"Настоящее сокровище": марсоход NASA обнаружил следы жизни на Марсе

08:43 17.09.2022

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.



Американский марсоход Perseverance, исследовавший участок дельты пересохшей в незапамятной древности реки, обнаружил необычайно высокое содержание органического вещества в марсианских породах. О "настоящем сокровище" из недр Красной планеты сообщает Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства - NASA.



"Породы, которые мы исследовали в дельте, имеют самую высокую концентрацию органического вещества, которую мы когда-либо обнаруживали в ходе миссии", - уверен Кен Фарли, научный сотрудник проекта "Настойчивость" Калифорнийского технологического института. Эти породы, сформированные из магмы глубоко в недрах Марса, были выброшены на его поверхность в результате извержения, когда на планете еще проявлялась вулканическая активность.



Если гипотезы ученых верны, кратер Джезеро, который в древности был дном озера и впадавшего в него дельты, содержал 3,5 млрд назад "потенциально обитаемую среду". Современная наука считает, что приблизительно в эту эпоху на Земле зародилась первая жизнь.



Миссия марсохода, начавшаяся на Красной планете 18 месяцев назад, включает в себя поиск признаков древней микробной жизни. В настоящее время роверу удалось собрать 12 образцов горных пород, которые впоследствии будут отправлены на Землю.