "военнослужащие Киргизии проигнорировали эти предложения". Между тем ГКНБ Киргизии в пятницу утром также призывал "сесть за стол переговоров и совместно отрегулировать ситуацию", но, как утверждается, позитивного ответа не получил. Тема обсуждалась в пятницу и на трехсторонних переговорах секретарей советов безопасности Таджикистана и Кыргызстана при участии генсека Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Станислава Зася. И хотя все стороны поддержали немедленное прекращение огня, столкновения на границе это не остановило. В итоге позднее было объявлено, что главы спецслужб двух стран все-таки договорились о прекращении огня с 13:00 по московскому времени. Но ситуация остается крайне напряженной.



Полный список жертв эскалации еще предстоит составить, но администрация таджикского города Исфара сообщила агентству Reuters об одном погибшем и троих раненых среди мирных жителей. Минздрав Киргизии, в свою очередь, сообщил о 31 пострадавшем.



Напомним, что инциденты на границе Таджикистана происходят регулярно - за последние 12 лет было зафиксировано свыше 150 случаев. Ключевая причина - неделимитированная граница.



По сообщению председателя Государственного комитета по земельному управлению и геодезии при правительстве Таджикистана Орифа Ходжазоды, протяженность линии границы между странами составляет 987,6 км, из которых описаны только 519,9 км. Основная проблема в том, что Киргизия и Таджикистан при определении спорных участков пользуются разными картами. Таджикские эксперты берут за основу карты 1924–1939 годов, а киргизские - 1958–1959 годов.



Нынешнее обострение началось утром в среду. По версии погранслужбы Киргизии, перестрелка началась из-за того, что таджикистанский пограничный наряд занял боевые позиции на участке границы в нарушение ранее достигнутых договоренностей. Утверждается, что в ответ на требования киргизской стороны покинуть территорию таджикские пограничники открыли огонь, в том числе из минометов. В то же время Таджикистан обвинил в провокации киргизских пограничников, которые, по его версии, без видимых причин обстреляли таджикскую погранзаставу. В результате огонь удалось остановить. Но, как вскоре выяснилось, ненадолго.



Что известно о конфликте Киргизии и Таджикистана

Эскалация произошла в те самые дни, когда в Самарканде проходит саммит ШОС - международной организации, членами которой в числе прочих являются Киргизия и Таджикистан. Лидеры обеих стран Садыр Жапаров и Эмомали Рахмон в своих пятничных выступлениях на саммите, которые транслировались телеканалом "Россия 24", ни словом не обмолвились о столкновениях на границе. Зато много они говорили о наращивании сотрудничества в рамках ШОС. Выступил и президент РФ Владимир Путин, похваливший организацию за то, что она "не стоит на месте и продолжает поступательно развиваться, наращивать свою роль в решении международных, региональных проблем, в поддержании мира, безопасности и стабильности на всем обширном евразийском пространстве".



МИД РФ в пятницу выпустил новое заявление по киргизско-таджикскому конфликту, призвав обе стороны "принять срочные исчерпывающие меры для устойчивого перевода ситуации в политико-дипломатическое русло, пресечения любых попыток эскалации, а также провокаций третьих сторон". В ведомстве дали понять, что готовы помочь с решением ключевой проблемы - "незавершенности процесса делимитации и демаркации ряда участков киргизско-таджикской государственной границы". "Обращаем внимание на наличие в (российском.- "Ъ") "арсенале" широкого набора средств, позволяющих обеспечить благоприятные внешние условия для переговоров и пограничного размежевания",- напомнили российские дипломаты.



Павел Тарасенко