В Киргизии объявили 19 сентября днем траура по погибшим в конфликте с Таджикистаном

14:28 18.09.2022

Президент Киргизии Садыр Жапаров объявил 19 сентября днем национального траура по погибшим в конфликте с Таджикистаном.



"Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал указ, согласно которому 19 сентября 2022 года объявлен днем национального траура в Кыргызской Республике", - заявил представитель пресс-службы главы государства.



В этот день на территории всей страны, в зарубежных зданиях дипломатических и консульских учреждений будут приспущены государственные флаги республики. Культурным учреждениям и телерадиокомпаниям рекомендовано отменить развлекательные передачи и мероприятия.



Ожесточенные боестолкновения по всему периметру таджикско-киргизской границе начались 17 сентября. Обе стороны обвиняют друг друга в обстрелах. Киргизия объявила о гибели 36 человек и 134 пострадавших.



Анастасия Кукова