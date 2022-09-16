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|В Киргизии объявили 19 сентября днем траура по погибшим в конфликте с Таджикистаном
14:28 18.09.2022
Президент Киргизии Садыр Жапаров объявил 19 сентября днем национального траура по погибшим в конфликте с Таджикистаном.
"Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал указ, согласно которому 19 сентября 2022 года объявлен днем национального траура в Кыргызской Республике", - заявил представитель пресс-службы главы государства.
В этот день на территории всей страны, в зарубежных зданиях дипломатических и консульских учреждений будут приспущены государственные флаги республики. Культурным учреждениям и телерадиокомпаниям рекомендовано отменить развлекательные передачи и мероприятия.
Ожесточенные боестолкновения по всему периметру таджикско-киргизской границе начались 17 сентября. Обе стороны обвиняют друг друга в обстрелах. Киргизия объявила о гибели 36 человек и 134 пострадавших.
Анастасия Кукова