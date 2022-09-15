"Мы не отдадим ни одного метра земли, доставшейся нам в наследство от предков...", - баткенское обращение президента Жапарова

10:31 17.09.2022

Перевод обращения президента Садыра Жапарова в связи с ситуацией на границе

ПОЛИТИКА

13:19, 17 сентября 20221951



Предыстория: Атака таджикских военных на Кыргызстан: Президент Жапаров сделал обращение к народу Кыргызстана

Бишкек (АКИpress) – Президент Кыргызстана Садыр Жапаров сделал обращение в связи с вооруженным вторжением Таджикистана на территорию Кыргызстана.



Перевод:



"Уважаемые соотечественники!



Как известно, к сожалению, на баткенской земле повторились трагические события – конфликт, закончившийся применением оружия и кровопролитием.



В вооруженном конфликте, произошедшем на кыргызско-таджикской границе, погибли наши соотечественники. Выражаю глубочайшие соболезнования семьям, родителям и родным погибших.



Наши братья погибли, выполняя священный долг по защите Родины, не отдав ни единого метра земли. Пусть земля им будет пухом! Я обещаю, что об их семьях позаботятся.



Дорогие братья и сестры, каждый из погибших является сыном и дочерью, которыми гордятся все кыргызстанцы.



Поэтому я хотел бы пожелать нашему народу мужества. К сожалению, вооруженные конфликты не бывают без жертв. Выражаю благодарность нашим отважным пограничникам, не побоявшимся града пуль, за их мужество и героизм в отражении врага.



Каждый наш гражданин, в котором течет кровь Манаса, не отступил от границы и выстоял. Я верю, что территориальная целостность Кыргызстана будет сохранена, пока есть такие джигиты.



В этом вооруженном конфликте погибли не только наши граждане. По оперативной информации, таджикская сторона понесла большие потери.



Дорогие братья и сестры, если мы посмотрим на историю, то увидим, что пограничный спор не был урегулирован, споры за землю сопровождались конфликтами, и потери были неизбежны.



Однако в любом случае мы не отдадим ни одного метра земли, доставшейся нам в наследство от предков. Мы твердо защищаем наши национальные интересы!



Как вы знаете, вся протяженность границы с Узбекистаном уточнена, осталось только зафиксировать на бумаге и оформить.



А вопросы уточнения кыргызско-таджикской границы остаются в повестке дня. Как показала история, пограничный вопрос – сложный вопрос, требующий большой осторожности и терпения.



Однако, мы будем продолжать наши усилия по скорейшему урегулированию конфликта на кыргызско-таджикской границе".