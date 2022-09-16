Ассамблея народа Кыргызстана осуждает вооруженное вторжение Таджикистана

14:30 18.09.2022

Бишкек (АКИpress) – Президиум Совета Ассамблеи народа Кыргызстана осуждает вооруженное вторжение военных и отдельных гражданских лиц Таджикистана на территорию Баткенской области и Чон-Алайского района Ошской области.



Как говорится в обращении президиума, результате имеются многочисленные человеческие жертвы, раненые, массовые поджоги жилых домов и разрушение социально-административной инфраструктуры.



Ассамблея народа Кыргызстана считает, что подобного рода конфликты и противостояния должны решаться мирно, за столом переговоров.



Заявление Ассамблеи народа Кыргызстана:



"Все этнические общественные объединения и национально-культурные центры, входящие в состав Ассамблеи народа Кыргызстана, с первых минут начала нового вооруженного конфликта на кыргызско-таджикской границе в Баткенской области и Чон-Алайского района Ошской области с болью в сердце воспринимали происходящие события. Мы осуждаем агрессивные вооруженные действия с таджикской стороны, повлекшие за собой многочисленные человеческие жертвы и ранения, нарушившие мирную жизнь, многовековые узы дружбы и добрососедства двух народов, выражаем искренние соболезнования семьям погибших и пострадавших, приветствуем достигнутые договоренности между двумя странами о прекращении огня и отводе вооруженных формирований в места постоянных дислокаций.



Надеемся, что подобное больше не повторится, а в Кыргызстане царит мир и спокойствие. Ради этого мы делаем все необходимое, включая оказание помощи пострадавшим. Мы уже отправляем помощь в Баткенскую область и Чон-Алайский район Ошской области. Сбор финансовых средств, одежды, продовольствия и медицинских препаратов продолжается. Эту работу координирует и организует специальный штаб при Президиуме Совета АНК.



Вместе с тем Ассамблея народа Кыргызстана призывает многонациональный народ страны к единству и сплоченность, не поддаваться на провокации, действовать вместе со всеми, включая властей, ради обеспечения территориальной целостности и нерушимости границ страны".