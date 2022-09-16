Киргизия – Таджикистан. Кто урегулирует проблему пограничной бесконечности? - А.Уваров

09:46 17.09.2022

АНДРЕЙ УВАРОВ | 16.09.2022 |



В Баткене местные жители уверяют, что с таджикской стороны в нападении принимают участие афганские таджики



Небольшой пограничный конфликт, начавшийся утром 14 сентября на киргизско-таджикской границе, за два дня перерос в интенсивное военное столкновение.



По информации Погранслужбы ГКНБ Кыргызстана, таджикская сторона начала обстрел в местностях Эки-Таш, Чыр-Добо, Кум-Мазар и Орто-Боз. Из минометов были обстреляны пограничные заставы и приграничные села в Лейлекском и Баткенском районах.



Карта боестолкновений в Баткенской области



Карта боестолкновений в Баткенской области



Сообщается, что таджикская армия применяет танки, авиацию, РСЗО и вооруженные столкновения идут по всему периметру границы. Киргизская сторона проводит эвакуацию населения из приграничных районов. В Бишкеке в здании Дворца спорта имени Каба уулу Кожомкула открыли единый централизованный пункт сбора гуманитарной помощи.



Таджикской стороне вручена жесткая нота протеста, где Душанбе обвиняют в срыве ранее достигнутых договоренностей и подготовленном вероломном нападении.



Душанбе зеркальным образом утверждает, что это киргизская сторона обстреляла таджикскую заставу "Душанбе", город Исфару, села Сурх и Сомониен. Точных сведений о погибших нет, но известно, что среди пограничников воюющих сторон много раненых.



На фоне сразу появившейся массы фальшивок в соцсетях ГКНБ Киргизии сообщают о том, что на границе проводятся работы по урегулированию ситуации и просят пользователей соцсетей, журналистов, блогеров "не сеять хаос и панику среди общественности".



Одновременно ГКНБ выражает крайнюю озабоченность развитием обстановки на киргизско-таджикском участке границы и отмечает участившиеся провокации в пограничной зоне; отмечается также активное участие в вооруженных конфликтах лиц, которых нельзя идентифицировать как военнослужащих Таджикистана, пропагандирующих нетерпимость к гражданам и военнослужащим Киргизии.



В Баткене, как уверяют местные жители, на стороне таджиков в нападении принимают участие афганские таджики из оппозиционных отрядов Ахмад-шаха Масуда-младшего.



В этих условиях утром 16 сентября состоялись переговоры по разрешению обстановки между министрами иностранных дел Киргизии Жээнбеком Кулубаевым и Таджикистана Сирожиддином Мухриддином. Одновременно генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась провел переговоры с секретарями советов безопасности Кыргызстана и Таджикистана. Как говорят официальные сводки, "стороны высказались за немедленное прекращение огня на границе и урегулирование конфликта мирным путем", однако перестрелки продолжаются.



Кадры боя 16 сентября



Кадры боя 16 сентября



Инциденты на границе Таджикистана происходят с завидной регулярностью: свыше 150 случаев за последние 12 лет. Последние перестрелки фиксировались в июне, бои шли в январе, а в апреле минувшего года в районе Исфары развернулась "семичасовая война". Погибло несколько десятков людей, в том числе дети. Из зоны вооруженного конфликта тогда было эвакуировано более 58 тысяч человек. Более 300 домов и инфраструктурных объектов были разрушены или сожжены.



Причину конфликта знают все: граница между бывшими советскими республиками была не демаркирована (в СССР в этом не было нужды). А между двумя "новыми независимыми государствами" постоянно возникают проблемы с водоснабжением и точками выпаса скота, которые и становятся первопричиной конфликтов. Вопрос "Что делать с этими границами?" стоит здесь десятилетиями.



Протяженность линии границы между республиками составляет 987,6 км, из них описаны только 519,9 км, а разница в определении, что является "своей землей", заключается в том, что таджикский Государственный комитет по земельному управлению и геодезии пользуется картами1924-1939 годов, а киргизские органы власти – картами1958-1959 годов.



Цикличность происходящего "урегулирования" известна: после очередной перестрелки и подсчета погибших уважаемые люди собираются, пьют чай, кушают плов и уверяют общество, что они ведут диалог. Потом чья-то овца с пастухом или пограничный наряд заходит на соседнюю территорию метров на 100, и снова начинается пальба.



Напомним, что последний раз топографические рабочие группы по делимитации и демаркации границы собирались после очередной перестрелки в мае-июне, после чего президенты Садыр Жапаров и Эмомоли Рахмон в телефонном режиме договорились о продолжении разговоров о демаркации. Ну и с тех пор все разговаривают.



На практике же не делается почти ничего. А руководство обеих республик уверено, что "все само рассосется".



Россия не раз предлагала создание согласительной комиссии с целью поработать в архивах, чтобы найти варианты, устраивающие обе стороны. И в этот раз Москва предлагает практическую помощь, выражая "готовность к содействию сторонам в выходе на долгосрочное взаимоприемлемое решение пограничных вопросов, используя богатый российский опыт пограничного размежевания, в том числе с центральноазиатскими соседями".



Однако предложения помощи или посредничества обеими сторонами отвергаются, как отвергается и ввод миротворческого контингента ОДКБ. Пограничные амбиции сторон пока берут верх над разумом, а теперь конфликт стал смачной ложкой дегтя в дни встреч в Самарканде.



"Пограничные терки" между Киргизией и Таджикистаном стали опасными для солидной международной структуры, какой является ШОС, которая вполне могла бы урегулировать проблему "пограничной бесконечности". Переговоры и миротворцы – единственная гарантия сохранения в Баткене спокойствия.