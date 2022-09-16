 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Воскресенье, 18.09.2022
08:46  Вспомним все. Казахстанская долгая дорога... в дюнах, - Д.Найман
08:24  Альварес навалял казахстанцу Головкину и сохранил титулы чемпиона мира во втором среднем весе
08:12  Чего ждет Россия, не отвечая на варварские теракты ударами по украинской инфраструктуре?
08:01  Мир на грани самоуничтожения, - Валерий Панов
07:54  Баткен. Количество погибших со стороны Кыргызстана увеличилось до 36
02:55  Newsweek: Западный миропорядок больше никому не нужен. Украина это доказала
02:04  Американские "ястребы" не боятся разорвать отношения с РФ

02:02  Транскаспийский энергетический маршрут вновь в фокусе внимания
01:58  Washington Times: Заявление Путина и Си вызвало панику в США
01:12  В Белграде из-за гей-парада начались беспорядки
Суббота, 17.09.2022
21:47  КырГКНБ опровергает информацию, что ее шефа Ташиева взяли в плен таджики
20:38  От поступательного до наступательного один шаг. Как участники саммита ШОС в Самарканде говорили и молчали о конфликтах, - Къ
20:27  Таджикская сторона не способна следовать достигнутым договоренностям, - МИД КР
15:47  Командир Вселенной: как калужский учитель стал отцом космонавтики
15:38  В России выпущена серебряная монета про Ивана-дурака
15:33  Азербайджан – Армения: кто извлекает выгоды из нового обострения обстановки? - А.Арешев
15:30  Дошли до ракет: почему вспыхнули бои между Киргизией и Таджикистаном, - И.Кармазин
15:28  Кыргызские села освобождены, - полпред президента о ситуации на границе с Таджикистаном
13:56  Выходит в свет новый роман Виктора Пелевина "KGBT+"
13:46  В киргизско-таджикском конфликте появляются "третьи силы", - А.Уваров
13:39  Умер режиссер Игорь Масленников ("Приключения Шерлока Холмса", "Зимняя вишня")
10:31  "Мы не отдадим ни одного метра земли, доставшейся нам в наследство от предков...", - баткенское обращение президента Жапарова
09:48  Первым на Луне будет китаец, - Е.Пустовойтова
09:46  Киргизия – Таджикистан. Кто урегулирует проблему пограничной бесконечности? - А.Уваров
09:39  КырШкола. Как сидеть за партой втроем? - О.Новгородцева
09:37  ШОС претендует на раздел мира, - ВечБишкек
08:43  "Настоящее сокровище": марсоход NASA обнаружил следы жизни на Марсе
08:38  Союзнички по ШОС открыли дружный залповый огонь, - Къ
08:26  Баткенская война. Минометные обстрелы не прекращаются
08:11  Зачем Папа "закатоличил" Казахстан - Олег Строков
02:40  Нет Нур-Султана в своем отечестве, - Къ
02:32  Кыргызы и таджики договорились о прекращении огня (в третий раз)
00:20  Суперэгоизм: как Путин раскритиковал Запад на саммите ШОС
00:16  "Погибло много кыргызских военных", - глава ГКНБ КР Ташиев
00:12  За рулем незападного мира: как саммит ШОС поменяет мир, - Е.Цоц
Пятница, 16.09.2022
20:38  Конфликт на границе. Действительно ли на кыргызскую школу водрузили флаг Таджикистана?
20:34  Баткен: с кыргызской стороны 3 погибших
20:30  Попрошаек "люли" депортировали из кыргызского Джалал-Абада
19:47  Срока по осени считают. Конкуренты Токаеву еще не выросли, - Къ
19:46  В Китае полностью сгорел небоскреб крупнейшего оператора связи China Telecom
19:43  Новый полюс набирает силу: Саммит ШОС нервирует Запад, - СП
19:27  Китай сочувствует России в час испытаний, но прямую помощь не окажет, - Владимир Скосырев
18:49  Узбекистан выдвинул "Самаркандскую инициативу солидарности во имя безопасности"
18:27  Конфликт на границе. Из зоны обстрела эвакуированы около 120 тысяч кыргызстанцев
14:13  Город Баткен подвергся обстрелу таджикских ракетных систем залпового огня
13:02  Валютный пир во время чумы, - В.Катасонов
13:00  ШОС утверждает в Самарканде основания многополярного мира, - П.Дмитриев
11:24  Баткенская война. Эпизод 326. В ролях - все те же..., - В.Хлюпин
11:22  Бригады коммунистической войны. Состав китайских сухопутных войск отличается чрезвычайной пестротой, - А.Храмчихин
11:20  Центральная Азия меняет тональность в отношениях с Москвой, - Виктория Панфилова
11:08  Таджикские военнослужащие используют мирных граждан в качестве "живого щита", - Погранслужба ГКНБ КР
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Альварес навалял казахстанцу Головкину и сохранил титулы чемпиона мира во втором среднем весе
08:24 18.09.2022

Альварес победил Головкина и сохранил титулы чемпиона мира во втором среднем весе
Короткая ссылка18 сентября 2022, 07:36
Действующий абсолютный чемпион мира по бокса во втором среднем весе по версиям WBA, WBC, WBO, IBF Сауль Альварес единогласным решением судей взял верх над обладателем поясов WBA, IBF и IBO в среднем весе Геннадием Головкиным.
Поединок прошел на "Ти-Мобайл Арене" в Лас-Вегасе и продлился все запланированные 12 раундов. По их итогам судьи встали на сторону Альвареса - 116:112, 115:113 (двое).

Для Сауля эта победа стала 58-й в карьере. Также в его послужном списке значатся две ничьи и два поражения (58-2-2). Геннадий потерпел второе поражение (43-2-1).

Источник - russian.rt.com
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