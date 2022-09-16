Дошли до ракет: почему вспыхнули бои между Киргизией и Таджикистаном, - И.Кармазин

15:30 17.09.2022

Дошли до ракет: почему вспыхнули бои между Киргизией и Таджикистаном

Бишкек и Душанбе обвинили друг друга в новых обстрелах



Игорь Кармазин



Очередной конфликт на границе Киргизии и Таджикистана вспыхнул 16 сентября. По сообщениям сторон, на линии соприкосновения использовалась тяжелая бронетехника, авиация и РСЗО. Бишкек, в частности, сообщил о ракетном обстреле аэропорта города Баткен. "Известия" разбирались в причинах и возможных последствиях конфликта.



Что произошло



Киргизия назвала виновником конфликта Таджикистан. По сообщениям из Бишкека, таджикская сторона утром 16 сентября обстреляла пограничников из автоматов и минометов. Погранслужба Киргизии также заявила, что таджикские военнослужащие используют танки, БТР, БМП и авиацию.



Позже Бишкек обвинил соседей в обстреле из ракетной системы залпового огня аэропорта города Баткен. В Сети появилось видео с горящим зданием, в которое попала одна из ракет. Таджикские военные также якобы заняли здание школы в селе Достук. В свою очередь, киргизские пограничники нанесли удар по таджикским пограничным заставам "Ляккан" и "Богдари" и, как утверждается, уничтожили значительное количество тяжелой техники.



Всего в ходе столкновений 16 сентября пострадали 42 киргизских военнослужащих. Информации о характере ранений не приводится, данных о погибших нет. Свои дома покинули жители семи приграничных сел Баткенского и Лейлекского районов Баткенской области, в Бишкеке открыли единый пункт сбора гуманитарной помощи.



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В перестрелке на границе ранены десятки людей



Таджикистан в эскалации насилия зеркально обвинил киргизскую сторону. По данным Душанбе, военнослужащие соседнего государства обстреляли заставу погранотряда "Исфара" и атаковали поселки Согдийской области. Киргизские спецназовцы якобы напали на населенные пункты Богистон и Лакон, "подожгли жилые дома и вспомогательные сооружения". В ходе столкновений два пограничника погибли, шесть человек получили ранения.



К чему пришли



В течение 16 сентября власти двух стран пытались договориться о прекращении огня. Сначала переговоры провели главы МИДов Жээнбек Кулубаев и Сироджиддин Мухриддин. Дипломаты заявили о приверженности мирному урегулированию, но эскалацию насилия их беседа не остановила. Позже по телефону пообщались главы пограничных служб Киргизии и Таджикистана. Они условились прекратить огонь, но и после этого бои продолжались.



При этом лидеры двух стран Садыр Жапаров и Эмомали Рахмон в этот момент находились в Самарканде на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Днем 16 сентября они провели очную встречу, на которой договорились о прекращении огня, а также решили поручить силовым структурам своих стран отвести войска от линии соприкосновения. После этого интенсивность обстрелов действительно снизилась, хотя на некоторых участках полностью они не прекратились.



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В чем причина



Протяженность границы Киргизии и Таджикистана - 970 км. В годы советской власти рубежи республик чертили из хозяйственных соображений, этнический фактор отодвигали на второй план. После обретения независимости у новых государств появилось множество претензий друг к другу. Чаще всего разногласия возникают из-за этнической чересполосицы и притязаний на элементы инфраструктуры - пастбища, водозаборы, каналы. В результате до сих пор не делимитировано 450 км границы, 70 участков считаются спорными.



Из-за этого на границе регулярно возникают конфликты. Всего за последние 15 лет произошло более 150 инцидентов. В нынешнем году уже зафиксировано несколько крупных столкновений. Буквально за два дня до нынешнего боя, 14 сентября, пограничники двух стран обстреляли друг друга из минометов, двое таджикских военных погибли. В июне перестрелка завязалась, когда два пограничных отряда столкнулись в спорной зоне. В январе Бишкек обвинил таджикских военных в попытке проложить через киргизскую территорию дорогу до таджикского анклава Ворух. В ходе боя десятки человек получили ранения.



Казалось бы, решить разногласия просто - достаточно полностью делимитировать границу. Но сделать это не удается. Бишкек и Душанбе апеллируют к картам разных лет и не готовы идти на компромиссы. К тому же на власти двух стран давит общественное мнение, обе стороны опасаются недовольства граждан. В результате стороны постоянно говорят о намерениях решить проблему, но не двигаются в этом направлении. Так, после июньского приграничного конфликта президенты двух стран договорились "продолжить диалог о демаркации", но реальных подвижек не произошло.



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При этом Киргизии и Таджикистану регулярно предлагают помощь. Например, в июле с инициативой выступил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Он предложил создать экспертную площадку "для выработки взаимоприемлемых подходов к делимитации границ", привлечь опытных юристов, картографов и пограничников. Россия также неоднократно предлагала помощь. 14 сентября в МИД РФ заявили, что готовы содействовать Бишкеку и Душанбе "в выходе на долгосрочное взаимоприемлемое решение пограничных вопросов". Власти двух стран, однако, уклоняются от этих инициатив.



Что дальше



Эксперты говорят, что конфликты будут возникать и дальше. "В каком-то смысле эти столкновения нужны элитам своих стран. Дело в том, что и Киргизия, и Таджикистан - бедные государства. Население озлоблено, отравлено национализмом. Надо куда-то сбрасывать негатив. У Таджикистана есть опыт гражданской войны, в Киргизии мы видели несколько переворотов с погромами. Власти не хотят повторения таких событий, поэтому им выгодно сконструировать образ внешнего врага. Отчасти этим объясняется попустительство чиновников", - отмечает в беседе с "Известиями" политолог Аждар Куртов.



Казахстанский политолог Марат Шибутов обращает внимание на то, что в ходе противостояния использовались тяжелые вооружения: "Говорят о применении артиллерии. А это значит, что в случае чего переход от приграничного вооруженного конфликта до полноценной войны будет очень и очень быстрым".



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Завотделом Средней Азии Института стран СНГ Андрей Грозин говорит, что характер конфликтов за последние годы изменился. "Десять лет назад в стычках на границе с обеих сторон участвовало гражданское население. Дрались, забрасывали друг друга камнями. Но последние лет пять все чаще фигурантами оказываются военнослужащие. И чем дальше, тем более тяжелое вооружение они применяют. Привычными стали минометы, бронетехника. Новация этого столкновения - применение РСЗО. То есть налицо угрожающая динамика, все большее вовлечение силовых структур", - подчеркивает эксперт.



Он добавляет, что погасить нынешний конфликт помогли главы стран ШОС. "Удачно совпало, что столкновение разразилось во время саммита в Самарканде. Вероятно, лидеры крупнейших стран сумели донести до президентов Киргизии и Таджикистана неприемлемость боевых действий. Поэтому инцидент затух достаточно быстро. Но при такой динамике никто не гарантирует, что следующий приграничный конфликт не перерастет в более масштабные столкновения", - говорит Грозин.