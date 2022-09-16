КырГКНБ опровергает информацию, что ее шефа Ташиева взяли в плен таджики

21:47 17.09.2022

КырГКНБ опровергает информацию, что Ташиева взяли в заложники



ГКНБ Кыргызстана опровергает, что председателя госкомитета Камчыбека Ташиева взяли в заложники и его не видели после 16 сентября.



Как говорится в сообщении, он находится на территории Баткенской области, где продолжает координировать работу соответствующих органов и структур по урегулированию ситуации.



В ГКНБ напомнили, что Ташиев вечером 16 сентября дал интервью в областном штабе Баткена.



ГКНБ предупреждает об ответственности за распространение ложных, провокационных сведений, имеющих цель внести смуту, раздор и хаос в Кыргызской Республике.



ГКНБ снова призывает общественность, представителей СМИ, активистов, блогеров и граждан страны сплотиться с властями для скорейшего урегулирования ситуации.