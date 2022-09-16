Кыргызские села освобождены, - полпред президента о ситуации на границе с Таджикистаном

15:28 17.09.2022

Turmush - Минувшей ночью стрельбы не было, но ситуация продолжает оставаться тяжелой, сообщил 17 сентября полномочный представитель президента в Баткенской области Абдикарим Алимбаев.



По его словам, совместно с таджикской стороной будут проводиться работы по урегулированию ситуации на границе. «Кыргызские села вчера были освобождены, там работали наши подразделения», - сообщил Алимбаев.



Вечером 16 сентября шли интенсивные бои на ряде участках кыргызско-таджикской границы. Военнослужащие Кыргызстана освободили населенные пункты Ак-Сай Баткенского района, Арка, Борбордук и Интернационал Лейлекского района.



