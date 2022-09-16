 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Понедельник, 19.09.2022
00:58  Как использовать валюту Центробанка Афганистана в интересах США?
00:54  Вспомним все. Казахстанская долгая дорога... в дюнах. Часть 2, - Д.Найман
00:44  Рахмон стал орудием для удара по Китаю и России, - Марс Сариев
Воскресенье, 18.09.2022
22:54  Украинский тупик Путина. Давят со всех сторон, - НГ
22:51  Киргизия и Таджикистан опять объявили тишину на границе, - В.Панфилова
19:55  В центре Бишкека зверски избит неизвестными вождь саяков (племя) Нурлан Мотуев
19:50  Баткен. Кыргызстан создал Госкомиссию по восстановлению сел и городов

14:40  Кыргызстан. Двое из ларца, одинаковы с лица, - Юрий Макеев
14:37  Узбекский Джизак: Управляющий филиала Народного банка выстрелил... в своего сотрудника
14:30  Ассамблея народа Кыргызстана осуждает вооруженное вторжение Таджикистана
14:28  В Киргизии объявили 19 сентября днем траура по погибшим в конфликте с Таджикистаном
14:14  Пригласить для танца: о чем мечтает в Ташкенте московская балерина Мария Левицкая
14:11  Washington Times: Америка движется к катастрофе. Гражданская война не за горами
13:56  Киев проявил тщеславие, помноженное на слабоумие, - Максим Соколов
13:53  Энергетический кризис отправляет Европу в "темные века", - Владимир Прохватилов
08:46  Вспомним все. Казахстанская долгая дорога... в дюнах, - Д.Найман
08:24  Альварес навалял казахстанцу Головкину и сохранил титулы чемпиона мира во втором среднем весе
08:12  Чего ждет Россия, не отвечая на варварские теракты ударами по украинской инфраструктуре?
08:01  Мир на грани самоуничтожения, - Валерий Панов
07:54  Баткен. Количество погибших со стороны Кыргызстана увеличилось до 36
02:55  Newsweek: Западный миропорядок больше никому не нужен. Украина это доказала
02:04  Американские "ястребы" не боятся разорвать отношения с РФ
02:02  Транскаспийский энергетический маршрут вновь в фокусе внимания
01:58  Washington Times: Заявление Путина и Си вызвало панику в США
01:12  В Белграде из-за гей-парада начались беспорядки
Суббота, 17.09.2022
21:47  КырГКНБ опровергает информацию, что ее шефа Ташиева взяли в плен таджики
20:38  От поступательного до наступательного один шаг. Как участники саммита ШОС в Самарканде говорили и молчали о конфликтах, - Къ
20:27  Таджикская сторона не способна следовать достигнутым договоренностям, - МИД КР
15:47  Командир Вселенной: как калужский учитель стал отцом космонавтики
15:38  В России выпущена серебряная монета про Ивана-дурака
15:33  Азербайджан – Армения: кто извлекает выгоды из нового обострения обстановки? - А.Арешев
15:30  Дошли до ракет: почему вспыхнули бои между Киргизией и Таджикистаном, - И.Кармазин
15:28  Кыргызские села освобождены, - полпред президента о ситуации на границе с Таджикистаном
13:56  Выходит в свет новый роман Виктора Пелевина "KGBT+"
13:46  В киргизско-таджикском конфликте появляются "третьи силы", - А.Уваров
13:39  Умер режиссер Игорь Масленников ("Приключения Шерлока Холмса", "Зимняя вишня")
10:31  "Мы не отдадим ни одного метра земли, доставшейся нам в наследство от предков...", - баткенское обращение президента Жапарова
09:48  Первым на Луне будет китаец, - Е.Пустовойтова
09:46  Киргизия – Таджикистан. Кто урегулирует проблему пограничной бесконечности? - А.Уваров
09:39  КырШкола. Как сидеть за партой втроем? - О.Новгородцева
09:37  ШОС претендует на раздел мира, - ВечБишкек
08:43  "Настоящее сокровище": марсоход NASA обнаружил следы жизни на Марсе
08:38  Союзнички по ШОС открыли дружный залповый огонь, - Къ
08:26  Баткенская война. Минометные обстрелы не прекращаются
08:11  Зачем Папа "закатоличил" Казахстан - Олег Строков
02:40  Нет Нур-Султана в своем отечестве, - Къ
02:32  Кыргызы и таджики договорились о прекращении огня (в третий раз)
00:20  Суперэгоизм: как Путин раскритиковал Запад на саммите ШОС
00:16  "Погибло много кыргызских военных", - глава ГКНБ КР Ташиев
00:12  За рулем незападного мира: как саммит ШОС поменяет мир, - Е.Цоц
Пятница, 16.09.2022
20:38  Конфликт на границе. Действительно ли на кыргызскую школу водрузили флаг Таджикистана?
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Кыргызстан   |   Таджикистан   | 
Рахмон стал орудием для удара по Китаю и России, - Марс Сариев
00:44 19.09.2022

Эксперт рассказал, кому выгодно нынешнее киргизско-таджикское обострение

Стрельба на киргизско-таджикской границе затихла. С утра воскресенья там не слышен грохот канонады. Надолго ли? С 16 числа, когда сразу на нескольких участках границы в районе Баткенской области началась стрельба, перемирия заключались уже несколько раз. Но потом столкновения начинались с новой силой...

Эксперт рассказал, кому выгодно нынешнее киргизско-таджикское обострение

Особенно яростной ситуация была 17 числа, когда под ударом оказались населенные пункты не только в Баткенской, но и в Ошской области. 46 человек погибли, 146 - пострадали, эвакуированных из десятков сел начали свозить в лагеря временного размещения. Всего из зоны конфликта выехало около 137 тысяч человек.

Ситуация в приграничной с Таджикистаном Баткенской области обострялась не раз. Спорные территории и до сих пор не делимитированные границы двух стран периодически дают повод для приграничных конфликтов. Но никогда ранее эти обострения не носили столь массированного характера, больше напоминающего вторжение со стороны Таджикистана. Надо сказать, что с узбекской стороной президент Киргизии Садыр Жапаров нашел понимание, и там приграничные споры практически решены. А вот с Таджикистаном этот процесс то и дело скатывается к боестолкновениям. Данное обострение отличает еще и то, что случилось оно в разгар саммита ШОС. Кому может быть выгодна дестабилизация Средней Азии, "МК" рассказал киргизский политолог Марс Сариев.

- Лидер Таджикистана Эмомали Рахмон не мог самостоятельно начать столь масштабное наступление - с применением систем реактивного огня, тяжелой артиллерии - причем по всей линии границы. Перемирие было подписано, но вчера еще обстрелы продолжались. Я думаю, что идет большая игра. И все это связано с тем, что проходил саммит ШОС. Есть и еще один фактор... Я еще три месяца назад говорил, что подписание Соглашения о строительстве железной дороги Китай - Киргизстан - Узбекистан и далее вызовет большие "круги", дестабилизирующие регион. Потому что эта дорога сильно меняет геополитическую ситуацию. Весь этот регион фактически уходит под Китай. Соответственно, это вызывает напряжение на Западе. Китай воспринимает Среднюю Азию и Россию как внутренний тыл. И прокладка сухопутных артерий, нефтепроводов и газопроводов позволяет Поднебесной обезопасить себя на случай "горячей фазы" столкновения с США. А то, что такой вариант возможен - уже ясно. Америке нужно не дать Китаю стать доминирующей сверхдержавой. Поэтому создание таких коридоров, а тем более укрепление ШОС не устраивает Запад.

- Можно вспомнить начало Первой мировой войны, когда ситуация развивалась по схожему сценарию. Тогда кайзеровская Германия хотела построить железнодорожную ветку Берлин - Багдад, чтобы поставлять нефтепродукты напрямую в Германию. Это не понравилось "царице морей" Великобритании, которая была монополистом морских перевозок энергоносителей. Поэтому было спровоцировано убийство эрц-герцога Австрии в Сараево, с последующим перерастанием ситуации в мировую войну. Германия в результате этой войны проиграла. И сейчас создание нового концептуального центра на Востоке не устраивает Запад.

- Но почему Эмомали Рахмон пошел на это обострение? Разве ему выгодно быть орудием в руках Запада?

- Я думаю, он в патовой ситуации. Недавно прошли американские учения в Таджикистане. В ходе них США выделили Рахмону 50 млн долларов, бронеавтомобили и так далее. Я думаю, сейчас Рахмон стоит перед дилеммой: если он накануне саммита ШОС не разогреет ситуацию в отношении с Киргизстаном, то вторжение талибов неизбежно...

- Конечно. Через Катар и Пакистан на них продолжают влиять. А Рахмон мечется. Если вы заметили, обострение конфликтов возникает именно перед саммитами ШОС. К тому же одновременно обострилась ситуация в Армении и Азербайджане, где тоже проходит этот маршрут "один поезд - один путь". Задача Запада - дестабилизировать ситуацию в Средней Азии и не только оборвать этот новый "Шелковый путь", но и уронить реноме ШОС, который не может справиться с конфликтами. А заодно развязать "второй фронт" против России. Потому что когда два члена ОДКБ сражаются друг с другом, и организация при этом не может оказать действенной поддержки еще одному своему члену - Армении, то фактически ее роль сводится к нулю. Это все системные и грамотные действия Запада.

Елена Гамаюн
Авторы: ЕЛЕНА ГАМАЮН

Источник - МК
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1663537440


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Указ Президента Республики Казахстан от 10 сентября 2022 года №1006
- "Парк мира и согласия" заложили в столице делегаты VII Съезда религиозных лидеров
- Председатели Мажилиса и Межпарламентского союза договорились об усилении сотрудничества
- Алихан Смаилов провел заседание Комиссии по вопросам цифровизации
- О проблемах Мангистау
- Краткосрочный экономический индикатор в январе-августе 2022г. составил 103,7%
- С юга на север: почему "не работает" казахстанская переселенческая программа?
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 13 сентября 2022 года №680
- Общественность обсудила переименование столицы
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  