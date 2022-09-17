 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Первым на Луне будет китаец, - Е.Пустовойтова
09:48 17.09.2022

ЕЛЕНА ПУСТОВОЙТОВА | 17.09.2022
Первым на Луне будет китаец
Космическая гонка

Причины, которые ведут к смене мирового лидерства в ближайшем будущем, сегодня вполне очевидны. О том, что этот процесс идет не в пользу евроатлантистов, говорит их возрастающая агрессивность. Едва успела захлопнуться дверь на 10 Downing Street за Лиз Трасс (Liz Truss), новым премьер-министром Великобритании, как она объявила, что намерена считать Китай "угрозой", а не просто "системным конкурентом" в экономике.

Премьера поддержало Министерство обороны Соединенного Королевства, в последнем обзоре которого Китай стал "самой большой государственной угрозой экономической безопасности страны".

О том, что Китай может отправить Британию в "плавание по кипящим водам", в Лондоне, похоже, не думают. Зато думают в Сиднее. Там не забыли, как два года назад Пекин прекратил закупку у Австралии угля, меди, пиломатериалов, ячменя, сахара, вина и даже омаров после того, как Канберра не допустила компанию Huawei к установке сетей 5G "из соображений национальной безопасности" и призыва австралийского правительства провести международное расследование возникновения COVID-19, указывая на китайский источник "пандемии". Расплатой стали 104 миллиарда долларов невостребованного австралийского экспорта в Китай. Как отмечал Bloomberg, "Китай, похоже, решительно настроен наказать Австралию и сделать этот случай примером для других стран".

Ситуация с Лондоном выглядит похожей, и Даунинг-стрит делает все, чтобы ее обострить, намереваясь демонтировать все оборудование Huawei из сетей 5G к 2027 году, отказывая китайцам в программном обеспечении для электронного проектирования Pulsic, блокируя покупку крупнейшего в Британии завода по производству полупроводников Newport Wafer Fab дочерней компанией китайской фирмы Wingtech.

На войне как на войне. По единому евро-атлантическому списку Китаю ставят в вину "угнетение" уйгуров в Синьцзяне, "подавление демократии" в Гонконге, "долговые ловушки" по всему "Поясу и пути", "агрессивную и широкомасштабную эскалацию" против Тайваня...

Однако Поднебесная уже показала на примерах с Австралией и Литвой, что при желании может больно ответить. В санкционной войне и старый гегемон, и новый, идущий ему на смену, вооружены примерно одинаково.

При этом неожиданную, но самую большую угрозу "правилам поведения" по-американски, оказывается, представляют... космические программы Поднебесной, как обнаружили в Пентагоне. Вашингтонское издание Defense One предупредило, что Китай может обогнать США в космосе даже "без особых усилий". Это следует из последнего доклада Пентагона, опубликованного на минувшей неделе. Согласно документу, Соединенные Штаты "не смогут обойти Китай на орбите, если они не объединятся вокруг общей космической цели, как это было во время гонки на Луну полвека назад".

Согласно отчету о состоянии космической промышленной базы США за 2022 финансовый год, Китай готовится стать доминирующей космической державой к 2045 году. А сейчас восходящая траектория космической промышленности КНР круче, чем в США, "со значительно большей скоростью обгона". Говоря коротко, США уже отстают на переднем крае технического прогресса. Причем отстают не первый год, так как у Китая быстро растут возможности противодействовать американским космическим операциям. Еще в 2007 году китайцы взорвали один из своих спутников на орбите в рамках противоспутниковых испытаний, доказав, считают американцы, свою способность сближаться с другими орбитальными объектами и уничтожать их.

Можем к этому добавить, что КНР стала первой страной, высадившейся на обратной стороне Луны в 2019 году, а еще через два года первой успешно осуществила орбитальную, посадочную и марсоходную программу на Марсе. Теперь Пекин готовится к проведению коротких лунных миссий в течение восьми лет и отправке крупных единиц оборудования на Луну в 2030-х годах, строит космическую станцию на низкой околоземной орбите и может стать единственной страной, у которой будет орбитальный форпост, когда МКС в 2031 году выйдет из эксплуатации.

Причину потери своего лидерства в космосе американские военные обнаружили в том, что, оказывается, смена приоритетов правительства после каждых президентских выборов приводит к тому, что и цели страны в космосе меняются каждые два-четыре года. Поэтому после прекращения программы "спейс шаттл" в начале 2000-х США метались между усилиями по возвращению астронавтов на Луну, высадкой людей на околоземный астероид и возобновлением лунных миссий с прицелом на Марс.

Спорить не будем, но сплочение нации и нехватка интеллектуальных и материальных средств для того, чтобы "рулить миром" при непрерывно работающем печатном станке Федрезерва – вещи противоположные. Именно потому, что Пекин сплотил нацию и не ставит политических требований перед своими партнерами, он впереди Соединенных Штатов по темпам экономического роста, по 5G, коммерческим беспилотникам, наступательному гиперзвуковому оружию, производству литиевых батарей. Во всяком случае так считает Defense One.

Источник - fondsk.ru
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