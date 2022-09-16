Альварес навалял казахстанцу Головкину и сохранил титулы чемпиона мира во втором среднем весе

08:24 18.09.2022

Альварес победил Головкина и сохранил титулы чемпиона мира во втором среднем весе

Короткая ссылка18 сентября 2022, 07:36

Действующий абсолютный чемпион мира по бокса во втором среднем весе по версиям WBA, WBC, WBO, IBF Сауль Альварес единогласным решением судей взял верх над обладателем поясов WBA, IBF и IBO в среднем весе Геннадием Головкиным.

Поединок прошел на "Ти-Мобайл Арене" в Лас-Вегасе и продлился все запланированные 12 раундов. По их итогам судьи встали на сторону Альвареса - 116:112, 115:113 (двое).



Для Сауля эта победа стала 58-й в карьере. Также в его послужном списке значатся две ничьи и два поражения (58-2-2). Геннадий потерпел второе поражение (43-2-1).