Newsweek: Западный миропорядок больше никому не нужен. Украина это доказала

02:55 18.09.2022

Newsweek

США



Почти 90% человечества не следует за нами по ситуации на Украине



Начало "второй холодной войны" подтолкнуло некогда партнеров Запада к переориентации на другие центры силы, констатируют авторы статьи в Newsweek. Они отмечают, что доллар по-прежнему остается основой глобального экономического порядка, но доверия к нему все меньше.



Майкл Гфеллер (Michael Gfoeller)

Дэвид Рандел (David H. Rundell)



Наша привычная система глобальных политических и экономических союзов меняется, и ничто так не прояснило это изменение, как разноречивая реакция на спецоперацию России на Украине. В то время как Соединенные Штаты и их ближайшие союзники в Европе и Азии ввели жесткие экономические санкции против Москвы, 87% населения мира отказались следовать нашему примеру. Экономические ограничения объединили наших противников в совместном сопротивлении. Стало неожиданностью и то, что начало второй холодной войны подтолкнуло страны, которые когда-то были нам партнерами или придерживались политики неприсоединения, к переориентации на другие центры силы.



Нигде этот сдвиг не проявляется так явно, как на энергетических рынках, где, в отличие от валюты, правительства не могут просто напечатать сколько нужно. Здесь паутина санкций превращается в сито.



Саудовская Аравия, давний и преданный партнер Америки, установила тесный союз с Россией в картеле ОПЕК+. Саудовцы весьма публично отклонили просьбу американского президента увеличить добычу нефти. Вместо этого они импортировали российскую нефть для внутреннего потребления ради экспорта большего объема собственной продукции. На прошлой неделе они даже сократили добычу и дали понять, что могут сделать это снова.



Китай продает Европе сжиженный природный газ (СПГ), добываемый в Сибири, и одновременно импортирует российскую нефть. Затем он очищает ее и экспортирует.



Между тем Иран, поддерживающий платежеспособность за счет закупок нефти Китаем, стал крупнейшим покупателем российской пшеницы.



Министр нефти Индии публично заявил, что у его правительства нет конфликта с Москвой и оно "морально обязано" поддерживать низкие цены на энергоносители внутри страны, поэтому покупает российскую нефть.



Альянсы, которые были созданы отчасти для противодействия западному экономическому и политическому влиянию, расширяются. Египет, Саудовская Аравия и Турция объявили о своей заинтересованности в присоединении к БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка). Шанхайская организация сотрудничества в настоящее время объединяет, в частности, Китай, Россию, Индию и Пакистан. Иран планирует присоединиться в этом месяце, в то время как Бахрейн, Египет, Саудовская Аравия и Катар, вероятно, станут "партнерами по диалогу" или кандидатами.



Кроме того, амбициозная инициатива Китая "Один пояс, один путь" заставляет многие африканские страны связывать себя с Пекином торговыми и долговыми узами. Россия также протягивает руку помощи в лице министра иностранных дел Сергея Лаврова, который в Каире обратился с речью к 22 коллегам из Лиги арабских государств перед турне по ряду африканских стран.



Если всего этого Западу мало, чтобы хорошенько призадуматься, то вот еще: Москва снова переходит в наступление в Латинской Америке, укрепляя военные отношения с Никарагуа, Венесуэлой и Кубой. Две влиятельные страны этого региона, Бразилия и Мексика, демонстративно отказались поддержать западные санкции против России.



Статус доллара как резервной валюты остается основой глобального экономического порядка, но доверие к этому порядку уже подорвано. Экономические санкции превратили в оружие часть международного банковского и страхового секторов, включая систему денежных переводов SWIFT. Активы были арестованы, а контракты на поставку товаров аннулированы. Призывы к дедолларизации стали громче. Когда Россия потребовала оплаты энергоносителей в рублях, юанях или дирхамах, то ОАЭ, Китай и Индия подчинились.



Многие азиатские экономики в настоящее время страдают как от роста цен на нефть, так и от обесценивания их собственной валюты по отношению к доллару. В результате они расширяют использование двусторонних валютных свопов, которые позволяют им торговать между собой в своих собственных валютах. Восемьдесят лет назад британский фунт потерял видное свое положение, и это именно то, что противники Америки пытаются сделать с долларом - и если саудовцы когда-нибудь перестанут устанавливать цены на нефть в долларах, они вполне могут добиться успеха.



Глобализация возможна только в том случае, если большинство участников считают, что она отвечает их интересам. Если остальные поверят, что Запад несправедливо использует систему в своих интересах, основанный на правилах международный порядок развалится, возникнут альтернативы.



Сегодня инфляционное давление и опасения рецессии преследуют большую часть мира. В то время как богатый Запад может позволить себе расходы на санкции, остальные - не могут. Сейчас Европа соперничает за поставки энергоносителей с такими странами, как Бангладеш, Шри-Ланка, Пакистан и Таиланд. В Северной Африке и на Ближнем Востоке нехватка энергии и продовольствия увеличила вероятность политических волнений, подобных Арабской весне.



Эти опасения порождают значительные антизападные настроения на большей части Глобального Юга. Покуда Россия, обладающая ядерным оружием, не проявляет готовности прекратить спецоперацию (ее лидеры просто не могут позволить себе проиграть), - Запад быстро теряет все остальное и тем самым подрывает тот самый основанный на правилах международный порядок, который стремился создать. Нашим самым многообещающим решением этой дилеммы, вероятно, будет своего рода дипломатический компромисс.



Дэвид Х. Рандел - автор книги "Видение или мираж, Саудовская Аравия на перепутье" и бывший посол США в Саудовской Аравии. Посол Майкл Гфеллер - бывший политический советник Центрального командования США.