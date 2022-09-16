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Washington Times: Америка движется к катастрофе. Гражданская война не за горами
14:11 18.09.2022

The Washington Times
США

Республиканцы и демократы согласны: Судный день и гражданская война не за горами

Какой будет Америка будущего? Одни говорят, фашистской, другие - коммунистической, пишет WT. Двое из пяти американцев считают, что гражданская война в США возможна в ближайшее десятилетие. Но удивительно то, что она до сих пор не началась, считает автор.

Шерил Чамли (Cheryl Chumley)

По новому опросу YouGov, половина республиканцев и почти треть демократов считают, что Америка на всех парах несется к катастрофе - даже к гражданской войне.

Еще бы, с такой-то Демократической партией!

В мрачную годовщину терактов 11 сентября член Палаты представителей от штата Вашингтон Прамила Джаяпал (Pramila Jayapal) твитнула следующее: "Сегодня мы вспоминаем 2 996 человек, которые были убиты 11 сентября, и всех тех, кто погиб за нашу страну в последовавших за этим вечных войнах".

Как мило. Но в список погибших она вписала 19 смертников, которые и устроили этот теракт. Может, нам и японцев, погибших при налете на Перл-Харбор, тоже посчитать? Ни в коем случае. Мы же не путаем агрессоров и жертв. Вот вам и антиамериканизм.

Типичная манера нынешних демократов.

Именно поэтому, когда компания YouGov сообщает, что "двое из пяти американцев считают, что гражданская война в США возможна уже в течение ближайшего десятилетия", охотно ей веришь.

И именно поэтому целых 40% американцев допускают гражданскую войну между республиканцами и демократами, 32% - между "красными" и "синими" штатами (официальные цвета республиканцев и демократов, – Прим. перев.), а 39% сомневаются, что Америка останется демократией в ближайшие годы. Так какой же будет Америка будущего? Одни говорят, фашистской, другие - коммунистической. Ясно одно: Америка в беде.

"Что касается перспектив гражданской войны, то республиканцы считают ее вероятнее, чем демократы, причем как между партиями (45% против 35%), так и между "красными" и "синими" штатами (36% против 13%), - пишет YouGov. - Зато демократы считают войну вероятнее между бедными и богатыми (37% против 25%) или между городами и сельскими районами (23% против 20%). Войну же между расовыми группами демократы и республиканцы считают одинаково вероятной (31%)".

И эту страну президент Байден обещал объединить как в ходе предвыборной кампании, так и с трибуны Белого дома.

И не преуспел.

Его обещания до сих пор не выполнены.

И это демократы рыскают по стране, деловито уничтожая все хоть сколько-нибудь традиционное, нормальное, конституционное, справедливое и разумное.

Это левые хотят, чтобы мальчики считались девочками, стоит только об этом заявить.

Это левые хотят, чтобы детей воспитывали не родители, а учителя и агитаторы-социалисты.

Это левые хотят пожертвовать американской исключительностью во имя китайской экспансии, навязывая всем дорогостоящую и невероятно обременительную "зеленую" политику, которая уже подарила сидящим на редкоземельных металлах коммунистам кучу бюджетных долларов - и подарит еще больше.

Это демократы разогнали инфляцию до небывалого уровня, задрали расходы на топливо и задумали оставить полицию без средств (вот же нелепица!). Это из-за них в магазинах опустели полки с товарами первой необходимости вплоть до детского питания. Это они объявили Дональда Трампа врагом народа и заткнули рот всем несогласным. Это они позволили федеральным правоохранительным органам грубо попрать Конституцию и, презрев всякую законность, обыскать дом бывшего президента, что само по себе неслыханно. Это они раздули штат налоговой службы на 87 000 человек, чтобы кошмарить граждан с низким и средним доходом, не говоря уже о консерваторах и церковных общинах. Как раз к выборам - самое время.

Так, гражданская война, говорите?

Демократы уже практически не скрывают своего презрения к Америке и патриотически настроенным американцам. При Байдене это отвращение лишь усилилось и приобрело совершенно уродливые формы. То, о чем раньше лишь перешептывались, стали говорить в открытую. Они уже стращают нас своими речами на кроваво-красном фоне под конвоем морских пехотинцев. Они уже освистывают своих противников, а следующим шагом станут прямые выпады против консерваторов и особенно сторонников "Великой Америки" (предвыборный лозунг Дональда Трампа: "Вернем Америке былое величие", – Прим. перев.).

Так что же, гражданская война?

Удивительнее всего то, что она до сих пор не началась.

Источник - ИноСМИ
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