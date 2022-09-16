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|Узбекский Джизак: Управляющий филиала Народного банка выстрелил... в своего сотрудника
14:37 18.09.2022
В Джизакской области управляющий Зааминского филиала Народного банка выстрелил из спортивного оружия в своего подчиненного.
Управляющий Зааминского филиала Народного банка ("Халк банка") в Джизакской области выстрели в своего сотрудника из спортивного оружия, сообщает пресс-служба областного УВД.
По данным ведомства, инцидент произошел 16 сентября примерно в 22:30 рядом с домом главы филиала банка Н. М. в Зааминском районе, с которым вступил в конфликт начальник отдела банка Н. Ж., находившийся под влиянием алкоголя.
В результате управляющий один раз выстрелил в него из спортивного оружия для тира. Пострадавший был госпитализирован в больницу с травмой в области правой грудной клетки.
ОВД Зааминского района проводит доследственную проверку.
"Газета.uz" попросила пресс-службу прокомментировать состояние пострадавшего, но там заявили, что на данном этапе не могут раскрывать детали произошедшего.