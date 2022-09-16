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Баткен. Кыргызстан создал Госкомиссию по восстановлению сел и городов
19:50 18.09.2022

18 сентября 2022, Бишкек - 24.kg, Мария ОРЛОВА

Вторжение в Кыргызстан. Образована госкомиссия по восстановлению сел и городов

Президент Садыр Жапаров подписал Указ "О первоочередных мерах по восстановлению и развитию административно-территориальных единиц Баткенской и Ошской областей". Об этом сообщила пресс-служба президента.

По ее данным, указом постановляется образовать Государственную комиссию по восстановлению и развитию административно-территориальных единиц, поврежденных и разрушенных в результате вооруженного конфликта в Баткенской и Ошской областях.

Комиссия должна будет разработать и внести на утверждение кабинета министров проект порядка по оценке ущерба собственности граждан и юридических лиц, пострадавших в результате вооруженного конфликта в Баткенской и Ошской областях, и выплате им компенсаций; составить списки пострадавших граждан во время конфликта на кыргызско-таджикской государственной границе, погибших, без вести пропавших, получивших телесные повреждения, потерявших недвижимое и движимое имущество, правоудостоверяющие и правоустанавливающие документы.

Кроме того, президент поручил кабинету министров:

рассмотреть вопрос о возможности предоставления единовременной материальной помощи членам семей погибших и пострадавшим гражданам;
предоставить временное жилье с последующим обеспечением строительства новых жилых домов пострадавшим гражданам, а также оплату выполняемых работ лицам, задействованным в восстановлении собственного жилья;
обеспечить бесперебойную поставку продуктов первой необходимости, одежды, лекарственных средств, нефтепродуктов, водо- и энергоснабжение;
принять меры по оперативному восстановлению разрушенных пограничных застав и пунктов, объектов силовых структур и социальных объектов;
изыскать средства для финансирования мероприятий по восстановлению ущерба и оказанию помощи пострадавшим в соответствии с решением комиссии;
в оперативном порядке предусмотреть необходимые средства и профинансировать мероприятия по восстановлению ущерба и оказанию помощи пострадавшим;
разработать и внести в Жогорку Кенеш Кыргызской Республики проект Закона Кыргызской Республики "О внесении изменений в Закон Кыргызской Республики "О республиканском бюджете Кыргызской Республики на 2022 год и прогнозе на 2023–2024 годы";
установить ставку в размере ноль (0) процентов от уплаты налогов (за исключением НДС) для пострадавших субъектов предпринимательства (за исключением реализующих горюче-смазочные материалы, горнодобывающей деятельности и нерезидентов), осуществляющих свою деятельность в приграничных населенных пунктах, расположенных на кыргызско-таджикском участке государственной границы в Баткенской и Ошской областях, сроком до 1 января 2024 года;
освободить от уплаты страховых взносов индивидуальных предпринимателей, осуществляющих свою деятельность в приграничных населенных пунктах, расположенных на кыргызско-таджикском участке государственной границы в Баткенской и Ошской областях, сроком до 1 января 2024 года;
внести в Жогорку Кенеш Кыргызской Республики законопроект об освобождении от уплаты страховых взносов для юридических лиц сроком до 1 января 2024 года и списании налоговой задолженности по процентам, финансовым санкциям субъектам экономической деятельности, осуществляющим свою деятельность в приграничных населенных пунктах, расположенных на кыргызско-таджикском участке государственной границы в Баткенской и Ошской областях;
рассмотреть вопрос о возможности предоставления субъектам экономической деятельности, осуществляющим свою деятельность в приграничных населенных пунктах, расположенных на кыргызско-таджикском участке государственной границы в Баткенской и Ошской областях, отсрочки и/или рассрочки в отношении сумм налоговой задолженности и задолженности по уплате таможенных платежей, страховых взносов, без обеспечения исполнения обязанности по их уплате (без предоставления банковской гарантии, залога и поручительства) и взимания процентов за предоставление отсрочки и/или рассрочки, а также отсрочки по предоставлению отчетов по налогам и социальным взносам сроком до шести месяцев;
принять меры по оценке ущерба собственности граждан и юридических лиц, включая субъектов предпринимательства, пострадавших в результате вооруженного конфликта на кыргызско-таджикской границе;
рассмотреть возможность возмещения ущерба субъектам предпринимательства, пострадавшим в результате конфликта на кыргызско-таджикской границе.
Органам местного самоуправления рекомендовано рассмотреть вопрос о возможности предоставления дополнительной материальной помощи семьям погибших и пострадавшим гражданам за счет средств местного бюджета и привлеченных средств.

Кабмину совместно с Национальным банком, открытыми акционерными обществами "Айыл Банк" и "РСК Банк" (по согласованию) поручено рассмотреть возможность увеличения объема финансирования по проекту "Льготное финансирование Баткенской области", а государственным органам - безвозмездно предоставлять пострадавшим гражданам необходимые справки для назначения социальных выплат (пенсий, пособий, денежных компенсаций), информационные материалы, схемы, карты, планы, инженерно-геологические данные для оперативного решения вопросов проектирования, восстановления и строительства объектов, услуги по архитектурно-планировочным условиям, технадзору, экспертизе проектно-сметной документации.

Министерству здравоохранения поручено:

предоставлять пострадавшим гражданам медицинское обслуживание и льготное медикаментозное обеспечение в рамках Программы государственных гарантий по обеспечению граждан Кыргызской Республики медико-санитарной помощью;
освободить пострадавших граждан от сооплаты при первичной и повторной госпитализации в стационарных организациях здравоохранения в течение одного года;
обеспечить первоочередное финансирование организаций здравоохранения на пострадавших территориях;
оказывать консультационно-психологическую помощь пострадавшим гражданам;
усилить меры по эпидемиологическому надзору за инфекционными заболеваниями на пострадавших территориях для недопущения вспышек инфекций.
Министерству труда, социального обеспечения и миграции:

своевременно обеспечивать социальными выплатами (пособия, пенсии, компенсации) пострадавших граждан;
организовать реабилитацию детей, пострадавших граждан в детских лагерях и пансионатах;
при необходимости определить пожилых граждан, лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, из числа пострадавших граждан в детские учреждения и социальные стационарные учреждения;
при необходимости проводить освидетельствование пострадавших граждан для установления инвалидности, а также организовать социально-медицинскую реабилитацию пострадавших граждан;
совместно с органами местного самоуправления организовать общественные оплачиваемые работы с привлечением безработных граждан для восстановления и строительства объектов.
Указ вступает в силу со дня официального опубликования.

В Баткенской области ввели режим ЧС. Утром 16 сентября сразу на нескольких участках на границе Кыргызстана и Таджикистана началась стрельба. Под обстрел попали населенные пункты в Лейлекском и Баткенском районах. Минздрав сообщил о 139 пострадавших, погибли 36 человек. В результате вооруженного конфликта на кыргызско-таджикской границе дома покинули жители семи сел Баткенского и Лейлекского районов, села Джекенди Чон-Алайского района Ошской области.

Указом президента Садыра Жапарова 19 сентября 2022 года объявляется днем национального траура в Кыргызской Республике.

Источник - 24.kg
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