Чего ждет Россия, не отвечая на варварские теракты ударами по украинской инфраструктуре?

08:12 18.09.2022 Израильский вариант жестких ответов за терроризм еще не прижился на Украине, и это плохо влияет на имидж Москвы

Александр Ситников

17.09.22



На Украине всю ночь с ужасом ждали мощной ответки за удары "Хаймарсами" по Херсонской администрации, а также за взрыв в здании Генпрокуратуры ЛНР и зверское убийство в Бердянске заместителя мэра по ЖКХ Олега Бойко и его жены Людмилы. Тем более, что советник главы офиса президента [Украины] Подоляк подтвердил, что речь идет об "абсолютно законных военных целях".



Самостийные телеграм-каналы задавались вопросом, чем это грозит для неньки? По мнению укро-экспертов, россияне теперь смело могут бить по всем городским органам того же Днепра, Львова, Одессы, Винницы, Киева, Николаева и т. д. Ну, и, само собой, по инфраструктуре, как по военным объектам. Но "могут" - не значит "будут". Как говорят математики, слишком много неизвестных в этом уравнении, чтобы его просто решить.



Жовто-блакитные правдорубы поясняют, что "офисные" (функционеры ОП) действуют в плотной связке с бриттами, а те видят угасание интереса Запада к поддержке Украины. Знают об этом и русские, заняв выжидательную позицию.



Англичанка Трасс поставила задачу перед MI-6 "поднять градус в украинском кризисе за счет резкого увеличения количество жертв", поскольку любое затишье работает против Зе-команды и кукловодов.



Главный говорун неньки раскрыл подробности осеннего контрнаступа

Из Киева приходят слухи, что "офисные" давно уже не появляются на Банковой, хотя сотни сотрудников ОП вынуждены работать в админздании, каждое утро прощаясь со своими близкими. Бритты убедили Зеленского, что русский удар по центру принятия решений № 1 в Киеве будет шикарной картинкой и конечно разгонит кейс, что "РФ - это страна-террорист".



Лондон считает, что любое ухудшение имиджа Кремля якобы работает на Зе-команду.



"Зеленский пытается выбить с западных партнеров новые поставки вооружения, так как реальные резервы в тяжелом вооружении иссякают. Сейчас в ЕС идут огромные дебаты по кейсу вооружения Украины. Много политических сил выступают против. Чтобы исправить эту ситуацию, Киев сначала бросил все силы в наступление, а потом вывел россиян на атаки по инфраструктуре", - строчат телеграм-каналы, близкие к политическому закулисью бандерштата.



В свою очередь Путин сделал важное заявление по этой теме на пресс-конференции по итогам саммита ШОС-2022. По словам российского президента, Вооруженные силы России недавно нанесли несколько чувствительных ударов по Украине. "Будем считать это предупреждением", - подчеркнул глава государства.



Звучит угрожающе, но укры-эксперты уверены, что Россия медийно проигрывает Украине - и если ударит, то не получит нужного выхлопа. Типа, вот если бы Кремль "играл по израильским правилам", то есть за каждый теракт уничтожал бы по одному информационному объекту, тогда громадяне были бы категорически настроены против варварских действий ГУР [Украины]. Да и пророссийски настроенные бывшие граждане неньки чувствовали бы себя увереннее на освобожденных территориях. Главное, чтобы была прямая причинно-следственная связь.



А так получится что-то вроде варварского "вбивания неньки в каменный век", что, напротив, сплотит громадян вокруг Зе-команды. Между тем перед РФ стоит основная задача раскачки жовто-блакитного общества до уровня конфликта народа с "офисными".



НОВОСТИ СМИ2

В самостийном телеграм-сообществе считают, что Киеву сказочно повезло с откровенно слабой командой кремлевских пропагандистов. Дескать, даже один трепло Арестович переигрывает по уровню влияния на мозги своих граждан все бело-сине-красное ТВ. Вероятно, это связано с недооценкой Москвы значения медийной борьбы с Киевом. Слишком укоренилось в РФ мнение, что по ту сторону фронта сидят одни дурни.



Из ОП в телеграм-сообщество пошли инсайды, что MI-6 передала украинской стороне новые шокирующие разведданные. Вроде бы в Кремле есть план по уничтожению всей энергетической инфраструктуры в неньке. Британская разведка в этой связи рекомендует Банковой разработать экстренную стратегию на случай отсутствия газа и электричества зимой 2022/2023 года.



Таким образом, британцы уверены, что последнее предупреждение Путина далеко не пустой звук, и вообще российский президент показал, как надо озвучивать ответку. Вполне возможно, что российские военные и пропагандисты пересмотрят свое освещение ударов по жовто-блакитной генерации и транспортным артериям бандерштата. Но это не факт.



Весь мир за прошедшие сутки: Самые яркие и эмоциональные кадры

Англичане также информируют укров, что русским нет нужды идти в молниеносное сумасшедшее наступление. Напротив, ВС РФ могут себе позволить что-то сдавать в территориальном плане. В такой тактике больше плюсов, чем минусов, даже если она не нравится московским ура-патриотам.



Дело в том, что ВСУ в непрерывных штурмах теряют лучших захисников незалежностi - самое то, что нужно для будущей победы русской армии. Лучше уж укро-солдаты запишутся в "двухсотые" в чистой степи под ударами русской арты и авиации, чем их выковыривать из укрепрайонов вроде Авдеевского.



По мнению аналитиков MI-6, задача русских состоит не в том, чтобы хвалиться ситуативными победами, а в том, чтобы "помочь" украм и европейцам как можно чувствительнее пройти зиму. "Вот поэтому ВСУ как раз необходимо идти в постоянное наступление, иначе холода и проблемы внутри государства будут сильно бить по Зе-имиджу. Логично, что офис президента и бросает все силы для достижения сиюминутных перемог", - примерно в таком духе рассуждают жовто-блакитные блогеры.



Что касается нашей ракетной ответки по инфраструктуре неньки за теракты на освобожденных регионах и обстрелы российской территории, то данный вопрос пока не имеет четкого решения, уверены в Лондоне. Судя по всему, в Кремле еще сомневаются и смотрят на развитие событий. Тем не менее план уже готов.



С одной стороны, надо признать, это несколько обескураживает. Думается, не только в неньке, но и в России многие ждали прошедшей ночью мощных прилетов по ТЭС и другим критическим объектам в бандерштате. А так получается, что мы просто утерлись, что только будет поощрять укро-террористов на новые "подвиги".



Потери растут, в обстрелянном ВСУ городке Валуйки под Белгородом погиб мирный житель

С другой стороны, Украина Зеленского, как это ни странно, может вполне нормально пройти зиму. Если кто-то в Москве думает, что и без ракетной ответки в неньке будет апокалипсис, то ошибается. Запасы газа в хранилищах находятся на уровне 13 млрд кубов (при норме 19 млрд) - маловато, но не критично.



Кроме того, горожан Зе-команда выдавливает в деревни. Премьер-министр бандерштата Шмыгаль не просто так постоянно пугает громадян, что Россия обязательно разрушит инфраструктуру и оставит целые города без тепла и света, когда на улице будет мороз.



Эти заявления уже привели к оттоку части бандеровского населения, и не маленькой, в сельскую местность. Причем в селах и на хуторах громадяне заготавливают дрова и солярку для дизель-генераторов. Нравится нам это, или нет, но Киев готовится к холодам, что в принципе перечеркивает надежды на подписание мирного договора где-то в феврале или марте следующего года.



Тем не менее разрушение критической инфраструктуры бандерштата спасет не одну сотню жизней русским солдатам, хотя бы потому, что нарушит логистику ВСУ. При всей внешней браваде Зе-команда все-таки больше всего боится ударов по электрогенерации и мостам через Днепр. Что касается переселения громадян в хутора близ Диканьки, так и это хорошо. С мобилизацией у киевской хунты возникнут очень большие проблемы. Источник - svpressa.ru

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1663477920





Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Указ Президента Республики Казахстан от 10 сентября 2022 года №1006

- "Парк мира и согласия" заложили в столице делегаты VII Съезда религиозных лидеров

- Председатели Мажилиса и Межпарламентского союза договорились об усилении сотрудничества

- Алихан Смаилов провел заседание Комиссии по вопросам цифровизации

- О проблемах Мангистау

- Краткосрочный экономический индикатор в январе-августе 2022г. составил 103,7%

- С юга на север: почему "не работает" казахстанская переселенческая программа?

- Постановление Правительства Республики Казахстан от 13 сентября 2022 года №680

- Общественность обсудила переименование столицы

