Рахмон стал орудием для удара по Китаю и России, - Марс Сариев

00:44 19.09.2022

Эксперт рассказал, кому выгодно нынешнее киргизско-таджикское обострение



Стрельба на киргизско-таджикской границе затихла. С утра воскресенья там не слышен грохот канонады. Надолго ли? С 16 числа, когда сразу на нескольких участках границы в районе Баткенской области началась стрельба, перемирия заключались уже несколько раз. Но потом столкновения начинались с новой силой...



Эксперт рассказал, кому выгодно нынешнее киргизско-таджикское обострение



Особенно яростной ситуация была 17 числа, когда под ударом оказались населенные пункты не только в Баткенской, но и в Ошской области. 46 человек погибли, 146 - пострадали, эвакуированных из десятков сел начали свозить в лагеря временного размещения. Всего из зоны конфликта выехало около 137 тысяч человек.



Ситуация в приграничной с Таджикистаном Баткенской области обострялась не раз. Спорные территории и до сих пор не делимитированные границы двух стран периодически дают повод для приграничных конфликтов. Но никогда ранее эти обострения не носили столь массированного характера, больше напоминающего вторжение со стороны Таджикистана. Надо сказать, что с узбекской стороной президент Киргизии Садыр Жапаров нашел понимание, и там приграничные споры практически решены. А вот с Таджикистаном этот процесс то и дело скатывается к боестолкновениям. Данное обострение отличает еще и то, что случилось оно в разгар саммита ШОС. Кому может быть выгодна дестабилизация Средней Азии, "МК" рассказал киргизский политолог Марс Сариев.



- Лидер Таджикистана Эмомали Рахмон не мог самостоятельно начать столь масштабное наступление - с применением систем реактивного огня, тяжелой артиллерии - причем по всей линии границы. Перемирие было подписано, но вчера еще обстрелы продолжались. Я думаю, что идет большая игра. И все это связано с тем, что проходил саммит ШОС. Есть и еще один фактор... Я еще три месяца назад говорил, что подписание Соглашения о строительстве железной дороги Китай - Киргизстан - Узбекистан и далее вызовет большие "круги", дестабилизирующие регион. Потому что эта дорога сильно меняет геополитическую ситуацию. Весь этот регион фактически уходит под Китай. Соответственно, это вызывает напряжение на Западе. Китай воспринимает Среднюю Азию и Россию как внутренний тыл. И прокладка сухопутных артерий, нефтепроводов и газопроводов позволяет Поднебесной обезопасить себя на случай "горячей фазы" столкновения с США. А то, что такой вариант возможен - уже ясно. Америке нужно не дать Китаю стать доминирующей сверхдержавой. Поэтому создание таких коридоров, а тем более укрепление ШОС не устраивает Запад.



- Можно вспомнить начало Первой мировой войны, когда ситуация развивалась по схожему сценарию. Тогда кайзеровская Германия хотела построить железнодорожную ветку Берлин - Багдад, чтобы поставлять нефтепродукты напрямую в Германию. Это не понравилось "царице морей" Великобритании, которая была монополистом морских перевозок энергоносителей. Поэтому было спровоцировано убийство эрц-герцога Австрии в Сараево, с последующим перерастанием ситуации в мировую войну. Германия в результате этой войны проиграла. И сейчас создание нового концептуального центра на Востоке не устраивает Запад.



- Но почему Эмомали Рахмон пошел на это обострение? Разве ему выгодно быть орудием в руках Запада?



- Я думаю, он в патовой ситуации. Недавно прошли американские учения в Таджикистане. В ходе них США выделили Рахмону 50 млн долларов, бронеавтомобили и так далее. Я думаю, сейчас Рахмон стоит перед дилеммой: если он накануне саммита ШОС не разогреет ситуацию в отношении с Киргизстаном, то вторжение талибов неизбежно...



- Конечно. Через Катар и Пакистан на них продолжают влиять. А Рахмон мечется. Если вы заметили, обострение конфликтов возникает именно перед саммитами ШОС. К тому же одновременно обострилась ситуация в Армении и Азербайджане, где тоже проходит этот маршрут "один поезд - один путь". Задача Запада - дестабилизировать ситуацию в Средней Азии и не только оборвать этот новый "Шелковый путь", но и уронить реноме ШОС, который не может справиться с конфликтами. А заодно развязать "второй фронт" против России. Потому что когда два члена ОДКБ сражаются друг с другом, и организация при этом не может оказать действенной поддержки еще одному своему члену - Армении, то фактически ее роль сводится к нулю. Это все системные и грамотные действия Запада.



Елена Гамаюн

Авторы: ЕЛЕНА ГАМАЮН