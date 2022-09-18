Энергетический кризис отправляет Европу в "темные века", - Владимир Прохватилов

13:53 18.09.2022 Энергетический кризис отправляет Европу в "темные века"

Владимир Прохватилов

президент Академии реальной политики

18 сентября 2022,

Экономика Европы испытывает более чем серьезные проблемы на фоне резко возросших цен на газ и электроэнергию. Вот что происходит в Германии, экономическом гегемоне Евросоюза. "Экономическая система Германии "быстро приближается к идеальному шторму", что связано с высокой инфляцией, перебоями в энергоснабжении и продолжающимися трениями с поставками", – пишет британская Financial Times.



Стоит ли верить "британским ученым", недавно покинувшим Евросоюз и, возможно, преувеличивающим проблемы ведущей страны ЕС? Однако и по ту сторону Атлантики американские аналитики твердят о кризисе европейской экономики.



"Рост цен на энергоносители запустил цепочку кризисных явлений в экономике еврозоны и нивелировал положительный эффект от снятия коронавирусных ограничений… Европейская экономика может столкнуться с рецессией уже этой зимой – по опросам аналитиков Bloomberg, ВВП еврозоны будет сокращаться два квартала подряд, в конце 2022 – начале 2023 годов с вероятностью 60%", – пишет Forbes.



Сами немцы гораздо более жестко оценивают свои экономические перспективы. Впечатляющая мощь германской экономики оказалась бессильной перед энергетическим кризисом, который грозит частичной деиндустриализацией страны, о чем на днях с тревогой сказала глава Ассоциации немецких профсоюзов Ясмин Фахими. В интервью журналу Der Spiegel она предупредила, что из-за резко выросших цен на газ и электроэнергию немецкую промышленность накроет "эффект домино", то есть череда банкротств, что приведет к деиндустриализации Германии. "Это будет катастрофой", – резюмировала фрау Фахими.



Костяшки индустриального "домино" в Германии уже начали падать. Энергетический кризис в первую очередь ударил по тем отраслям, которые больше всего зависят от электроэнергии и газа: это производители стали, бумаги и удобрений. Крупнейший немецкий производитель стали, группа компаний Georgsmarienhütte Unternehmensgruppe (GMH) с двадцатью филиалами по всей стране и шестью тысячами сотрудников потребляет электроэнергии больше, чем триста тысяч домохозяйств. В прошлом году GMH заплатил 120 миллионов евро за газ и электричество. А в следующем году, даже если цены замрут (что нереально), расходы увеличатся в 10 раз. "Тогда мы немедленно обанкротимся", – говорит руководитель компании Александр Беккер журналу Spiegel. Топ-менеджер GMH признает: "Мы не знаем, что делать. Мы находимся в состоянии шока".



Фото: Hauke-Christian Dittrich/dpa/Global Look Press

Еще один стальной гигант – ArcelorMitta – уже выбросил белый флаг экономической капитуляции. Недавно компания объявила, что закроет два производственных завода в Гамбурге и Бремене из-за "непомерного роста цен на энергоносители". В конце сентября ArcelorMittal остановит доменные печи комбината Dunkirk во Франции. В Испании компания в конце сентября остановит завод Asturias.



Ранее было отложено на неопределенный срок возвращение в строй металлургического завода Sestao. Как заявляет ArcelorMittal, при нынешних ценах на энергоносители европейская металлургия не может быть конкурентоспособной. Корпорация призывает европейские власти срочно приступить к исправлению ситуации. Исправлять ситуацию – это значит идти на поклон к Газпрому, чего заокеанские кураторы Евросоюза не позволяют.



Аналогичная ситуация в химической промышленности. Полностью остановлено производство на крупнейшем немецком производителе удобрений – компании SKW Stickstoffwerke Piesteritz. Даже химический гигант BASF сократил производство аммиака. "Промышленное производство в Германии больше неконкурентоспособно", – печалится Die Welt. Резко упал спрос на подорожавшие немецкие автомобили. Немецкая ассоциация автомобильной промышленности (VDA) пересмотрела свой рыночный прогноз для Германии с трехпроцентного роста до шестипроцентного падения. Президент VDA Хильдегард Мюллер признал, что рыночная модель германского автопрома в условиях энергетического кризиса не работает. Сокращение производства в ключевых отраслях запускает цепочку банкротств, срабатывает тот самый "эффект домино".



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Аналитик немецкого Института экономических исследований Штеффен Мюллер прогнозирует, что в текущем году банкротств будет на треть больше, чем в прошлом. Причем нынешний кризис бьет по промышленному ядру Германии: 40 процентов всех потенциальных банкротств крупных компаний относятся к промышленности. Генеральный менеджер Баварской бизнес-ассоциации Бертрам Броссардт ожидает, что в результате волны масштабных банкротств без работы останутся около шести миллионов человек. Министр экономики Германии Роберт Хабек публично признал, что некоторые части немецкой экономики "просто прекратят производство на некоторое время".



Германская экономика рушится, и под своими руинами может похоронить всю Европу. "Из якоря европейской экономической стабильности Германия превращается в больного ребенка Европы", – пишет Nordkurier. "Германия втянет в рецессию всю Европу", – предупреждает Focus. Американский инвестиционный банк Morgan Stanley даже назвал дату экономического обвала еврозоны: октябрь 2022 года.



Вторая по величине экономика Евросоюза, французская, страдает теми же болезнями, что и немецкая. Стремительный рост цен на энергоносители вынуждает промышленные компании Франции сворачивать или сокращать производство. Так, Aluminium Dunkerque принял решение сократить производство на 22% в последнем квартале 2022 года, чтобы хватило средств оплатить счета. Иными словами, производство алюминия стало нерентабельным.



"С октября мы понесем очень значительные убытки, если продолжим производство, как есть", – заявил Reuters генеральный директор компании Гийом де Гоис. По его оценке, счета компании за электроэнергию могут вырасти с 40 млн евро в месяц сегодня до 150 млн евро в декабре. Сталелитейные компании также объявляют о сокращении производства и внутренней реорганизации, чтобы справиться с ростом цен на электроэнергию. Компания Ascometal, насчитывающая 1200 сотрудников, в декабре остановит работу на своих заводах в коммунах Агонданж (на востоке Франции) и Фос-сюр-Мер (недалеко от Марселя).



Крупная французская стекольная компания Duralex объявила, что с ноября останавливает работу. "Производство при сегодняшних энергозатратах приведет к неприемлемым потерям", – заявил президент компании Хосе-Луис Льякуна. Удар энергошока отправил в нокаут французскую "пищевку". Французы не мыслят жизни без йогурта, уступая только голландцам по его потреблению на душу населения. Это не только основное блюдо на завтрак, но и в обед или в качестве перекуса. Но приготовление йогурта – это весьма энергоемкий процecc.



Патрик Фальконье, директор фабрики Eurial Ultra Fresh к юго-востоку от Парижа, лаконичен: "Нет газа" – означает больше никакого йогурта". "Мы были проинформированы, что этой зимой у нас могут быть перебои с газом в определенные периоды, и для нас это действительно серьезно", – заявил Фальконье агентству AFP, не скрывая, что йогуртовую фабрику, возможно, придется остановить. Закрываются энергоемкие плавательные бассейны и ледовые катки. Компания Vert Marine решила закрыть около 30 общественных бассейнов, которыми она управляет – в Монблане, Версале и Лиможе. Счета за электроэнергию выросли с "15 до 100 млн евро", что составляет "весь годовой оборот компании". По тем же причинам Vert Marine закрыла катки, которыми управляет.



Опасаются банкротства операторы горнолыжных курортов Франции. Возросшие цены на электроэнергию являются "огромным препятствием", заявил France Presse Фабрис Буте, генеральный менеджер компании SATA group, управляющей подъемниками нескольких горнолыжных курортов. Текущие цены увеличат счета группы за электроэнергию с двух до 20 млн евро, сказал он.



И коротко об экономической погоде в других странах Европы. До недавнего времени Нидерланды были вторым в мире экспортером сельхозпродукции. Но энергетический кризис и безумный курс Брюсселя на "зеленую экономику" подорвал голландский агропром.



В Голландии начинают в массовом порядке отключаться теплицы. Пивоварня Huyghe, расположенная в бельгийской деревне Мелле, производитель знаменитого пива Delirium Tremens, собирается закрыть производства из-за 13-кратного скачка цен на жидкий углекислый газ, который используется, чтобы сделать пиво пенным.



Шведская компания Pagen, владеющая сетью пекарен по всей стране, предупредила, что шведы могут остаться без хлеба из-за роста цен на энергоносители и рисков отключения электроэнергии. Власти Швейцарии собираются экономить на оплате отопления домов и "рассматривают возможность заключения в тюрьму любого, кто нагревает свои комнаты выше 19°C, на срок до трех лет". В Финлядии рушится пенсионная система. С начала года активы финских пенсионных фондов уменьшились на 16 млрд евро из-за уменьшения пенсионных взносов и обвала фондового рынка.



В ближайшие месяцы будут вынуждены закрыться многие заводы Европы. Глубоко встревоженные происходящим, 40 руководителей европейских металлургических компаний опубликовали открытое письмо, в котором предупреждают, что их компании сталкиваются с "экзистенциальной угрозой нашему будущему". "Так выглядит экономический коллапс. Дела уже настолько плохи, что ученые даже рассматривают возможность закрытия Большого адронного коллайдера", – пишет популярный американский экономический блогер Майкл Снайдер, пророча наступление в Европе "темных веков".



Нынешней зимой в Европе будет темно и холодно. И не факт, что весна принесет свет и тепло. Мир вступает в эпоху высоких цен на природные ресурсы, которых у амбициозных европейцев нет, не было и не будет. Источник - взгляд

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