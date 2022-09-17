Таджикские военные подорвали 36-метровый мост на автодороге Кек-Таш - Ак-Сай. Видео

00:07 19.09.2022

Предыстория: Таджикская сторона начала обстрел заставы "Тамдык", на отдельных участках идут интенсивные бои, - Погранслужба КР

Продолжение: На границе пограничники Таджикистана открыли огонь и применили минометы, - ПС ГКНБ



Бишкек (АКИpress) – На 7 км автодороги Көк-Таш - Ак-Сай - Тамдык на участке дороги Дача - Чайхана силами таджикских военных был подорван 36-метровый мост на реке Ак-Суу в Баткенской области, сообщила пресс-служба Минтранса КР.



