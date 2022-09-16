 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Пятница, 16.09.2022
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Таджикская сторона не способна следовать достигнутым договоренностям, - МИД КР
20:27 17.09.2022

17 сентября 2022, Бишкек - 24.kg, Дарья ПОДОЛЬСКАЯ

Вторжение в Кыргызстан. Таджикистан не следует договоренностям - МИД КР

Первый заместитель министра иностранных дел Кыргызской Республики Нуран Ниязалиев провел брифинг для глав дипломатических представительств иностранных государств и представительств международных организаций, аккредитованных в Бишкеке, по ситуации на кыргызско-таджикском участке государственной границы. Об этом сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства.

Участников проинформировали о числе человеческих жертв, в том числе среди мирного населения, а также о разрушении многочисленных объектов социально-гражданской инфраструктуры: школ и жилых домов, о фактах мародерства имущества и собственности кыргызских граждан.

Участники брифинга были также проинформированы, что в целях самообороны и защиты суверенной территории Кыргызстана от вероломного и неспровоцированного вторжения таджикских Вооруженных сил и нерегулярных военизированных формирований Пограничной службой ГКНБ и правоохранительными органами приняты решительные ответные меры.

Предоставлена информация о прилагаемых на разных уровнях политико-дипломатических усилиях, направленных на деэскалацию напряженности.

Таджикская сторона не способна следовать достигнутым договоренностям, в том числе по прекращению огня и отводу Вооруженных сил от линии соприкосновения.

МИД Кыргызстана
Главы иностранных диппредставительств и представительств международных организаций выразили соболезнования семьям погибших и слова поддержки пострадавшим.

Дипломаты выразили обеспокоенность сложившейся военно-политической и гуманитарной ситуацией, поддержав усилия кыргызской стороны по урегулированию кризиса дипломатическим способом.

Они также выразили готовность оказать жителям Баткенской области гуманитарную и другую необходимую помощь, в том числе по линии группы по координации реагирования на чрезвычайные ситуации ООН в Кыргызстане.

В Баткенской области введен режим ЧС. Утром 16 сентября сразу на нескольких участках на границе Кыргызстана и Таджикистана началась стрельба. Под обстрел попали населенные пункты в Лейлекском и Баткенском районах. Минздрав сообщил о 122 пострадавших, погибли 24 человека. В результате вооруженного конфликта на кыргызско-таджикской границе свои дома покинули жители семи сел Баткенского и Лейлекского районов, а также села Джекенди Чон-Алайского района Ошской области.

Президенты Кыргызстана и Таджикистана Садыр Жапаров и Эмомали Рахмон договорились о прекращении огня. Но, по последним данным Погранслужбы ГКНБ КР, таджикская сторона вновь нарушила договоренности.

Источник - 24.kg
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