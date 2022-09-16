В Белграде из-за гей-парада начались беспорядки

01:12 18.09.2022

Опубликованы кадры беспорядков в Белграде из-за гей-парада



В столице Сербии Белграде возникли беспорядки в результате столкновения участников гей-парада и недовольных проведением шествия.



Протестующие забросали зажженными файерами участников гей-парада и стражей порядка. Также в людей и автомобили летели лопаты и рекламные щиты.



Судя по снятым кадрам, к числу протестующих подключились и футбольные фанаты. Центральные улицы Белграда из-за протестов погрузились в дым, повсюду срабатывает сигнализация машин.



Между тем известно, что к участникам гей-парада, который сербские власти запрещали несколько раз, присоединился посол США в Белграде Кристофер Хилл.



По информации издания Srbija Danas, самая крупная стычка произошла в парке Караджордже, где сотни болельщиков напали на полицейский кордон.



"Члены МВД ответили слезоточивым газом и резиновыми пулями. Ситуация напряженная, это первое серьезное столкновение сегодня. По неподтвержденным данным, в другом месте города идет крупная драка между противниками "Европрайда" и полицией", - говорится в сообщении.



Отмечается, что в ходе протестов сотрудники полиции задержали уже более 30 человек.



2 сентября Евросоюз призвал власти Сербии разрешить проведение гей-парада. За несколько дней до этого, 29 августа, в Белграде прошел масштабный крестный ход в поддержку традиционных семейных ценностей. Участвующие в нем люди выступили против проведения в Белграде крупного ЛГБТ-мероприятия.



14 августа в сербской столице также прошли протесты против проведения гей-парада. Демонстранты несли плакаты "Руки прочь от наших детей!", "Остановите парад позора".