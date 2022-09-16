 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Воскресенье, 18.09.2022
14:37  Узбекский Джизак: Управляющий филиала Народного банка выстрелил... в своего сотрудника
14:30  Ассамблея народа Кыргызстана осуждает вооруженное вторжение Таджикистана
14:28  В Киргизии объявили 19 сентября днем траура по погибшим в конфликте с Таджикистаном
14:14  Пригласить для танца: о чем мечтает в Ташкенте московская балерина Мария Левицкая
14:11  Washington Times: Америка движется к катастрофе. Гражданская война не за горами
13:56  Киев проявил тщеславие, помноженное на слабоумие, - Максим Соколов
13:53  Энергетический кризис отправляет Европу в "темные века", - Владимир Прохватилов

08:46  Вспомним все. Казахстанская долгая дорога... в дюнах, - Д.Найман
08:24  Альварес навалял казахстанцу Головкину и сохранил титулы чемпиона мира во втором среднем весе
08:12  Чего ждет Россия, не отвечая на варварские теракты ударами по украинской инфраструктуре?
08:01  Мир на грани самоуничтожения, - Валерий Панов
07:54  Баткен. Количество погибших со стороны Кыргызстана увеличилось до 36
02:55  Newsweek: Западный миропорядок больше никому не нужен. Украина это доказала
02:04  Американские "ястребы" не боятся разорвать отношения с РФ
02:02  Транскаспийский энергетический маршрут вновь в фокусе внимания
01:58  Washington Times: Заявление Путина и Си вызвало панику в США
01:12  В Белграде из-за гей-парада начались беспорядки
Суббота, 17.09.2022
21:47  КырГКНБ опровергает информацию, что ее шефа Ташиева взяли в плен таджики
20:38  От поступательного до наступательного один шаг. Как участники саммита ШОС в Самарканде говорили и молчали о конфликтах, - Къ
20:27  Таджикская сторона не способна следовать достигнутым договоренностям, - МИД КР
15:47  Командир Вселенной: как калужский учитель стал отцом космонавтики
15:38  В России выпущена серебряная монета про Ивана-дурака
15:33  Азербайджан – Армения: кто извлекает выгоды из нового обострения обстановки? - А.Арешев
15:30  Дошли до ракет: почему вспыхнули бои между Киргизией и Таджикистаном, - И.Кармазин
15:28  Кыргызские села освобождены, - полпред президента о ситуации на границе с Таджикистаном
13:56  Выходит в свет новый роман Виктора Пелевина "KGBT+"
13:46  В киргизско-таджикском конфликте появляются "третьи силы", - А.Уваров
13:39  Умер режиссер Игорь Масленников ("Приключения Шерлока Холмса", "Зимняя вишня")
10:31  "Мы не отдадим ни одного метра земли, доставшейся нам в наследство от предков...", - баткенское обращение президента Жапарова
09:48  Первым на Луне будет китаец, - Е.Пустовойтова
09:46  Киргизия – Таджикистан. Кто урегулирует проблему пограничной бесконечности? - А.Уваров
09:39  КырШкола. Как сидеть за партой втроем? - О.Новгородцева
09:37  ШОС претендует на раздел мира, - ВечБишкек
08:43  "Настоящее сокровище": марсоход NASA обнаружил следы жизни на Марсе
08:38  Союзнички по ШОС открыли дружный залповый огонь, - Къ
08:26  Баткенская война. Минометные обстрелы не прекращаются
08:11  Зачем Папа "закатоличил" Казахстан - Олег Строков
02:40  Нет Нур-Султана в своем отечестве, - Къ
02:32  Кыргызы и таджики договорились о прекращении огня (в третий раз)
00:20  Суперэгоизм: как Путин раскритиковал Запад на саммите ШОС
00:16  "Погибло много кыргызских военных", - глава ГКНБ КР Ташиев
00:12  За рулем незападного мира: как саммит ШОС поменяет мир, - Е.Цоц
Пятница, 16.09.2022
20:38  Конфликт на границе. Действительно ли на кыргызскую школу водрузили флаг Таджикистана?
20:34  Баткен: с кыргызской стороны 3 погибших
20:30  Попрошаек "люли" депортировали из кыргызского Джалал-Абада
19:47  Срока по осени считают. Конкуренты Токаеву еще не выросли, - Къ
19:46  В Китае полностью сгорел небоскреб крупнейшего оператора связи China Telecom
19:43  Новый полюс набирает силу: Саммит ШОС нервирует Запад, - СП
19:27  Китай сочувствует России в час испытаний, но прямую помощь не окажет, - Владимир Скосырев
18:49  Узбекистан выдвинул "Самаркандскую инициативу солидарности во имя безопасности"
18:27  Конфликт на границе. Из зоны обстрела эвакуированы около 120 тысяч кыргызстанцев
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Узбекистан   | 
Пригласить для танца: о чем мечтает в Ташкенте московская балерина Мария ЛевицкаяПригласить для танца: о чем мечтает в Ташкенте московская балерина Мария Левицкая
14:14 18.09.2022

"Известия" побывали в гостях у Марии Левицкой, которая развивает высокое искусство в Узбекистане

Тамара Санаева

Театральный сезон в Ташкенте обещает немало культурных событий с участием россиян. Среди них - Мария Левицкая. У выпускницы ГИТИСа в столице Узбекистана множество занятий: танцовщица, хореограф, балетмейстер-репетитор Государственного академического Большого театра имени Алишера Навои, основательница популярной балетной школы. "Известия", побывав в гостях у Марии, убедились в прочности и перспективах российско-узбекских культурных связей.

Большого планы: гастроли Донбасс-оперы, балетная интрига и чистая люстра
Главный театр страны открывает сезон с новыми артистами, модным кутюрье и гостиницей для гастролеров

Лепить галатей

Мария Левицкая родилась и выросла в Москве. С детства была влюблена в мир танца, потому сомнений в выборе профессии не было: балет и только балет. Танец - это состояние души, подчеркивает она. Ей повезло вдохнуть атмосферу Большого театра, узнать историческое прошлое и настоящее прославленной сцены. В ГИТИСе она постигала секреты профессии в мастерской блистательной балерины народной артистки РСФСР Нины Львовны Семизоровой. Там Мария поняла, как важен и необходим в балете педагог, хореограф, способный ежедневным трудом "лепить галатей".

Оставив родную Москву, она поехала в Центральную Азию, где служит балетному искусству уже около десяти лет. Первой ступенью на самостоятельном пути стала должность главного балетмейстера и руководителя балетной труппы в театре оперы и балета имени Садриддина Айни в Таджикистане. Работа за эти годы была проделана плодотворная. И не только как балетмейстера и постановщика - Мария часто выходила на сцену вместе с артистами в классических спектаклях, ставила для труппы композиции на музыку Бетховена и Моцарта, Фрэнка Синатры и Хью Лори, но самое основное - прикоснулась к национальной теме.

Говорить о жизни театра Мария может часами. Постановка балета, замечает она, это труд большой команды творческих людей. Лишь в синергии всех и каждого может родиться гармония всего зрелища. На вопрос, как ей, русской по крови и культуре, работалось в восточной стране и как удалось поставить балет на национальный сюжет, Мария отвечает, что если человеку искусства интересен мир в целом, то он может проникнуться и неродной для него национальной культурой.

"Мы узнали новую танцевальную культуру"
Чем российским и иностранным артистам оказался полезен фестиваль "Глобальные ценности" в Санкт-Петербурге

- Такая работа открывает новые пласты знаний в области истории и культуры, развивает и дополняет внутренний мир, - поделилась она. - Конечно, для таких постановочных проектов, как, например, хореографическая поэма для чтеца и шести танцоров "Хафизнаме" Толиба Шахиди, стоит пожить - и не один год! - в стране, заинтересоваться культурой не бегло, а внимательнее, глубже. Вслушаться в музыку, услышать ритм, увидеть пластику, а главное - впитать душевное состояние народа, о котором ты хочешь рассказать что-либо танцем.

Ташкент - город балетный

Приехав в Узбекистан, Мария познакомилась со старейшим мастером узбекского балета Куркмасом Сагатовым. Он оценил потенциал молодой москвички и открыл для нее двери в Большой театр Узбекистана и в Академию хореографии. Многие премьеры, в том числе "Баядерка" и "Шопениана", поставленные в Ташкенте главным балетмейстером ГАБТ имени Алишера Навои народным артистом России Андрисом Лиепой, были подготовлены с помощью педагога-репетитора Левицкой.

- Я с огромной радостью оттачиваю с балетной труппой театра сцены из академических спектаклей классического репертуара, - рассказывает Мария. - Это "Лебединое озеро", "Щелкунчик", "Дон Кихот" и другие спектакли. Так приятно слышать от зрителей, что труппа стала танцевать совершенно по-другому: академично, слаженно, красиво.

Удалось ей и самой выйти на сцену - в партии Китри в "Дон Кихоте" Минкуса, а в 2021 году Мария Левицкая проявила себя в театре имени Навои и как хореограф, поставив балет "Шум города" на музыку И. Бешевли.

Марии интересно работать с детьми, и это еще одно направление в деятельности российского балетмейстера в Узбекистане.

Точки зрения: ГМИИ имени Пушкина открывает сезон выставкой про слепоту
"Котел алхимика" предлагает новый взгляд на известные и не очень экспонаты

- У меня уже был опыт создания студии на базе театра оперы и балета в Душанбе, - вспоминает она. - Начала я тогда работать с маленькой группой детей, которая вскоре превратилась в студию, где занималось около 70 маленьких балерин. Хореографические группы выступали с концертами на сцене театра вместе с учащимися музыкальных школ, и совместные концерты объединяли детей в большой и красивой программе. Концерты имели успех, мотивировали детей.

Свою студию балета и современной хореографии она создала с нуля. И надо отдать должное ташкентским чиновникам, благодарит Мария. Во всех государственных учреждениях она встречала положительный отклик и содействие. Параллельно шел подбор педагогов для студии, и теперь у российского специалиста есть коллектив единомышленников, в котором каждый стал соратником.

- В нашей студии мы стараемся представить многообразие жанров: балет, танец модерн, актерское мастерство, музыкальные направления, гимнастику. По многим направлениям танца в Ташкенте подготовлены очень хорошие специалисты - мы нашли друг друга, - радуется Мария. - В студии занимаются дети разного возраста, начиная с 2,5 года. Вы только представьте, какое наслаждение видеть успехи маленьких деток, которые постигают жизнь, движение, музыку и координацию! Это удивительный заряд энергии.

Есть у русской балерины мечта - превратить студию в культурный центр, который бы объединял взрослых и детей по многим направлениям искусства. Ей кажутся перспективными семейные проекты, чтобы каждая семья, приходя в центр, могла красиво и с пользой развиваться. Впереди у Марии Левицкой новый театральный сезон, учебный год, а в декабре - первый день рождения студии. Себе она желает, чтобы ее будущее в Ташкенте было красиво, эстетично и гармонично - как в хорошо поставленном танце.

Источник - Известия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1663499640


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Указ Президента Республики Казахстан от 10 сентября 2022 года №1006
- "Парк мира и согласия" заложили в столице делегаты VII Съезда религиозных лидеров
- Председатели Мажилиса и Межпарламентского союза договорились об усилении сотрудничества
- Алихан Смаилов провел заседание Комиссии по вопросам цифровизации
- О проблемах Мангистау
- Краткосрочный экономический индикатор в январе-августе 2022г. составил 103,7%
- С юга на север: почему "не работает" казахстанская переселенческая программа?
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 13 сентября 2022 года №680
- Общественность обсудила переименование столицы
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  