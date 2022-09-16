Пригласить для танца: о чем мечтает в Ташкенте московская балерина Мария Левицкая

14:14 18.09.2022

"Известия" побывали в гостях у Марии Левицкой, которая развивает высокое искусство в Узбекистане



Тамара Санаева



Театральный сезон в Ташкенте обещает немало культурных событий с участием россиян. Среди них - Мария Левицкая. У выпускницы ГИТИСа в столице Узбекистана множество занятий: танцовщица, хореограф, балетмейстер-репетитор Государственного академического Большого театра имени Алишера Навои, основательница популярной балетной школы. "Известия", побывав в гостях у Марии, убедились в прочности и перспективах российско-узбекских культурных связей.



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Лепить галатей



Мария Левицкая родилась и выросла в Москве. С детства была влюблена в мир танца, потому сомнений в выборе профессии не было: балет и только балет. Танец - это состояние души, подчеркивает она. Ей повезло вдохнуть атмосферу Большого театра, узнать историческое прошлое и настоящее прославленной сцены. В ГИТИСе она постигала секреты профессии в мастерской блистательной балерины народной артистки РСФСР Нины Львовны Семизоровой. Там Мария поняла, как важен и необходим в балете педагог, хореограф, способный ежедневным трудом "лепить галатей".



Оставив родную Москву, она поехала в Центральную Азию, где служит балетному искусству уже около десяти лет. Первой ступенью на самостоятельном пути стала должность главного балетмейстера и руководителя балетной труппы в театре оперы и балета имени Садриддина Айни в Таджикистане. Работа за эти годы была проделана плодотворная. И не только как балетмейстера и постановщика - Мария часто выходила на сцену вместе с артистами в классических спектаклях, ставила для труппы композиции на музыку Бетховена и Моцарта, Фрэнка Синатры и Хью Лори, но самое основное - прикоснулась к национальной теме.



Говорить о жизни театра Мария может часами. Постановка балета, замечает она, это труд большой команды творческих людей. Лишь в синергии всех и каждого может родиться гармония всего зрелища. На вопрос, как ей, русской по крови и культуре, работалось в восточной стране и как удалось поставить балет на национальный сюжет, Мария отвечает, что если человеку искусства интересен мир в целом, то он может проникнуться и неродной для него национальной культурой.



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- Такая работа открывает новые пласты знаний в области истории и культуры, развивает и дополняет внутренний мир, - поделилась она. - Конечно, для таких постановочных проектов, как, например, хореографическая поэма для чтеца и шести танцоров "Хафизнаме" Толиба Шахиди, стоит пожить - и не один год! - в стране, заинтересоваться культурой не бегло, а внимательнее, глубже. Вслушаться в музыку, услышать ритм, увидеть пластику, а главное - впитать душевное состояние народа, о котором ты хочешь рассказать что-либо танцем.



Ташкент - город балетный



Приехав в Узбекистан, Мария познакомилась со старейшим мастером узбекского балета Куркмасом Сагатовым. Он оценил потенциал молодой москвички и открыл для нее двери в Большой театр Узбекистана и в Академию хореографии. Многие премьеры, в том числе "Баядерка" и "Шопениана", поставленные в Ташкенте главным балетмейстером ГАБТ имени Алишера Навои народным артистом России Андрисом Лиепой, были подготовлены с помощью педагога-репетитора Левицкой.



- Я с огромной радостью оттачиваю с балетной труппой театра сцены из академических спектаклей классического репертуара, - рассказывает Мария. - Это "Лебединое озеро", "Щелкунчик", "Дон Кихот" и другие спектакли. Так приятно слышать от зрителей, что труппа стала танцевать совершенно по-другому: академично, слаженно, красиво.



Удалось ей и самой выйти на сцену - в партии Китри в "Дон Кихоте" Минкуса, а в 2021 году Мария Левицкая проявила себя в театре имени Навои и как хореограф, поставив балет "Шум города" на музыку И. Бешевли.



Марии интересно работать с детьми, и это еще одно направление в деятельности российского балетмейстера в Узбекистане.



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- У меня уже был опыт создания студии на базе театра оперы и балета в Душанбе, - вспоминает она. - Начала я тогда работать с маленькой группой детей, которая вскоре превратилась в студию, где занималось около 70 маленьких балерин. Хореографические группы выступали с концертами на сцене театра вместе с учащимися музыкальных школ, и совместные концерты объединяли детей в большой и красивой программе. Концерты имели успех, мотивировали детей.



Свою студию балета и современной хореографии она создала с нуля. И надо отдать должное ташкентским чиновникам, благодарит Мария. Во всех государственных учреждениях она встречала положительный отклик и содействие. Параллельно шел подбор педагогов для студии, и теперь у российского специалиста есть коллектив единомышленников, в котором каждый стал соратником.



- В нашей студии мы стараемся представить многообразие жанров: балет, танец модерн, актерское мастерство, музыкальные направления, гимнастику. По многим направлениям танца в Ташкенте подготовлены очень хорошие специалисты - мы нашли друг друга, - радуется Мария. - В студии занимаются дети разного возраста, начиная с 2,5 года. Вы только представьте, какое наслаждение видеть успехи маленьких деток, которые постигают жизнь, движение, музыку и координацию! Это удивительный заряд энергии.



Есть у русской балерины мечта - превратить студию в культурный центр, который бы объединял взрослых и детей по многим направлениям искусства. Ей кажутся перспективными семейные проекты, чтобы каждая семья, приходя в центр, могла красиво и с пользой развиваться. Впереди у Марии Левицкой новый театральный сезон, учебный год, а в декабре - первый день рождения студии. Себе она желает, чтобы ее будущее в Ташкенте было красиво, эстетично и гармонично - как в хорошо поставленном танце.