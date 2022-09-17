В киргизско-таджикском конфликте появляются "третьи силы", - А.Уваров

13:46 17.09.2022

АНДРЕЙ УВАРОВ | 17.09.2022 |



МИД России предлагает любое приемлемое для сторон посредничество – Бишкек и Душанбе не реагируют



Киргизско-таджикский пограничный конфликт перешел в следующую фазу. В течение 16 сентября бои то прекращались, то вспыхивали с новой силой. Таджики применили танки, заняли киргизский поселок Достук и подняли над местной школой свой флаг. По Баткену был нанесен удар из РСЗО, поражены аэропорт и здание военкомата. Появилось видео захваченного таджиками киргизского броневика "Тигр".



Таджикскую пехоту поддерживают танки



Таджикскую пехоту поддерживают танки



Киргизы отвечают обстрелом таджикских сел и погранзастав "Ляккан" и "Богдари". Душанбе перевел свои силовые структуры на казарменное положение, к границе подтягиваются резервы.



Из Баткенской области идет поток беженцев, школьников выводят прямо под обстрелом. Местные смельчаки-автомобилисты предлагают землякам помощь, располагаясь на трассах с табличками: "Есть дом". Началась эвакуация из Чон-Алайского района Ошской области Киргизии.



Есть дом



Есть дом



По информации Баткенского филиала Красного Полумесяца, эвакуированы более 18 тысяч граждан, а полпред президента в Баткене Маруфхан Тулаев говорит об эвакуации 120 тысяч.



Под выстрелы и взрывы не прекращаются переговоры, прерываемые взаимными обвинительными заявлениями. ГКНБ Киргизии заявил, что Таджикистан использует против Кыргызстана все методы гибридной войны и что таджикские военные уничтожают инфраструктуру, школы, детские сады, магазины, медпункты, дома и другое. Также заявлялось, что таджики глумятся над убитыми пограничниками, хотя данных об убитых нет.



ГКНБ Киргизии неоднократно призывал общественность по обе стороны границы трезво оценить ситуацию и дать объективную оценку, осудив тех, кто сеет раздор и смуту между двумя соседними народами. В то же время пресс-центр погранвойск Таджикистана обвиняет киргизскую сторону в использовании вертолетов и БПЛА для атак на гражданские объекты РТ.



Характерно, что во время своих выступлений на саммите ШОС ни Жапаров, ни Рахмон ни словом не обмолвились о конфликте, хотя провели закрытую встречу, где "договорились дать поручение соответствующим структурам о прекращении огня и отводе сил".



Встреча была



Встреча была



Садыр Жапаров вечером 16 сентября покинул саммит ШОС в Самарканде и собирает в Бишкеке Совбез для обсуждения ситуации. Вопрос о введении военного положения пока не обсуждался.



К этому времени делегации двух стран во главе с руководителями ГКНБ Таджикистана и Кыргызстана Саймумином Ятимовым и Камчыбеком Ташиевым во время встречи на КПП "Равад" на таджикско-узбекской границе договорились о прекращении огня. Однако через некоторое время бои вспыхнули снова. Тажики заняли село Аксай, наполовину его разрушив. Бишкек говорит о сожженных домах из сип-панелей, построенных правительством Турции. В Сети появилось видео мародерства магазинов села Интернационал, совершаемого таджикскими военными.



Тем временем таджикский эксперт Максуд Валиев выступил с заявлением о том, что пограничные провокации киргизских властей – это маневр для отвлечения внимания народа от передела власти в ходе конфликта между президентом Жапаровым и главой ГКНБ Ташиевым. В Бишкеке у Жогорку Кенеш (парламента) собралась толпа, требующая встречи со спикером Талантом Мамытовым для объяснения того, что происходит в Баткене.



Возмущенные бишкекцы



Возмущенные бишкекцы



В 18.00 16 сентября переговорщик Камчыбек Ташиев, обращаясь к согражданам, сказал, что к ночи конфликт будет остановлен, но через час противник вновь открыл огонь по позициям в Кулунду и Жаны-Жер. Реальной воли к компромиссам не видно.



Обращает на себя внимание, что ни Бишкек, ни Душанбе не реагируют на предложения Москвы о посредничестве, хотя предложения делались ежедневно. 16 сентября в МИД РФ заявили о готовности к оказанию любого приемлемого для сторон содействия переговорам.



До 16 сентября третьей стороной в конфликте были нападавшие с таджикской стороны бородатые боевики в немаркированной форме. К вечеру "третьи силы" полезли изо всех щелей.



Правозащитное движение "Бир Дуйно Кыргызстан" и партнеры сети "Люди, меняющие мир" обратились к международному сообществу – ООН, ОБСЕ, ЕС с просьбой содействовать прекращению военной агрессии Таджикистана.



Затем о готовности выезда "группы международных организаций на место конфликта для анализа последствий инцидента" заявил сопредседатель координационной группы, координатор ООН в Кыргызстане Антье Гравен.



В Киеве в метро вдруг начали транслировать новости о ситуации на киргизско-таджикской границе с упором на "военную агрессию Таджикистана" и "таджикских военных, использующих мирных жителей в качестве живого щита".



Тема конфликта в киевском метро



Тема конфликта в киевском метро



Наконец, поздним вечером 16 сентября через своего специального представителя по Центральной Азии и представительства ЕС призвал к мирному урегулированию Евросоюз. Состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Жээнбека Кулубаева с действующим председателем ОБСЕ Збигневом Рау и генеральным секретарем ОБСЕ Хельгой Шмид.



Ночью агрессию с применением тяжелого вооружения против мирных жителей, объектов гражданской инфраструктуры осудила Организация тюркских государств.



Ко всему этому еще и Bloomberg выдал статью о том, что на фоне войны на Украине началась борьба за влияние в Центральной Азии.



Тут уж торчащие уши не скрыть. Как не скрыть новый способ военных действий, который впервые применила таджикская армия – удары ракетными системами залпового огня (РСЗО). Уж не этим ли ударам обучили таджиков американские партнеры на августовских маневрах "Региональное сотрудничество – 2022"?