ШОС претендует на раздел мира, - ВечБишкек

09:37 17.09.2022

Вчера в Самарканде начал работу 27–й по счету саммит стран - участниц Шанхайской организации сотрудничества. Как подчеркивают многочисленные международные обозреватели, эта встреча окончательно разделит мир на прозападный и незападный. То есть будет проведена черта между Европой, Америкой с одной стороны и другими государствами разных континентов с другой.

В начале саммита от Исламской Республики Иран был принят меморандум об обязательствах, выполнив которые это государство в будущем году сможет стать постоянным членом ШОС.

Далее начнется процесс принятия в постоянные члены организации Республики Беларусь. Египет, Катар, Саудовская Аравия пополнят ряды государств–наблюдателей. А еще пять стран - Бахрейн, Кувейт, ОАЭ, Мьянма и Мальдивы станут кандидатами на присоединение к ШОС.

Журналисты уже заявляют о громкой политической победе Владимира Путина, сумевшего перетащить на свою сторону многие государства. Возможно, они правы, но дело не только в действиях лидера РФ. Значительное число стран уже порядком устало от постоянного диктата так называемого коллективного Запада, его неоколониальной политики. Недаром даже президент Турции Реджеп Эрдоган приехал в Самарканд. А Турция, между прочим, член НАТО. В связи с этим поездка Эрдогана в Узбекистан говорит о многом. США и Европе есть о чем задуматься.

Впрочем, никто не ожидает от саммита в Самарканде громких политических заявлений и тем более каких–либо ультиматумов. Речь на переговорах в первую очередь идет об укреплении экономических отношений. Главы государств обсудят вопросы дедолларизации и подумают над созданием так называемой корзины валют. Не трудно угадать, в каком волнении сейчас пребывает финансовая элита США.

Далее президенты намерены обсудить вопросы транспортной логистики. Если говорить конкретно, России, Китаю, Индии, арабским государствам становится невыгодно отправлять грузы в Европу по старым маршрутам. Требуется выработать новые транспортные коридоры, чтобы не зависеть от старых постоянных кураторов.

Разговор, как ожидается, пойдет и по разработке совместных проектов во многих отраслях экономики. В частности, о сотрудничестве в области добычи и транспортировки углеводородов, а также энергетики. Наверняка будут предложены варианты по укреплению взаимовыгодных связей в сфере высоких технологий. Без этого сейчас развитие любой страны практически невозможно, а быть наглухо привязанным к западным экономикам участникам саммита в Самарканде не хочется.

Да, у Запада есть повод для серьезных тревог относительно своего будущего. Даже если половина из намеченных вопросов в Самарканде будет решена, то просвещенная Европа и ее могучий союзник отчетливо получат новые серьезные проблемы.

Особую тревогу американцы и их союзники проявляют по поводу переговоров в Самарканде президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина. Эта встреча может окончательно отдалить от Запада Поднебесную, а это в его планы не входит.

Но американцы сдаваться и не думают. После встречи в Самарканде, по предварительной информации, с руководителями пяти государств Центральной Азии намерен встретиться глава Госдепа Блинкен. О чем пойдет речь на этой встрече, догадаться не сложно. Выдюжат ли прессинг американца азиатские президенты, скоро узнаем.

Глава нашего государства в очень дружеской атмосфере встретился с президентом РФ Владимиром Путиным.

На снимке отчетливо видно, как руководители двух стран тепло приветствовали друг друга и искренне, по–товарищески улыбались.

Владимир Путин подчеркнул, что Россия остается ведущим торгово-экономическим партнером для Кыргызстана. В частности, рост торгового оборота в 2022 году увеличился на 30 процентов. Растет и финансовая поддержка Кыргызстана от России. Так, в прошлом году нашей стране было предоставлено 20 миллионов долларов, в этом 1,5 миллиона. Эти средства пошли на восстановление объектов социальной инфраструктуры в приграничных районах.

Особенно Владимир Путин поблагодарил Садыра Жапарова за его усилия по сохранению русского языка. "Я знаю, что в кыргызских школах работают выпускники российских вузов. И это очень хорошо".

Глава нашей республики в свою очередь отметил, что благодаря деятельности Кыргызско–Российского фонда развития в нашей стране было реализовано 3 тысячи 200 различных проектов на общую сумму в 440 миллионов долларов. И эта организация продолжает оказывать существенную помощь экономике Кыргызстана.

На встречах Садыра Жапарова с лидерами Китая и Ирана шло обсуждение конкретных вопросов по экономической проблематике. Кажется, нашему лидеру удалось найти общий язык с Си Цзиньпином и Эбрахимом Раиси.

Вячеслав АНИКИН

16 сентября 2022 года. №35 (11792)