От поступательного до наступательного один шаг. Как участники саммита ШОС в Самарканде говорили и молчали о конфликтах, - Къ

20:38 17.09.2022 16.09.2022,

В Самарканде 16 сентября состоялось заседание совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), которую ее члены громко называют "самой успешной международной структурой в мире". И хотя собравшиеся в Узбекистане лидеры, включая президента РФ Владимира Путина, всячески настраивали себя и друг друга на позитив, неутихающие в регионе конфликты незримо тяготели над разговорами о росте и стабильности. Еще накануне в центре внимания была эскалация конфликта между двумя партнерами ШОС по диалогу - Арменией и Азербайджаном. Но к пятнице выяснилось, что войну могут развязать и непосредственные члены организации - Киргизия и Таджикистан. Впрочем, наиболее громкие заявления прозвучали из уст Владимира Путина по поводу другого конфликта - с Украиной.



Незамеченная эскалация

Встреча лидеров стран ШОС в Самарканде, судя по словам участников объединения, прошла как нельзя лучше. Как заявил хозяин саммита, президент Узбекистана Шавкат Мерзиеев, географический охват ШОС расширяется, что подтверждает ее эффективность. Во-первых, подписан меморандум об обязательствах Ирана как полноправного члена ШОС. Во-вторых, заключены меморандумы о предоставлении Египту и Катару статуса партнеров по диалогу. Кроме того, стартовала процедура полноценного присоединения к структуре Белоруссии, а Бахрейн, Кувейт, Мальдивы, ОАЭ и Мьянма встали на путь получения партнерского статуса. Таким образом, как заверил лидер Узбекистана, ШОС вступает в новый этап развития и ей следует и впредь ориентироваться на широкое партнерство, сохраняя внеблоковый статус, открытость, неделимость и безопасность.



С господином Мерзиеевым согласился и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, заявивший, что "ШОС - это самая успешная международная организация в современном мире" и пришло время преобразовать ее в глобальную экономическую платформу. А как уточнил председатель КНР Си Цзиньпин, ШОС и вовсе надо превратить в "сообщество общей судьбы".



"Полностью разделяю прозвучавшие выступления коллег",- взял слово президент России Владимир Путин. По его словам, ШОС "продолжает поступательно развиваться, наращивать свою роль в решении международных, региональных проблем, в поддержании мира, безопасности и стабильности на всем обширном евразийском пространстве".



"В мировой политике и экономике наметились фундаментальные трансформации, и они носят необратимый характер",- напомнил коллегам российский лидер.



И в этой ситуации одна из ключевых задач ШОС - "содействие политико-дипломатическому урегулированию конфликтов по периметру внешних границ, в том числе в Афганистане", сказал Владимир Путин.



Про Афганистан в Самарканде говорилось действительно много. При этом эскалацию между двумя членами ШОС - Киргизией и Таджикистаном, переросшую в ночь на 16 сентября в серьезные боестолкновения с жертвами и пострадавшими, все будто старались не замечать. А ведь президенты этих республик Садыр Жапаров и Эмомали Рахмон - ко всему прочему еще и союзники по Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) - в момент, когда на их границе летали снаряды и свистели пули, сидели за одним столом в Узбекистане. В своих выступлениях говорили они больше о том, что ШОС завоевала признание за пределами евразийского континента, и о важности сотрудничества в сфере безопасности - в частности, применительно к тому же Афганистану. Уже после заседания стало известно, что тет-а-тет лидеры двух республик договорились об отводе дополнительных сил от границ. Впрочем, вплоть до позднего вечера новости, приходившие из зоны обострения, сигнализировали о том, что до конца ситуация так и не стабилизировалась.



Как Киргизия и Таджикистан оказались на грани войны

Тем временем Владимир Путин в своем выступлении заверил, что Россия поддерживает сотрудничество любых стран с ШОС, ведь именно в этой организации взаимодействие выстраивается на подходах, лишенных эгоизма. Чего, как следовало из речи, не скажешь о других "участниках экономического сотрудничества", которые используют "инструменты протекционизма, незаконных санкций и экономического эгоизма в своих целях".



"Яркий пример этого эгоизма - решение Еврокомиссии о снятии санкций с российских удобрений. Мы знаем, насколько важны удобрения для решения продовольственной проблемы. Само решение о снятии санкций мы, конечно, приветствуем. Но оказывается, что эти санкции в соответствии с разъяснением Еврокомиссии от 10 сентября этого года сняты только для стран-членов Евросоюза. Оказывается, только они могут приобретать наши удобрения. А как же развивающиеся, беднейшие страны мира?" - обеспокоился российский лидер. И рассказал, что сообщил генсеку ООН Антониу Гутерришу о скопившихся в портах стран Евросоюза 300 тыс. тонн российских удобрений. "Мы готовы бесплатно передать их в развивающиеся страны",- заверил Владимир Путин.



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Заседание Совета глав государств-членов ШОС в расширенном составе

Заседание Совета глав государств-членов ШОС в расширенном составе



"Не готов - и не надо"

По итогам заседания была принята Самаркандская декларация, в которой лидеры ШОС отметили, что "сегодня мир переживает глобальные перемены, вступая в новую эпоху стремительного развития и масштабных преобразований". При этом в документе указано, что кризисы и конфликты в мире обостряются, и на этом фоне государства-члены (на данный момент Индия, Казахстан, Киргизия, Китай, Пакистан, Россия, Таджикистан, Узбекистан) "подтверждают приверженность формированию более представительного, демократического, справедливого и многополярного миропорядка". Члены ШОС договорились укреплять безопасность и совместно бороться с терроризмом, а также пообещали наращивать усилия по обеспечению мира и безопасности, "выступая за урегулирование международных и региональных конфликтов исключительно мирными политико-дипломатическими средствами".



Последнее на этой неделе оказалось особенно актуально, и не только в связи с Киргизией и Таджикистаном. Накануне саммита между Арменией и Азербайджаном - партнерами ШОС по диалогу - произошла очередная эскалация конфликта. И хотя столкновения на границе республик к началу встречи в Самарканде стали значительно менее активными, этот конфликт неизбежно должен был стать предметом дискуссий в Узбекистане. Правда, премьер Армении Никол Пашинян в итоге отменил свой визит, мотивировав решение как раз обострением на границе.



Как столкновение Армении и Азербайджана едва не переросло в полномасштабную войну

А вот президент Азербайджана Ильхам Алиев во время заседания в Самарканде оказался чуть ли не единственным лидером, чья речь была построена в большей степени не вокруг общего, а вокруг частного конфликта Еревана и Баку и оттого особенно выделялась. По словам господина Алиева, на границе произошла "масштабная провокация" со стороны Армении, которая нанесла "удар по мирному процессу". Однако работа над мирным проектом соглашения между республиками должна продолжаться, заверил президент Азербайджана. И тот факт, что премьер Пашинян, обвиняющий в провокациях Баку, в Самарканд не прилетел, наверное, спас атмосферу всеобщей радости от сотрудничества собравшихся в зале. Ведь, коль скоро лидеры Киргизии и Таджикистана не стали публично выяснять отношения, разногласия Еревана и Баку были единственной угрозой внутреннему спокойствию.



Владимир Путин в пятницу обсудил армяно-азербайджанский конфликт на двусторонних встречах с Ильхамом Алиевым и с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. "Хорошо, что скоординированными усилиями все-таки эскалацию удалось прекратить, но, насколько я понимаю, она (ситуация.- "Ъ") остается все-таки напряженной",- заявил российский лидер, в частности, на встрече со своим азербайджанским коллегой. А позднее, общаясь с журналистами, господин Путин уточнил, что за скоординированные усилия он имел в виду. "В том числе и прежде всего под влиянием России этот конфликт удалось локализовать, надеюсь, так будет и дальше",- сказал он представителям СМИ.



При этом, пожалуй, самые громкие слова от президента России прозвучали в пятницу по поводу другого конфликта - с Украиной.



Во время двусторонней встречи с премьером Индии Нарендрой Моди выяснилось, что не только у Си Цзиньпина есть вопросы и озабоченности из-за ситуации вокруг Украины.



"Я знаю вашу позицию по конфликту в Украине, ваши озабоченности, которые вы постоянно высказываете",- после ремарок об активном развитии отношений с Индией сказал Владимир Путин. "Мы сделаем все для того, чтобы это все прекратилось как можно быстрее. Только, к сожалению, противная сторона, руководство Украины заявило об отказе от переговорного процесса, заявило о том, что хочет добиться своих целей военным путем, как они говорят, "на поле боя". Но тем не менее мы вас будем всегда держать в курсе того, что там происходит",- пояснил президент РФ премьеру Индии перспективы политико-дипломатического урегулирования одного из конфликтов по периметру ШОС, которому, как следует из Самаркандской декларации, альтернатив не существует.



И, надо сказать, переговорный настрой российского президента Нарендра Моди всецело поддержал. "Я знаю, что сейчас не эпоха войн,- поделился индийский премьер.- Мы неоднократно говорили об этом, в частности в наших телефонных разговорах. Демократия, дипломатия, диалог - для нас это важные инструменты для нахождения решений. Необходимо добиться мира в будущем".



Как прошел первый день саммита ШОС, где Путин рассказал всем об успехах в торговле, а Си Цзиньпину еще и об Украине

Об Украине Владимир Путин вновь заговорил уже во время пресс-подхода к журналистам. По его словам, первое условие для переговоров с Киевом - согласие Украины на диалог. "Они же не хотят. Господин Зеленский (президент Украины Владимир Зеленский.- "Ъ") же объявил - публично сказал, что он не готов и не хочет разговаривать с Россией. Ну не готов - и не надо",- отметил президент РФ.



При этом он заверил, что планы России остаются неизменными и реализуются, несмотря на контрнаступление украинской армии. "У нас наступательная операция на самом Донбассе не прекращается, идет небольшим темпом, но последовательно, постепенно-постепенно российская армия занимает все новые и новые территории",- заявил Владимир Путин. После чего обратил внимание журналистов на один принципиальный момент: "Мы же воюем не полной армией, воюем только частью российской армии. Только контрактной частью".



Алексей Забродин

№172 от 17.09.2022, стр. 1 Источник - Газета "Коммерсантъ"

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