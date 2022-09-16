Американские "ястребы" не боятся разорвать отношения с РФ

02:04 18.09.2022

В Сенат внесен законопроект о признании России страной – спонсором терроризма



Данила Моисеев



Сенатор-демократ от штата Коннектикут Ричард Блюменталь и республиканец от штата Южная Каролина Линдси Грэм выступили с уже нашумевшей инициативой признать Россию страной – спонсором терроризма, притом что в Госдепартаменте и Белом доме на это идти не хотят. Столь радикальный шаг был бы опрометчивым и недальновидным: даже несмотря на разногласия между Москвой и Вашингтоном, каналы для связи и сотрудничества двум главным ядерным державам нужны.



Линдси Грэм отметился уже второй причудливой законодательной инициативой за последние дни, учитывая то, что совсем недавно он внезапно даже для однопартийцев предложил запретить аборты на национальном уровне. Проект практически точно не имеет шансов на успех: даже среди республиканцев сомневаются в необходимости проведения его в жизнь, не говоря уже о демократах. Но даже если республиканцы победят на промежуточных выборах и получат большинство в обеих палатах Конгресса, на что шансов все меньше, подобный закон вряд ли подпишет президент США Джозеф Байден.



В среду же совместно с Блюменталем Грэм предложил добавить Россию в список стран – спонсоров терроризма и поставить РФ в один ряд с КНДР, Ираном, Сирией и Кубой. Он считает, что Россия это заслужила. "Ястреб" Грэм вообще настроен по отношению к Москве воинственнее большинства сенаторов, но применительно к данному законопроекту у него есть сторонники. Так, 27 июля Сенат даже принял резолюцию о том, чтобы Госдеп признал Россию спонсором терроризма. И Грэм, и Блюменталь имеют опыт военной службы, правда, без участия в боевых действиях.



Ранее Politico сообщала, что спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси заявила госсекретарю Энтони Блинкену о необходимости пойти на такой шаг. Впрочем, Пелоси, как и Грэм, способна идти на рискованные шаги.



Во всяком случае, с официальной позицией Белого дома это не согласуется. Байден достаточно убедительно показал, что признавать РФ страной – спонсором терроризма он не собирается. Не исключено, что и Пелоси действовала не самостоятельно, учитывая то, что обычно она старается объединить однопартийцев (см. "НГ" от 21.07.22). На самом деле далеко не факт, что и сенаторы так сильно хотят поставить Россию в один ряд с КНДР. Цена такого шага может оказаться довольно высокой. Разрыв дипотношений с Москвой в случае согласия с инициативой Грэма и Блюменталя окажется практически неизбежным.



Хотя могут быть и свои выгоды. Например, США смогут изъять золотовалютные резервы РФ в размере 300 млрд долл. Напомним, что внести РФ в американский список стран – спонсоров терроризма просил Киев.



"С одной стороны, в Белом доме есть линия на помощь Украине, которую разделяют военные советники Байдена. С другой стороны, в Вашингтоне не может не быть понимания того, что полный разрыв связей невыгоден и в любом случае определенная зона для достижения компромисса должна существовать",– считает ведущий научный сотрудник Института США и Канады РАН Николай Попов.



В разговоре с "НГ" он подчеркнул, что в преддверии ноябрьских выборов Белый дом скорее не захочет обострять отношения с Москвой сейчас, когда рейтинги демократов выправились. В целом внутренняя повестка для избирателя важнее, и именно ею Байден на данный момент и занимается наиболее активно.