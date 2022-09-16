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Washington Times: Заявление Путина и Си вызвало панику в США
01:58 18.09.2022

The Washington Times
США

Исключительно большая опасность: Си и Путин пообещали выступить на мировой арене единым фронтом

Washington Times: заявление Путина и Си Цзиньпина вызвало панику в США

Встреча Владимира Путина и Си Цзиньпина на полях саммита ШОС в Самарканде напугала США, пишет The Washington Times. В Америке заявили, что их союз не сулит Западу "ничего хорошего", Вашингтон должен решительно противостоять этим "коварным силам".

Билл Герц (Bill Gertz)

На саммите в Средней Азии в четверг президенты Китая и России Си Цзиньпин и Владимир Путин пообещали наладить более тесные связи. В ходе встречи лидеры обсудили китайскую поддержку российской спецоперации на Украине и российскую поддержку претензий Пекина на Тайвань.

Встреча в узбекском Самарканде, первая с февраля, когда российские войска вошли на территорию Украины, состоялась на полях регионального саммита.

"Китай готов сотрудничать с Россией и оказывать ей решительную поддержку по вопросам, касающимся основных двусторонних интересов", - заявил Си на встрече по сообщению китайского агентства "Синьхуа".

В ходе первой для Си поездки за пределы Китая после разразившейся в Ухани пандемии COVID-19 китайский лидер подчеркнул совместные попытки авторитарных правительств в Пекине и Москве стать ведущими мировыми державами и бросить вызов "однополярному" господству США.

"Перед лицом перемен в мире, нашем времени и истории Китай как крупная держава готов сотрудничать с Россией, сыграть ведущую роль на мировой арене и привнести стабильность в неспокойный мир", - заявил Си.

Перед переговорами Путин назвал китайского лидера "хорошим другом" и заметил, что тесные отношения между Россией и Китаем развиваются.

"Российско-китайское всеобъемлющее стратегическое партнерство незыблемо, как горы", - сказал Путин, отметив достигнутое в феврале соглашение о стратегическом сотрудничестве.

Путин выразил благодарность за "сбалансированную позицию наших китайских друзей в связи с украинским кризисом", и намекнул, что некоторые вопросы между Москвой и Пекином, касающиеся конфликта, вскорости будут улажены. "Мы понимаем ваши вопросы и ваши опасения по этому поводу, - сказал Путин перед частной беседой. - В ходе сегодняшней встречи мы обязательно подробно разъясним нашу позицию по этому вопросу".

Встреча состоялась в неудобный для Путина момент. Конфликт на истощение на Украине увяз в растущих потерях, а в ходе недавнего контрнаступления Киев смог вернуть себе территорию, находившуюся под российским контролем. Конфликт уже привел к тысячам смертей и подорвал мировую экономику - между Россией и Западом развернулась невиданная со времен холодной войны конфронтация.

Си готовится к крупному съезду Коммунистической партии Китая, который состоится в следующем месяце. Ожидается, что мероприятие еще больше укрепит власть Си, утвердив его на третий пятилетний срок в качестве лидера партии и председателя Центрального военного совета.

Говоря о Тайване, Путин подтвердил, что Россия твердо привержена пекинскому принципу "единого Китая", по которому островное государство рассматривается как часть КНР. Он также осудил недавние шаги США и их союзников в отношении островной демократии, которую Си пообещал поглотить.

"Мы намерены твердо придерживаться принципа "Единого Китая", - сказал Путин. - Мы осуждаем провокации США и их сателлитов в Тайваньском проливе".

Американская трактовка политики "единого Китая" не признает суверенитета Пекина над Тайванем и считает вопрос о статусе острова нерешенным.

Китай заявил, что планирует укреплять и углублять двусторонние связи с Россией и расширять сотрудничество в таких областях как торговля и энергетика.

Спасательный круг для России

Китай уже поддержал российскую экономику, нарастив закупки нефти в эпоху, когда Москва столкнулась с болезненными санкциями Запада. В августе закупки российской нефти перевалили за 1 млн баррелей в день - вдвое больше, чем в феврале.

Россия увеличила продажи нефти в Китай и Индию со скидкой. В этом году продажи приносят ей порядка 20 миллиардов долларов в месяц по сравнению с 14 миллиардами долларов в прошлом году.

При этом американские чиновники и частные аналитики отмечают, что другие санкции Запада насчет коммерческих и военных сделок с Россией китайские компании в основном соблюдают, опасаясь лишиться еще более прибыльных рынков в Европе, Восточной Азии и Северной Америке.

Российский лидер надеется, что встреча с Си и другими региональными лидерами принесет некоторое дипломатическое облегчение на фоне всеобщего неприятия со стороны Запада.

Говоря о ХХ Всекитайском съезде КПК, намеченном на 16 октября, российский лидер пожелал "товарищу президенту" успехов в развитии страны.

Ожидается, что китайский лидер пойдет на исторический третий срок на посту лидера партии. На съезде обычно определяется политика партии и распределяются руководящие должности.

"Внешнеполитический тандем Москвы и Пекина играет ключевую роль в обеспечении глобальной и региональной стабильности. Мы совместно выступаем за формирование справедливого, демократического и многополярного миропорядка, базирующегося на международном праве и центральной роли ООН, а не на каких-то правилах, которые кто-то придумал и пытается навязать другим, не объясняя даже, что это такое", - заявил российский лидер.

Переговоры состоялись в рамках регионального саммита Шанхайской организации сотрудничества, регионального объединения среднеазиатских государств под руководством Китая.

В начале февраля Путин и Си встретились в Пекине и подписали двустороннее соглашение с призывом к более тесным стратегическим отношениям. Так, в соглашении говорилось о партнерстве "без границ".

Всего через несколько недель после этой встречи российские войска перешли украинскую границу. Однако российские войска ждало сопротивление со стороны украинских вооруженных сил при поддержке США и других стран Запада.

Си насадил в Китае политику "коронавирусного нуля". За последние месяцы правительство ввело в крупных городах драконовские меры, вызвавшие недовольство общественности. Кроме того, эта политика затормозила развитие китайской экономики.

На фоне быстрого роста экономического и военного влияния Китая, Си, отмечают аналитики, ищет российской поддержки России в расчете укрепить статус Китая как мировой сверхдержавы. Главным препятствием возвышению Пекина на мировой арене КПК видит США.

Связанная с КПК газета Global Times отозвалась редакционной статьей: "Китай и Россия объединились, чтобы противостоять политическому вирусу США и Запада, и вместе выступили против их гегемонии".

На Капитолийском холме сенатор Марша Блэкберн (Marsha Blackburn), республиканка из Теннесси, заявила, что Си и Путин пытаются создать новый миропорядок, который угрожает международной демократии и суверенитету.

"Сегодняшняя встреча олицетворяет беспрестанные попытки Китая и России укрепить новую Ось зла за счет свободы во всем мире, - заявила она. - США должны и впредь решительно противостоять этим коварным силам и поддерживать народы Тайваня и Украины".

Капитан ВМС в отставке и бывший директор разведки Тихоокеанского флота Джим Фанелл (Jim Fanell) счел, что встреча двух лидеров подчеркнула крепнущий стратегический союз Китая и России, который не сулит Западу ничего хорошего.

"Важное стратегическое влияние заключается в том, что новый альянс сулит конфронтацию или войну "на два фронта" против США и их союзников", - сказал капитан Фанелл.

Многие специалисты по национальной безопасности пытаются всячески приуменьшить влияние российско-китайского альянса или отмахнуться от него вовсе. Капитан Фанелл считает, что это смертельная ошибка.

"Американским лидерам любого ранга и величины пора вернуться к стандарту холодной войны, чтобы у нас была возможность вести войну на двух театрах одновременно", - заключил он.

Источник - ИноСМИ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1663455480


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