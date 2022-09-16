Киев проявил тщеславие, помноженное на слабоумие, - Максим Соколов

13:56 18.09.2022

Киев проявил тщеславие, помноженное на слабоумие

Максим Соколов

публицист

16 сентября 2022,

Еще как-то понятно, когда представители киевского руководства смело грозят не только Москве, но и другим странам, отлынивающим от помощи Украине. Например, грозят Дели – "Индусы, индийцы нам должны, потому что мы жертвуем всем: жизнями, политикой, экономикой, нашим благополучием также. Если они от этого выигрывают, от нашей жертвы, то это несправедливо", – заявил украинский министр Кулеба.



Это не очень приятно и не очень почтенно, но есть уголовный жанр, когда за наглым малолеткой стоит пахан. Хочется, конечно, терзануть крысеныша розовой мордочкой об асфальт, но не хочется получать перо в бок – и приходится смиряться. А в смысле сиюминутном для малолетки наглость под прикрытием пахана выгодна. А про нормы хоть человеческого общежития, хоть международного права Кулебе и Блинкену что-то говорить вполне бессмысленно.



Но риторика Киева имеет еще одну особенность. Никакая дружба с паханом не объясняет крайнюю, даже фантастическую заливистость на тему:

"Теперь я Чебурашка

Мне каждая дворняжка

При встрече сразу лапу подает".



Ермак, начальник канцелярии Зеленского, делится планами: "Украина должна стать не просто членом Европейского союза, а осью, вокруг которой будет строиться новая система безопасности в Европе". Сам Зеленский предсказывает, что "во всех мировых учебниках истории в будущем раздел о нашей эпохе получит название "Времена, когда мир объединила Украина". То есть и в индийских, и в персидских, и в китайских учебниках напишут. Или это не учебники, а макулатура?



Министр же Кулеба признается: "Когда я стал министром, у меня была мечта открыть новые горизонты для Украины". Теперь мечта сбылась: "Президент постоянно говорит с африканскими лидерами, с латиноамериканскими, премьер Австралии приезжал в страну. Вот это завоевание мира, да, я просто кайфую от этого".



Фото: Zuma/ТАСС

Тщеславие, помноженное на слабоумие, и не такие речи производит. В Германии еще век назад в магазинах продавалась трогательная открытка. Маленький песик задрал лапку и вокруг него растекается огромная лужа – прямо море-окиян. Подпись гласит: "И кто бы мог подумать, что все это сделал я!" Но следует вспомнить, что чрезвычайный (хотя и временный) рост всемирного интереса к таким маленьким песикам – дело довольно обычное.



В 1989–1991 годах толпы иностранных журналистов появлялись то в Вильно, то в Риге, то в Таллине, спешно отправляя в свои редакции мельчайшие подробности борьбы прибалтийских народов за независимость. На краткий миг Прибалтика сделалась пупом земли. А потом перестала – "Был ты веник грязный, им ты вновь стань". У Европы появились новые увлечения.



В середине 1990-х очередь кайфовать настала чеченцам, куда повалили корреспонденты мировых СМИ. Дудаев, Удугов, Яндарбиев, Басаев, Масхадов (многие ли сейчас вообще помнят эти фамилии?) точь-в-точь как Кулеба ощущали, что в "Ичкерии" находится шарнир истории. Теперь шарниры равных угловых скоростей переместились на берега Днепра. Чтобы через год-другой какой-нибудь новый, еще неведомый, избранник на фоне несчастий своей родины стал предаваться кулебину кайфу.



Киев призвал ЕС увеличить военную и финансовую поддержку Украины

Кулеба призвал Францию увеличить поставки оружия Украине

Эйфория от всплытия из безвестности подобна действию закиси азота (веселящего газа). Прибалты, украинцы – будут и другие. Конечно, такой эффект декомпрессии случается не со всеми, причем его наличие/отсутствие даже особо не связано с какими-то содержательными факторами. Дело просто в величине и значимости государственного или псевдогосударственного образования. США, Россия, Китай, Индия, Франция избавлены от таких веселящих эффектов, потому что они знают, что они уже очень давно большие и для них естественно пребывать в международной повестке.



Иное дело, когда килька вдруг раздувается до медийных размеров кита. В этом случае, как говорил В. И. Ленин, es schwindelt, голова идет кругом, и в эту вскружившуюся голову приходит радостная мысль, что это не случайная флуктуация мирового исторического процесса, после которой все вернется к изначальному состоянию разбитого корыта. А это – знак уважения мира к достоинству нашей державы, и теперь она всегда будет владычицей морскою, а также римским папой.



Это лечится только временем. Ну и животворящими звездюлями.