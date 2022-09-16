 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Суббота, 17.09.2022
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02:40  Нет Нур-Султана в своем отечестве, - Къ
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Пятница, 16.09.2022
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Выходит в свет новый роман Виктора Пелевина "KGBT+"
13:56 17.09.2022

Новая книга Виктора Пелевина "KGBT+" выйдет в конце сентября

Новый роман писателя Виктора Пелевина получила название "KGBT+". Книга поступит в продажу 29 сентября с 20:22 во всех книжных магазинах страны, сегодня стартовал предзаказ романа. Об этом сообщает издательство "Эксмо".

Тираж литературного произведения составит 80 000 экземпляров. Кроме того, роман в электронном виде и аудиоформате появится в сервисе цифровых книг "ЛитРес".

Согласно аннотации, в центре сюжета окажется вбойщик KGBT+ - "титан перформанса и духа". Он является автором классических стримов "Катастрофа", "Летитбизм" и др. "Если вы не слышали его имени, значит, эпоха green power для вас еще не наступила и завоевавшее планету искусство B2B (brain-to-brain streaming) каким-то чудом обошло вас стороной", - говорится в описании.

Отмечается, что книга станет не просто историей "звезды шоу-биза", но "учебником успеха". Вбойщик расскажет свою биографию, в которой убийства, покушения и почти вековая отсидка в баночной тюрьме пересекаются с историями о личной жизни.

В начале августа представители издательства "Эксмо" сообщили, что впервые за 19 лет Пелевин не выпустит свой ежегодный августовский роман. Год назад писатель представил книгу "Transhumanism Inc.", в которой рассказывалось об устройстве мира через 300 лет. Позже издательство уточнило, что роман все же выйдет. Его приурочат к юбилею Пелевина - в 2022 г. литератору исполняется 60 лет.

Источник - Ведомости
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