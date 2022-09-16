В России выпущена серебряная монета "Конек-Горбунок"

15:38 17.09.2022

Любимый с детства Конек-горбунок



16 сентября 2022 года

Пресс-релиз



Сказка "Конек-горбунок" Петра Ершова - одно из любимых детских произведений многих поколений. Она была написана в 1834 году и с тех пор переиздавалась более 150 раз.



Банк России 16 сентября 2022 года выпускает в обращение памятную серебряную монету номиналом 3 рубля "Конек-Горбунок" серии "Легенды и сказки народов России" (каталожный номер 5111-0472).







Серебряная монета номиналом 3 рубля (масса драгоценного металла в чистоте - 31,1 г, проба сплава - 925) имеет форму круга диаметром 39,0 мм.



С лицевой и оборотной сторон монеты по окружности имеется выступающий кант.



На лицевой стороне монеты расположено рельефное изображение Государственного герба Российской Федерации, имеются надписи: "РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ", "БАНК РОССИИ", номинал монеты: "3 РУБЛЯ", дата: "2022 г.", обозначение металла по Периодической системе элементов Д.И. Менделеева, проба сплава, товарный знак Санкт-Петербургского монетного двора и масса драгоценного металла в чистоте.



На оборотной стороне монеты изображены летящие над сказочным городом Конек-горбунок с Иваном, держащим в руке жар-птицу; внизу по окружности имеется надпись: "ЛЕГЕНДЫ И СКАЗКИ НАРОДОВ РОССИИ". Фигуры Ивана и Конька-горбунка, а также надпись выполнены в рельефе. Радужное изображение жар-птицы с эффектом интерференции света создано посредством структуры микрорельефа. Изображения сказочного города, звезд и луны выполнены в технике лазерного матирования.



Боковая поверхность монеты рифленая.



Монета изготовлена качеством "пруф".



Тираж монеты - 5,0 тыс. штук.



Выпускаемая монета является законным средством наличного платежа на территории Российской Федерации и обязательна к приему по номиналу во все виды платежей без всяких ограничений.