 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Суббота, 17.09.2022
10:31  "Мы не отдадим ни одного метра земли, доставшейся нам в наследство от предков...", - баткенское обращение президента Жапарова
09:48  Первым на Луне будет китаец, - Е.Пустовойтова
09:46  Киргизия – Таджикистан. Кто урегулирует проблему пограничной бесконечности? - А.Уваров
09:39  КырШкола. Как сидеть за партой втроем? - О.Новгородцева
09:37  ШОС претендует на раздел мира, - ВечБишкек
08:43  "Настоящее сокровище": марсоход NASA обнаружил следы жизни на Марсе
08:38  Союзнички по ШОС открыли дружный залповый огонь, - Къ

08:26  Баткенская война. Минометные обстрелы не прекращаются
08:11  Зачем Папа "закатоличил" Казахстан - Олег Строков
02:40  Нет Нур-Султана в своем отечестве, - Къ
02:32  Кыргызы и таджики договорились о прекращении огня (в третий раз)
00:20  Суперэгоизм: как Путин раскритиковал Запад на саммите ШОС
00:16  "Погибло много кыргызских военных", - глава ГКНБ КР Ташиев
00:12  За рулем незападного мира: как саммит ШОС поменяет мир, - Е.Цоц
Пятница, 16.09.2022
20:38  Конфликт на границе. Действительно ли на кыргызскую школу водрузили флаг Таджикистана?
20:34  Баткен: с кыргызской стороны 3 погибших
20:30  Попрошаек "люли" депортировали из кыргызского Джалал-Абада
19:47  Срока по осени считают. Конкуренты Токаеву еще не выросли, - Къ
19:46  В Китае полностью сгорел небоскреб крупнейшего оператора связи China Telecom
19:43  Новый полюс набирает силу: Саммит ШОС нервирует Запад, - СП
19:27  Китай сочувствует России в час испытаний, но прямую помощь не окажет, - Владимир Скосырев
18:49  Узбекистан выдвинул "Самаркандскую инициативу солидарности во имя безопасности"
18:27  Конфликт на границе. Из зоны обстрела эвакуированы около 120 тысяч кыргызстанцев
14:13  Город Баткен подвергся обстрелу таджикских ракетных систем залпового огня
13:02  Валютный пир во время чумы, - В.Катасонов
13:00  ШОС утверждает в Самарканде основания многополярного мира, - П.Дмитриев
11:24  Баткенская война. Эпизод 326. В ролях - все те же..., - В.Хлюпин
11:22  Бригады коммунистической войны. Состав китайских сухопутных войск отличается чрезвычайной пестротой, - А.Храмчихин
11:20  Центральная Азия меняет тональность в отношениях с Москвой, - Виктория Панфилова
11:08  Таджикские военнослужащие используют мирных граждан в качестве "живого щита", - Погранслужба ГКНБ КР
10:40  Президент Польши Дуда решил требовать от России репараций за Вторую мировую...
10:05  Кыргызы бросили в бой спецназ и дважды сорвали договоренности, - Погранвойска ГКНБ Таджикистана
10:03  Баткен. Киргизия срочно эвакуирует мирных жителей из зоны конфликта
09:51  Таджикистан использует против Кыргызстана тяжелую бронетехнику, ракетные системы залпового огня и авиацию, - ГКНБ КР
09:37  Срочно! Таджикская сторона нарушила все договоренности и атаковала пограничные и гражданские объекты, - Погранслужба ГКНБ Киргизии
09:27  С юга на север. Почему не работает казахстанская переселенческая программа? - Г.Илеуова
09:19  Перестрелки на границе. Бесконечная история кыргызо-таджикских конфликтов, - Аида Джумашова
09:17  Самые боевито-духовитые кыргызы осадили КырПарламент и "требуют реакции на ситуацию в Баткене"
08:29  Пол Робертс: Осознал ли Кремль, что конфликт на Украине больше не "Ограниченная военная операция"?
08:21  В преддверии саммита ШОС Токаев решил поиграть в "многовекторность". Ну-ну…, - В.Павленко
08:17  Киргизия и Таджикистан договорились прекратить огонь. В который раз...
00:28  Друзья и товарищ. Отчет о 1-м дне Самаркандского саммита ШОС, - Къ
00:27  "Уронил речь на ковер": у собеседников Путина по ШОС возникли проблемы
00:23  "Коридор" для Средней Азии. Зачем США раскидывают свои разведывательные сети в ЦА, - Е.Пустовойтова
00:20  Мир и порядок: что Путин и Си обсудили на саммите ШОС
00:16  Two popes: Астана стоит мессы, - Сапа Мекебаев
00:10  Работающий Карагандинский патронный завод в 2021 году принес больше убытков, чем простаивающий
00:01  "Мисс Алматы 2022" стала Томирис Заир (фото)
Четверг, 15.09.2022
23:24  Президент Казахстана наградил Председателя КНР орденом "Алтын Кыран"
22:37  Чей колесо? Казахстан будет строить АЭС по принципу винегрета - от каждой страны по запчасти
20:46  Узбекистан и Россия подписали декларацию о всеобъемлющем стратегическом партнерстве
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Кыргызстан   |   Таджикистан   | 
Союзнички по ШОС открыли дружный залповый огонь, - Къ
08:38 17.09.2022

Киргизия и Таджикистан оказались на грани войны

...
Давний конфликт между Киргизией и Таджикистаном, периодически выливавшийся в локальные инциденты на границе, к пятнице стал приобретать поистине угрожающие масштабы - с использованием тяжелой техники, военной авиации и реактивных систем залпового огня. В частности, под обстрел попал киргизский областной центр Баткен. Также приходили сообщения о захвате таджикскими пограничниками здания школы в Баткенской области. В свою очередь, киргизские военнослужащие нанесли огневой удар по двум погранзаставам соседней страны, отчитавшись затем об уничтожении значительного количества тяжелой техники. В результате была достигнута договоренность о прекращении огня, но ситуация остается в подвешенном состоянии. Обострение произошло на фоне саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), в котором участвуют лидеры обеих стран. Правда, в своих пятничных выступлениях они о ситуации на границе даже не упоминали.

Обновление. Президенты Таджикистана и Киргизии договорились отвести дополнительные силы от границы.

"Таджикская сторона, нарушив все ранее достигнутые договоренности, заблаговременно стянув войска к границе Киргизии, с использованием вооруженных сил, тяжелой военной техники, вероломно атаковала пограничные и гражданские объекты по всему периметру киргизско-таджикской государственной границы в Баткенском и Лейлекском районах Баткенской области Киргизии",- заявили в пятницу утром в МИД Киргизии, рассказав: 16 сентября в здании министерства таджикской стороне была вручена "нота протеста относительно противоправных и деструктивных действий". "Душанбе винит Бишкек в создании конфликтной ситуации, однако таджикская сторона заранее подготовила и активно применяет танки, минометы, бронетехнику и реактивные системы залпового огня "Град"",- заявили также в киргизском Государственном комитете национальной безопасности (ГКНБ).

Как сообщают в Бишкеке, утром в пятницу со стороны Таджикистана начался обстрел пограничных отрядов в местностях Эки-Таш, Чыр-Добо, Кум-Мазар, Кулунду, Максат, Жаны-Жер и Орто-Боз, а также заставы "Самаркандек". Кроме того, под обстрел из ракетных систем залпового огня попали окрестности аэропорта областного центра Баткен и объекты на окраине города. "Разрушены объекты гражданской инфраструктуры Баткена",- говорится в сообщении ГКНБ.

А в погранслужбе Киргизии сообщили, что неприятель занял здание школы в селе Достук Баткенского района Баткенской области.

В ответ был нанесен огневой удар по таджикским пограничным заставам "Ляккан" и "Богдари". И в результате, как утверждают киргизские пограничники, удалось уничтожить значительное количество тяжелой техники таджикской стороны.

В свою очередь, Таджикистан возлагает всю ответственность за происходящее на киргизскую сторону. "По состоянию на 10:00 часов (08:00 по Москве.- "Ъ") продолжаются вооруженные конфликты. Военные силы соседней страны с использованием всех видов имеющихся тяжелых орудий и огнестрельного оружия подвергли интенсивной минометной бомбежке и обстрелу приграничные села Таджикистана, гражданские сооружения и дома жителей",- говорится в заявлении пресс-центра ГКНБ Таджикистана.

При этом, как утверждает таджикская сторона, неприятель совершает военные преступления, атакуя мирных жителей: "Военнослужащие подразделений специального назначения Кыргызской Республики в населенных пунктах Богистон и Лакон города Исфары совершили вооруженное нападение на дома мирных жителей, подожгли жилые дома и вспомогательные сооружения".

Таджикские власти утверждают, что дважды - в 06:30 и 07:30 по местному времени - предприняли односторонние шаги по прекращению огня и предложили провести переговоры, однако "военнослужащие Киргизии проигнорировали эти предложения". Между тем ГКНБ Киргизии в пятницу утром также призывал "сесть за стол переговоров и совместно отрегулировать ситуацию", но, как утверждается, позитивного ответа не получил. Тема обсуждалась в пятницу и на трехсторонних переговорах секретарей советов безопасности Таджикистана и Кыргызстана при участии генсека Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Станислава Зася. И хотя все стороны поддержали немедленное прекращение огня, столкновения на границе это не остановило. В итоге позднее было объявлено, что главы спецслужб двух стран все-таки договорились о прекращении огня с 13:00 по московскому времени. Но ситуация остается крайне напряженной.

Полный список жертв эскалации еще предстоит составить, но администрация таджикского города Исфара сообщила агентству Reuters об одном погибшем и троих раненых среди мирных жителей. Минздрав Киргизии, в свою очередь, сообщил о 31 пострадавшем.

Напомним, что инциденты на границе Таджикистана происходят регулярно - за последние 12 лет было зафиксировано свыше 150 случаев. Ключевая причина - неделимитированная граница.

По сообщению председателя Государственного комитета по земельному управлению и геодезии при правительстве Таджикистана Орифа Ходжазоды, протяженность линии границы между странами составляет 987,6 км, из которых описаны только 519,9 км. Основная проблема в том, что Киргизия и Таджикистан при определении спорных участков пользуются разными картами. Таджикские эксперты берут за основу карты 1924–1939 годов, а киргизские - 1958–1959 годов.

Нынешнее обострение началось утром в среду. По версии погранслужбы Киргизии, перестрелка началась из-за того, что таджикистанский пограничный наряд занял боевые позиции на участке границы в нарушение ранее достигнутых договоренностей. Утверждается, что в ответ на требования киргизской стороны покинуть территорию таджикские пограничники открыли огонь, в том числе из минометов. В то же время Таджикистан обвинил в провокации киргизских пограничников, которые, по его версии, без видимых причин обстреляли таджикскую погранзаставу. В результате огонь удалось остановить. Но, как вскоре выяснилось, ненадолго.

Что известно о конфликте Киргизии и Таджикистана
Эскалация произошла в те самые дни, когда в Самарканде проходит саммит ШОС - международной организации, членами которой в числе прочих являются Киргизия и Таджикистан. Лидеры обеих стран Садыр Жапаров и Эмомали Рахмон в своих пятничных выступлениях на саммите, которые транслировались телеканалом "Россия 24", ни словом не обмолвились о столкновениях на границе. Зато много они говорили о наращивании сотрудничества в рамках ШОС. Выступил и президент РФ Владимир Путин, похваливший организацию за то, что она "не стоит на месте и продолжает поступательно развиваться, наращивать свою роль в решении международных, региональных проблем, в поддержании мира, безопасности и стабильности на всем обширном евразийском пространстве".

МИД РФ в пятницу выпустил новое заявление по киргизско-таджикскому конфликту, призвав обе стороны "принять срочные исчерпывающие меры для устойчивого перевода ситуации в политико-дипломатическое русло, пресечения любых попыток эскалации, а также провокаций третьих сторон". В ведомстве дали понять, что готовы помочь с решением ключевой проблемы - "незавершенности процесса делимитации и демаркации ряда участков киргизско-таджикской государственной границы". "Обращаем внимание на наличие в (российском.- "Ъ") "арсенале" широкого набора средств, позволяющих обеспечить благоприятные внешние условия для переговоров и пограничного размежевания",- напомнили российские дипломаты.

Павел Тарасенко

Источник - kommersant.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1663393080


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Указ Президента Республики Казахстан от 10 сентября 2022 года №1006
- "Парк мира и согласия" заложили в столице делегаты VII Съезда религиозных лидеров
- Председатели Мажилиса и Межпарламентского союза договорились об усилении сотрудничества
- Алихан Смаилов провел заседание Комиссии по вопросам цифровизации
- О проблемах Мангистау
- Краткосрочный экономический индикатор в январе-августе 2022г. составил 103,7%
- С юга на север: почему "не работает" казахстанская переселенческая программа?
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 13 сентября 2022 года №680
- Общественность обсудила переименование столицы
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  