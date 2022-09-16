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|Кыргызские села освобождены, - полпред президента о ситуации на границе с Таджикистаном
15:28 17.09.2022
Turmush - Минувшей ночью стрельбы не было, но ситуация продолжает оставаться тяжелой, сообщил 17 сентября полномочный представитель президента в Баткенской области Абдикарим Алимбаев.
По его словам, совместно с таджикской стороной будут проводиться работы по урегулированию ситуации на границе. «Кыргызские села вчера были освобождены, там работали наши подразделения», - сообщил Алимбаев.
Вечером 16 сентября шли интенсивные бои на ряде участках кыргызско-таджикской границы. Военнослужащие Кыргызстана освободили населенные пункты Ак-Сай Баткенского района, Арка, Борбордук и Интернационал Лейлекского района.
Бои шли и в районе села Кулунду.
Пограничная служба ГКНБ Кыргызстана сообщала, что на 23:30 16 сентября обстановка на кыргызско-таджикском участке границы была напряженной.
С таджикской стороны продолжается обстрел позиций кыргызской стороны, а на отдельных участках идут интенсивные бои. В 22:20 таджикские военнослужащие начали обстрел кыргызской пограничной заставы «Тамдык».
Пограничная служба ГКНБ Кыргызской Республики сообщила, что по состоянию на 11:15 17 сентября минометному обстрелу с таджикской стороны подверглось село Достук Баткенского района.
Таджикская сторона открыла огонь по селу из трех минометных расчетов. Подразделения Пограничной службы ГКНБ КР, дислоцированные в Баткенской области, отражают атаку противника.