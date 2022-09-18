Киргизия и Таджикистан опять объявили тишину на границе, - В.Панфилова

22:51 18.09.2022

18.09.2022



Москва готова выступить посредником в споре двух стран

Виктория Панфилова

Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"



На границе Киргизии и Таджикистана опять произошли столкновения.

Президент РФ Владимир Путин призвал Бишкек и Душанбе решать приграничный конфликт исключительно мирными средствами. Свою озабоченность высказали США и ООН. В Баткенской области Киргизии введен режим ЧС, более 140 тыс. человек покинули свои дома. Десятки погибших, в том числе дети, сотни раненых. Обе стороны применили новейшее вооружение, в том числе и беспилотники. Одна из причин вооруженного столкновения – прохождение груза наркотиков. В настоящее время достигнут режим прекращения огня.



Президент Киргизии Садыр Жапаров подписал указ, согласно которому 19 сентября объявлен днем национального траура в Кыргызской Республике. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.



В ходе приграничного конфликта, который начался 14 сентября, погибло с киргизской стороны 46 человек, около 140 человек получили ранения. С таджикской – 28 погибших, в их числе – дети.



Президент РФ Владимир Путин в воскресенье обсудил по телефону с главами Киргизии и Таджикистана обстановку на таджикско-киргизской границе. "Владимир Путин призвал стороны не допускать дальнейшей эскалации и принять меры к скорейшему урегулированию ситуации исключительно мирными, политико-дипломатическими средствами. Он подтвердил готовность России оказывать необходимое содействие в целях обеспечения стабильности в киргизско-таджикском приграничье. Стороны договорились продолжить контакты", – говорится в сообщении Кремля.



Свою обеспокоенность столкновениями на границе выразил Госдеп США. "Мы обеспокоены сообщениями о столкновениях на таджикско-киргизской границе. На карту поставлены жизни мирных граждан, и мы выражаем сочувствие пострадавшим. Мы призываем обе стороны соблюдать режим прекращения огня и удвоить усилия по восстановлению спокойствия дипломатическими средствами", – написал в соцсети представитель американского ведомства Нед Прайс.



Не осталась в стороне и ООН. Организация по требованию сторон готова оказать помощь в поиске "устойчивого решения", которое позволит преодолеть разногласия на границе, говорится в заявлении международного ведомства. В документе отмечается, что глава организации Антониу Гутерриш призывает руководство Киргизии и Таджикистана вступить в диалог, чтобы установить долгосрочный режим прекращения огня. "Обе стороны должны в полной мере воспользоваться преимуществами существующего механизма, чтобы снизить напряженность", – говорится в заявлении.



Тем временем в конфликтующих республиках подсчитывают ущерб, нанесенный военными действиями в приграничных районах. И в Киргизии, и в Таджикистане сожжены и разграблены магазины и дома местных жителей, разрушен 36-метровый мост через реку Ак-Суу в Баткенской области Киргизии. Конфликт на границе Киргизии и Таджикистана обострился в ночь на 16 сентября, уже после того, как президенты Садыр Жапаров и Эмомали Рахмон объявили о режиме прекращения огня. Под обстрелы попали части Баткенского и Лейлекского районов Баткенской области Киргизии, а также Исфаринского и Гафуровского районов Согдийской области Таджикистана. Обстрелам подверглись и Ошская область Киргизии и район Лахш в Таджикистане. В Баткенской области Киргизии, которая наиболее сильно пострадала от вооруженного столкновения, введен режим ЧС, жители спешно покидают приграничные села, в которых уже "хозяйничают люди в военной форме без опознавательных знаков". ГКНБ Киргизии распространил сообщение, в котором говорится, что на таджикской стороне воюют не только пограничники, но и "боевики" – люди в неопознанной военной форме. "Цель Таджикистана – захват киргизских территорий", – отмечается в сообщении.



Напомним, 14 сентября сразу на нескольких участках таджикско-киргизской границы в Баткенской области началась стрельба (см. "НГ" от 14.09.22). Несмотря на то что пограничные войска имеют право использовать только стрелковое вооружение, Таджикистан, по утверждению Бишкека, по мере разрастания конфликта применил не только минометы и гранатометы, но системы залпового огня и вертолеты. Киргизская сторона в стороне не осталась, ответив противнику новейшим вооружением. Судя по всему, речь могла идти о применении беспилотников. На видео, которые попали в социальные сети, жители Таджикистана с криками "Байрактар" разбегались в разные стороны.



ОДКБ, членами которой являются обе конфликтующие страны, ограничилась призывом прекратить огонь. Об этом заявил генеральный секретарь альянса Станислав Зась в телефонной беседе с главой МИД Киргизии Жээнбеком Кулубаевым. "Стороны отметили важность немедленного прекращения огня и считают неприемлемым применение силы и использование тяжелого вооружения, в том числе артиллерии и РСЗО", – следует из релиза пресс-службы ОДКБ.



Общественный деятель Киргизии Токтайым Уметалиева видит одну из причин вооруженного конфликта в переделе рынка наркотрафика. "После смены власти в Киргизии идет процесс передела в контроле маршрутов переброски наркотиков. Если посмотреть на карту, то обстреляны были те населенные пункты и заставы, через которые идет наркотрафик. Этот конфликт был спровоцирован заинтересованными лицами с обеих сторон именно для переброски большой партии груза", – сказала "НГ" Уметалиева. По ее мнению, конфликты политизируют намеренно и используют фактор земли, воды, а теперь еще и этнический. "Эта схема была опробована не однажды. Весной прошлого года местные жители якобы не поделили воду. В итоге в ход пошли пулеметы, минометы и боевые вертолеты. Погибли 36 человек, десятки домов были сожжены, эвакуированы тысячи. Но причиной всему был тот же наркотрафик, различная контрабанда. Заметьте, как только груз проходит, стороны тут же договариваются о перемирии. К сожалению, политическая элита, как оппозиционная, так и властная, во всяком случае с нашей стороны, замешана в этих процессах", – убеждена эксперт. Она считает, что к решению приграничных конфликтов нужно подойти со стороны перекрытия контрабанды и борьбы с наркомафией.