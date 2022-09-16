В центре Бишкека зверски избит неизвестными вождь саяков (племя) Нурлан Мотуев

19:55 18.09.2022

В Бишкеке неизвестные напали и избили Нурлана Мотуева



В центре Бишкека неизвестные напали на Нурлана Мотуева. Об этом сообщили очевидцы происшествия.



Нападение на бывшего активиста, ныне занимающегося блогерством, произошло в 13.30 на пересечении улиц Московской и Гоголя, рядом с центральной мечетью. Нурлана Мотуева несколько раз ударили по лицу. На место вызвали наряд милиции.



В УВД Свердловского района столицы подтвердили факт происшествия.



из интернета

Фото из интернета. Избитый Нурлан Мотуев

https://24.kg/proisshestvija/245516_vbishkeke_neizvestnyie_napali_iizbili_nurlana_motueva/

Напомним, Нурлана Мотуева задержали 12 мая 2016 года за выступление на форуме лидеров "Народного парламента". Свердловский районный суд 29 августа 2016-го приговорил его к семи годам лишения свободы с отбыванием срока в колонии-поселении, признав виновным по нескольким статьям УК КР - публичные призывы к террористической деятельности или публичное оправдание терроризма; возбуждение национальной (межэтнической), расовой, религиозной или межрегиональной вражды.

2 декабря 2017-го по решению Первомайского районного суда Бишкека за нарушение режима в колонии-поселении № 32, куда определили Нурлана Мотуева, его перевели на усиленный режим в ИК № 27. В 2018 году его вновь перевели в колонию-поселение. В 2019-м он вышел на свободу по договору, согласно которому будет работать и приходить отмечаться. Позже Верховный суд сократил наказание на год.