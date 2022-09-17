Fox News: Китай и Россия ограничат влияние Запада с помощью ШОС

00:17 19.09.2022

Fox News

США



В своей речи в преддверии беспрецедентного третьего срока Си Цзиньпин изложил ключевые моменты мировой стратегии: "расширение сотрудничества в области безопасности"



Питер Эйткен (Peter Aitken)



На этой неделе лидер Китая Си Цзиньпин провозгласил свою страну не просто лидером мира, но и лидером всех социалистических стран. При этом он раскритиковал другие государства, которые отказались от социализма в пользу "западной модели".



"Множество развивающихся стран смотрят на Китай с завистью и хотят перенять наш опыт в области государственного управления. Социализм с китайскими чертами превратился в знаменосца социалистического развития в 21 веке", – написал Си в своей статье, которая была опубликована в среду, 14 сентября, в "Цюши" – самом авторитетном академическом журнале партии.



Представители стран Шанхайской организации сотрудничества встретились на этой неделе в Узбекистане, чтобы еще больше укрепить связи между азиатскими государствами, стремящимися ограничить влияние Запада на континенте. По времени эта встреча совпала с подготовкой к 20-му съезду Коммунистической партии Китая, который пройдет 16 октября и в ходе которого, как сообщает издание South China Morning Post, партия назначит Си председателем КНР на беспрецедентный третий срок.



"Евразийский континент является домом для всех нас, Qiushi отметил Си в своем выступлении в Узбекистане. – Поддержание мира и развития – это общая цель стран как в нашем регионе, так и в мире в целом, и на ШОС лежит важное обязательство по достижению этой цели".



В своей статье и в речи на ШОС Си постарался изложить свое видение стратегии Китая. Он подчеркнул, что Китай "обладает ответственностью, возможностями и уверенностью для того, чтобы внести исторический вклад в прогресс научного социализма" теперь, когда его страна прокладывает свой собственный курс.



"Наша судьба заключена в пути, который мы выбираем. Если мы выберем неправильный путь, мы не достигнем наших целей и, возможно, даже прервем процесс великого возрождения китайской цивилизации", – написал Си в статье.



Он подчеркнул, что успех Китая "доказывает", что "социализм не умер" и что он избежал наступления "долгой темной эпохи".



"Просто представьте: если бы социализм потерпел неудачу в Китае, если бы наша коммунистическая партия рухнула, как коммунистическая партия в Советском Союзе, глобальный социализм погрузился бы в долгую темную эпоху, – написал Си. – А коммунизм, как однажды выразился Карл Маркс, превратился в бы навязчивого призрака, томящегося в неизвестности".



В своем выступлении на встрече стран ШОС Си указал на пять принципов, которых члены этой организации должны придерживаться, чтобы достичь политического успеха: политическое доверие, взаимовыгодное сотрудничество, равенство между странами, открытость и инклюзивность, а также равенство и справедливость. В этом году ШОС, которую создали Китай и Россия, одобрила заявку Ирана на вступление в свои ряды, а Китай продолжает преуменьшать масштабы тех мер, которые он принимает против мусульманского уйгурского меньшинства.



Однако основное внимание Си уделил целям будущих усилий, а именно "необходимости расширить сотрудничество в области безопасности", чтобы справиться со "сложными условиями развития как внутри стран, так и на их пределами".



"Глобальная инициатива по безопасности, выдвинутая Китаем, направлена на решение проблем дефицита мира и наличия глобальных вызовов в области безопасности, – сказал Си. – Она призывает все страны оставаться верными видению общей, всеобъемлющей, совместной и устойчивой безопасности и выстраивать сбалансированную, эффективную и долговечную архитектуру безопасности".



"Мы приглашает все заинтересованные стороны принять участие в реализации этой инициативы", – добавил Си.