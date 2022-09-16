 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Суббота, 17.09.2022
15:47  Командир Вселенной: как калужский учитель стал отцом космонавтики
15:38  В России выпущена серебряная монета "Конек-Горбунок"
15:33  Азербайджан – Армения: кто извлекает выгоды из нового обострения обстановки? - А.Арешев
15:30  Дошли до ракет: почему вспыхнули бои между Киргизией и Таджикистаном, - И.Кармазин
15:28  Кыргызские села освобождены, - полпред президента о ситуации на границе с Таджикистаном
13:56  Выходит в свет новый роман Виктора Пелевина "KGBT+"
13:46  В киргизско-таджикском конфликте появляются "третьи силы", - А.Уваров

13:39  Умер режиссер Игорь Масленников ("Приключения Шерлока Холмса", "Зимняя вишня")
10:31  "Мы не отдадим ни одного метра земли, доставшейся нам в наследство от предков...", - баткенское обращение президента Жапарова
09:48  Первым на Луне будет китаец, - Е.Пустовойтова
09:46  Киргизия – Таджикистан. Кто урегулирует проблему пограничной бесконечности? - А.Уваров
09:39  КырШкола. Как сидеть за партой втроем? - О.Новгородцева
09:37  ШОС претендует на раздел мира, - ВечБишкек
08:43  "Настоящее сокровище": марсоход NASA обнаружил следы жизни на Марсе
08:38  Союзнички по ШОС открыли дружный залповый огонь, - Къ
08:26  Баткенская война. Минометные обстрелы не прекращаются
08:11  Зачем Папа "закатоличил" Казахстан - Олег Строков
02:40  Нет Нур-Султана в своем отечестве, - Къ
02:32  Кыргызы и таджики договорились о прекращении огня (в третий раз)
00:20  Суперэгоизм: как Путин раскритиковал Запад на саммите ШОС
00:16  "Погибло много кыргызских военных", - глава ГКНБ КР Ташиев
00:12  За рулем незападного мира: как саммит ШОС поменяет мир, - Е.Цоц
Пятница, 16.09.2022
20:38  Конфликт на границе. Действительно ли на кыргызскую школу водрузили флаг Таджикистана?
20:34  Баткен: с кыргызской стороны 3 погибших
20:30  Попрошаек "люли" депортировали из кыргызского Джалал-Абада
19:47  Срока по осени считают. Конкуренты Токаеву еще не выросли, - Къ
19:46  В Китае полностью сгорел небоскреб крупнейшего оператора связи China Telecom
19:43  Новый полюс набирает силу: Саммит ШОС нервирует Запад, - СП
19:27  Китай сочувствует России в час испытаний, но прямую помощь не окажет, - Владимир Скосырев
18:49  Узбекистан выдвинул "Самаркандскую инициативу солидарности во имя безопасности"
18:27  Конфликт на границе. Из зоны обстрела эвакуированы около 120 тысяч кыргызстанцев
14:13  Город Баткен подвергся обстрелу таджикских ракетных систем залпового огня
13:02  Валютный пир во время чумы, - В.Катасонов
13:00  ШОС утверждает в Самарканде основания многополярного мира, - П.Дмитриев
11:24  Баткенская война. Эпизод 326. В ролях - все те же..., - В.Хлюпин
11:22  Бригады коммунистической войны. Состав китайских сухопутных войск отличается чрезвычайной пестротой, - А.Храмчихин
11:20  Центральная Азия меняет тональность в отношениях с Москвой, - Виктория Панфилова
11:08  Таджикские военнослужащие используют мирных граждан в качестве "живого щита", - Погранслужба ГКНБ КР
10:40  Президент Польши Дуда решил требовать от России репараций за Вторую мировую...
10:05  Кыргызы бросили в бой спецназ и дважды сорвали договоренности, - Погранвойска ГКНБ Таджикистана
10:03  Баткен. Киргизия срочно эвакуирует мирных жителей из зоны конфликта
09:51  Таджикистан использует против Кыргызстана тяжелую бронетехнику, ракетные системы залпового огня и авиацию, - ГКНБ КР
09:37  Срочно! Таджикская сторона нарушила все договоренности и атаковала пограничные и гражданские объекты, - Погранслужба ГКНБ Киргизии
09:27  С юга на север. Почему не работает казахстанская переселенческая программа? - Г.Илеуова
09:19  Перестрелки на границе. Бесконечная история кыргызо-таджикских конфликтов, - Аида Джумашова
09:17  Самые боевито-духовитые кыргызы осадили КырПарламент и "требуют реакции на ситуацию в Баткене"
08:29  Пол Робертс: Осознал ли Кремль, что конфликт на Украине больше не "Ограниченная военная операция"?
08:21  В преддверии саммита ШОС Токаев решил поиграть в "многовекторность". Ну-ну…, - В.Павленко
08:17  Киргизия и Таджикистан договорились прекратить огонь. В который раз...
00:28  Друзья и товарищ. Отчет о 1-м дне Самаркандского саммита ШОС, - Къ
00:27  "Уронил речь на ковер": у собеседников Путина по ШОС возникли проблемы
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Кыргызстан   |   Таджикистан   | 
Дошли до ракет: почему вспыхнули бои между Киргизией и Таджикистаном, - И.Кармазин
15:30 17.09.2022

Дошли до ракет: почему вспыхнули бои между Киргизией и Таджикистаном
Бишкек и Душанбе обвинили друг друга в новых обстрелах

Игорь Кармазин

Очередной конфликт на границе Киргизии и Таджикистана вспыхнул 16 сентября. По сообщениям сторон, на линии соприкосновения использовалась тяжелая бронетехника, авиация и РСЗО. Бишкек, в частности, сообщил о ракетном обстреле аэропорта города Баткен. "Известия" разбирались в причинах и возможных последствиях конфликта.

Что произошло

Киргизия назвала виновником конфликта Таджикистан. По сообщениям из Бишкека, таджикская сторона утром 16 сентября обстреляла пограничников из автоматов и минометов. Погранслужба Киргизии также заявила, что таджикские военнослужащие используют танки, БТР, БМП и авиацию.

Позже Бишкек обвинил соседей в обстреле из ракетной системы залпового огня аэропорта города Баткен. В Сети появилось видео с горящим зданием, в которое попала одна из ракет. Таджикские военные также якобы заняли здание школы в селе Достук. В свою очередь, киргизские пограничники нанесли удар по таджикским пограничным заставам "Ляккан" и "Богдари" и, как утверждается, уничтожили значительное количество тяжелой техники.

Всего в ходе столкновений 16 сентября пострадали 42 киргизских военнослужащих. Информации о характере ранений не приводится, данных о погибших нет. Свои дома покинули жители семи приграничных сел Баткенского и Лейлекского районов Баткенской области, в Бишкеке открыли единый пункт сбора гуманитарной помощи.

Минометное дело: Киргизия и Таджикистан вновь делят спорную территорию
В перестрелке на границе ранены десятки людей

Таджикистан в эскалации насилия зеркально обвинил киргизскую сторону. По данным Душанбе, военнослужащие соседнего государства обстреляли заставу погранотряда "Исфара" и атаковали поселки Согдийской области. Киргизские спецназовцы якобы напали на населенные пункты Богистон и Лакон, "подожгли жилые дома и вспомогательные сооружения". В ходе столкновений два пограничника погибли, шесть человек получили ранения.

К чему пришли

В течение 16 сентября власти двух стран пытались договориться о прекращении огня. Сначала переговоры провели главы МИДов Жээнбек Кулубаев и Сироджиддин Мухриддин. Дипломаты заявили о приверженности мирному урегулированию, но эскалацию насилия их беседа не остановила. Позже по телефону пообщались главы пограничных служб Киргизии и Таджикистана. Они условились прекратить огонь, но и после этого бои продолжались.

При этом лидеры двух стран Садыр Жапаров и Эмомали Рахмон в этот момент находились в Самарканде на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Днем 16 сентября они провели очную встречу, на которой договорились о прекращении огня, а также решили поручить силовым структурам своих стран отвести войска от линии соприкосновения. После этого интенсивность обстрелов действительно снизилась, хотя на некоторых участках полностью они не прекратились.

Погранслужба Таджикистана обвинила ВС Киргизии в обстреле населенных пунктов

В чем причина

Протяженность границы Киргизии и Таджикистана - 970 км. В годы советской власти рубежи республик чертили из хозяйственных соображений, этнический фактор отодвигали на второй план. После обретения независимости у новых государств появилось множество претензий друг к другу. Чаще всего разногласия возникают из-за этнической чересполосицы и притязаний на элементы инфраструктуры - пастбища, водозаборы, каналы. В результате до сих пор не делимитировано 450 км границы, 70 участков считаются спорными.

Из-за этого на границе регулярно возникают конфликты. Всего за последние 15 лет произошло более 150 инцидентов. В нынешнем году уже зафиксировано несколько крупных столкновений. Буквально за два дня до нынешнего боя, 14 сентября, пограничники двух стран обстреляли друг друга из минометов, двое таджикских военных погибли. В июне перестрелка завязалась, когда два пограничных отряда столкнулись в спорной зоне. В январе Бишкек обвинил таджикских военных в попытке проложить через киргизскую территорию дорогу до таджикского анклава Ворух. В ходе боя десятки человек получили ранения.

Казалось бы, решить разногласия просто - достаточно полностью делимитировать границу. Но сделать это не удается. Бишкек и Душанбе апеллируют к картам разных лет и не готовы идти на компромиссы. К тому же на власти двух стран давит общественное мнение, обе стороны опасаются недовольства граждан. В результате стороны постоянно говорят о намерениях решить проблему, но не двигаются в этом направлении. Так, после июньского приграничного конфликта президенты двух стран договорились "продолжить диалог о демаркации", но реальных подвижек не произошло.

Из зоны конфликта с Таджикистаном вывезено свыше 18 тыс. граждан Киргизии

При этом Киргизии и Таджикистану регулярно предлагают помощь. Например, в июле с инициативой выступил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Он предложил создать экспертную площадку "для выработки взаимоприемлемых подходов к делимитации границ", привлечь опытных юристов, картографов и пограничников. Россия также неоднократно предлагала помощь. 14 сентября в МИД РФ заявили, что готовы содействовать Бишкеку и Душанбе "в выходе на долгосрочное взаимоприемлемое решение пограничных вопросов". Власти двух стран, однако, уклоняются от этих инициатив.

Что дальше

Эксперты говорят, что конфликты будут возникать и дальше. "В каком-то смысле эти столкновения нужны элитам своих стран. Дело в том, что и Киргизия, и Таджикистан - бедные государства. Население озлоблено, отравлено национализмом. Надо куда-то сбрасывать негатив. У Таджикистана есть опыт гражданской войны, в Киргизии мы видели несколько переворотов с погромами. Власти не хотят повторения таких событий, поэтому им выгодно сконструировать образ внешнего врага. Отчасти этим объясняется попустительство чиновников", - отмечает в беседе с "Известиями" политолог Аждар Куртов.

Казахстанский политолог Марат Шибутов обращает внимание на то, что в ходе противостояния использовались тяжелые вооружения: "Говорят о применении артиллерии. А это значит, что в случае чего переход от приграничного вооруженного конфликта до полноценной войны будет очень и очень быстрым".

Таджикистан и Киргизия создали комиссию по контролю за прекращением огня

Завотделом Средней Азии Института стран СНГ Андрей Грозин говорит, что характер конфликтов за последние годы изменился. "Десять лет назад в стычках на границе с обеих сторон участвовало гражданское население. Дрались, забрасывали друг друга камнями. Но последние лет пять все чаще фигурантами оказываются военнослужащие. И чем дальше, тем более тяжелое вооружение они применяют. Привычными стали минометы, бронетехника. Новация этого столкновения - применение РСЗО. То есть налицо угрожающая динамика, все большее вовлечение силовых структур", - подчеркивает эксперт.

Он добавляет, что погасить нынешний конфликт помогли главы стран ШОС. "Удачно совпало, что столкновение разразилось во время саммита в Самарканде. Вероятно, лидеры крупнейших стран сумели донести до президентов Киргизии и Таджикистана неприемлемость боевых действий. Поэтому инцидент затух достаточно быстро. Но при такой динамике никто не гарантирует, что следующий приграничный конфликт не перерастет в более масштабные столкновения", - говорит Грозин.

Источник - Известия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1663417800


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Указ Президента Республики Казахстан от 10 сентября 2022 года №1006
- "Парк мира и согласия" заложили в столице делегаты VII Съезда религиозных лидеров
- Председатели Мажилиса и Межпарламентского союза договорились об усилении сотрудничества
- Алихан Смаилов провел заседание Комиссии по вопросам цифровизации
- О проблемах Мангистау
- Краткосрочный экономический индикатор в январе-августе 2022г. составил 103,7%
- С юга на север: почему "не работает" казахстанская переселенческая программа?
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 13 сентября 2022 года №680
- Общественность обсудила переименование столицы
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  