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Азербайджан – Армения: кто извлекает выгоды из нового обострения обстановки? - А.Арешев
15:33 17.09.2022

АНДРЕЙ АРЕШЕВ

Азербайджан – Армения: кто извлекает выгоды из нового обострения обстановки?

Традиционная роль России как гаранта безопасности на Кавказе устраивает не всех

Локализовать вновь вспыхнувший между Азербайджаном и Арменией конфликт удалось во многом при содействии и под влиянием России, заявил 16 сентября на саммите ШОС в Самарканде президент России Владимир Путин. По его словам, "последний конфликт пограничный никак не связан с Нагорным Карабахом, это совсем в другом регионе, на границе между Арменией и Азербайджаном". Последние события показали, что ни у Армении, ни у Азербайджана нет желания широкомасштабной эскалации, сказал Ильхам Алиев на встрече с российским президентом, поблагодарив его за оперативное реагирование на эскалацию. Премьер-министр Армении Никол Пашинян под предлогом сложившейся экстраординарной ситуации поездку в Самарканд отменил.

Обстановка на обширном участке весьма условной армяно-азербайджанской границы на участке в несколько сот километров от Мегри до Верин Шоржа резко обострилась в ночь с 12 на 13 сентября. Под артиллерийскими и минометными обстрелами оказались, в частности, Горис и курортный Джермук. На отдельных направлениях азербайджанские части попытались продвинуться вперед. Частично из приграничных поселений Гегаркуникской, Вайоцдзоской и Сюникской областей Армении пришлось эвакуировать гражданское население. Количество жертв с обеих сторон превысило 200 человек (135 с армянской стороны и 77 с азербайджанской). Не исключено, что это не окончательные данные.

Районы эскалации и обозначение претензий Азербайджана на часть территории Армении

Речь идет о наиболее масштабной эскалации после окончания 44-дневной "осенней" войны 2020 года и четырехдневной "апрельской" войны в Нагорном Карабахе 2016 года. В Баку обвиняют "регулярную армию Армении" в минировании территорий и наступательных действиях в направлении Лачинского и Кельбаджарского районов, однако с учетом нынешнего состояния военной организации Армении такие утверждения выглядят надуманными.

Попытка "прощупать" армянские оборонительные позиции на ряде уязвимых участках видится логичной на фоне требований Баку об открытии железнодорожного и автомобильного сообщения между "материковым" Азербайджаном и Нахичеванской автономной республикой через территорию Армении (соответственно на мегринском и сисианском участках). Сохраняется для Вайоцдзора и Сюника и опасность удара из нахичеванского эксклава, где дислоцирована тесно связанная с Турцией отдельная армия.

Сосредоточенное на вопросах удержания своей власти, правительство Пашиняна особо не скрывает нацеленности на подписание мирного договора с Азербайджаном путем максимальных уступок в "карабахском вопросе" и не только. В правящей партии "Гражданский договор" предпочитают говорить о "приграничном конфликте", не слишком значимым, чтобы отвлечься от повседневной рутины, но эта версия опровергается глубиной поражения целей на территории Армении и дальностью работы азербайджанской ствольной артиллерии. Не идет речи даже о частичной мобилизации (по словам главы парламента Алена Симоняна это было бы шагом к агрессии), а отдельные протесты неорганизованных граждан купируются легко. Тем же, кто на добровольной основе стремится защитить границы страны, министр обороны Сурен Папикян посоветовал обращаться в военные комиссариаты по месту жительства.

Тем не менее в ОДКБ был направлен запрос о содействии, реакция на который (отправка в Армению мониторинговой миссии) спровоцировала недовольство таких соратников Пашиняна, как Ален Симонян или секретарь Совета безопасности Армен Григорян (кадр Джорджа Сороса), регулярно встречающийся с помощником президента Азербайджана Хикметом Гаджиевым, как в минувшем августе в Брюсселе. Там же в последний день лета при посредничестве главы Евросовета вновь встретились Ильхам Алиев и Никол Пашинян, обсуждая возможный мирный договор между Арменией и Азербайджаном. "Переговоры по мирному соглашению продолжаются, обсуждаются, и я очень надеюсь, что мы сможем реализовать его в ближайшее время", – вновь подтвердил Симонян в эфире Общественного телевидения Армении.

Выступая с заведомо более слабых позиций, Ереван маневрирует между Москвой, Брюсселем и Вашингтоном. Так, на Восточном экономическом форуме во Владивостоке Пашинян заявил о заинтересованности определенных сил в дестабилизации Закавказья на фоне погруженности Москвы в украинский конфликт. Едва ли случайно совпадение по времени сентябрьских столкновений на армяно-азербайджанской границе и наступления ВСУ в Харьковской области с последующим их выходом на границу РФ. "Азербайджан чувствует себя вполне уверенно в этот геополитический момент, и особенно сейчас, во время украинского контрнаступления…проверяя приверженность России защищать Армению", – косвенно подтверждает эту версию старший научный сотрудник Carnegie Europe британец Том де Ваал. Сентябрьские столкновения представляют "серьезную стратегическую головную боль" для В. Путина, с удовлетворением констатирует Politico: дескать, "миротворческие усилия Кремля ставятся под сомнение обеими сторонами" и Евросоюз стремится восполнить создавшийся вакуум.

Западные стратеги не скрывают стремления превратить Закавказье в полноценный "второй фронт", призванный создать для России дополнительные серьезные проблемы. Июльский вояж на Кавказ директора ЦРУ Уильяма Бернса, недавний – нового главного советника Госдепартамента по Кавказу Филипа Рикера, вбросы относительно "ведущей роли" в усилиях по прекращению огня госсекретаря Блинкена, приезд в Ереван Нэнси Пелоси по приглашению Симоняна – все это мотивировано логикой противопоставления Запада и "агрессивной" России, вынужденной действовать в узком коридоре возможностей. Прямое военное вмешательство, на которое намекает Армен Григорян (и не только он), означало бы конфронтацию России с Азербайджаном и Турцией, реальных рычагов давления на которые у Москвы не так много. В противном случае гарантирован рост активно подогреваемых антироссийских настроений в Ереване, чреватых окончательным разрушением содержательного диалога с Москвой.

Традиционная роль России как гаранта региональной безопасности на Кавказе устраивает далеко не всех. Трехстороннее заявление от 10 ноября 2020 года гласит: "Разблокируются все экономические и транспортные связи в регионе. Республика Армения гарантирует безопасность транспортного сообщения между западными районами Азербайджанской Республики и Нахичеванской Автономной Республикой с целью организации беспрепятственного движения граждан, транспортных средств и грузов в обоих направлениях. Контроль за транспортным сообщением осуществляют органы Пограничной службы ФСБ России". После окончания "44-дневной войны", кардинально поменявшей расстановку сил в регионе, по примерной линии административной границы между Армянской ССР и Азербайджанской ССР началось развертывание пунктов пограничных сил ФСБ России, один из которых (в Гегаркунике) был обстрелян в ночь с 12 на 13 сентября. Сообщается, что личный состав был вынужден в срочном порядке покинуть место расположения. Согласно информации армянских источников, в результате прямого попадания повреждены здание размещения российских пограничников и военная техника. И хотя информация о пострадавших российских пограничниках не нашла подтверждения, этот эпизод вызывает серьезную тревогу. В Баку опровергли причастность к инциденту, но в разогретой ситуации вероятны новые провокации в отношении российских военнослужащих, в частности российских миротворцев в Нагорном Карабахе.

"Влиятельность российского флага значительно уменьшилась, и система безопасности всего постсоветского пространства действительно кажется сломанной, – обозначает цели западной политики сотрудник Chatham House, хорошо известный на Кавказе Лоренс Броерс. – Мы наблюдаем крах имевшейся у России репутации гаранта безопасности, как на объективном уровне.. так и на уровне субъективном, в области восприятия российских гарантий безопасности".

Успех этой колониальной тактики, где желаемое выдается за действительное, неизбежно негативно скажется на двусторонних связях России с государствами Кавказа и на попытках наладить хотя бы видимость взаимопонимания в "треугольнике" Москва – Анкара – Тегеран.

Как отметил в интервью РИА "Новости" директор 4-го департамента стран СНГ МИД Денис Гончар, в Брюсселе уже не скрывают, что поставили перед собой цель вытеснить Россию из Закавказья. Попытки европейцев "вклиниться" в работу трехстороннего российско-азербайджано-армянского переговорного формата активизировались на фоне антироссийской санкционной кампании коллективного Запада. Филип Рикер заявил об объединении усилий Вашингтона и Брюсселя на кавказском направлении. Москва заявляет об отсутствии желания играть в геополитические игры с нулевым результатом, но опасная региональная динамика требует самого пристального внимания. "Второй фронт" в Закавказье может приобрести куда более реальные очертания.

Источник - Фонд стратегической культуры
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