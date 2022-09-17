"Меняем Санду на дрова!". Массовые протесты в Кишиневе

00:08 19.09.2022

В Кишиневе местные жители продолжают требовать отставки президента

Катя Морозова



Люди выступают с лозунгами "Меняем Санду на дрова"



В Кишиневе на массовые акции протеста против непомерного роста цен вышли десятки тысяч людей. Организатор акции оппозиционная партия "Шор" ожидает, что на улицы выйдут 50 тыс человек – почти 10% от всего населения молдавской столицы.



Люди выступают с лозунгами "Меняем Санду на дрова" и "Мы не хотим умирать с голоду". Молдаван не устраивает непомерный рост цен на газ, электричество, еду и бензин, а также то, что, по их заявлению, у них самые высокие цены в Европе на жизнь при том, что средняя зарплата 500 долларов.



Молдаване уже давно требуют отставки правительства и президента – многих, помимо цен, не устраивают многочисленные аресты оппозиционных депутатов. Особенно острая ситуация в Гагаузии, в которой часто звучат призывы к независимости автономной области. Сама президент, пока ее страна полыхает, находится в Лондоне на похоронах королевы.



