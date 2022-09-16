Баткен. Количество погибших со стороны Кыргызстана увеличилось до 36

07:54 18.09.2022

Количество погибших в результате вторжения Таджикистана на территорию Кыргызстана увеличилось до 36 человек. Об этом сообщает Минздрав.



По оперативным данным на 10:00, в организации здравоохранения Баткена поступили тела еще 12 погибших. Ранее было известно о 24 погибших.



В больницы обратилось 129 человек, из них 7 пострадавших отправлены на амбулаторное лечение.



С 14 сентября на границе с Таджикистаном продолжаются боевые столкновения.



карта ТВД тут -

Подробнее: svodka.akipress.org/news:1805438?f=cp