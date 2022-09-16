Вспомним все. Казахстанская долгая дорога... в дюнах. Часть 2, - Д.Найман

00:54 19.09.2022 Вспомним. Если не все, то кое-что… Часть 2

16.09.2022 Д-н НАЙМАН

О пионерах рыночной экономики и частного бизнеса

Часть 1



Разорение страны "приватизацией" и ее бенефициары



Все девяностые, пока "успешно" уничтожалось село, казахский советский аул, в казахском же обществе, социуме параллельно шло становления нового слоя – класса собственников, они же крупные бизнесмены, они же национальная буржуазия. Наиболее яркая из присущих им черт - это невыветриваемый по сию пору компрадорский душок…



И вот в этих условиях Кажегельдин, который сам себя тогда величал "международным брокером", провел абсолютно дикую приватизацию, когда объекты общенародной собственности были отданы за бесценок местным и иностранным "инвесторам". Более того, Кажегельдин (начинал этот процесс своими знаменитыми "безвозвратными кредитами" тем же "младотюркам" Терещенко) избавился законодательно от самого термина "коллективная собственность". Остались только государственная и частная.



Гражданский Кодекс разработанный Зейнуллой Какимжановым признал потребкооперацию… общественной организацией, выхолостил весь изначальный и вообще какой-либо смысл. Министерство сельского хозяйства в былые годы хотело создать свою кооперацию (по отдельным отраслям – например рыболовству), но ничего не вышло. Закон сработал как тупое дышло. Телега предпринимательства и базовые зачатки крепкого среднего бизнеса на селе была окончательно убиты. Ломать, как известно, не строить.



Тогда сама специфика первоначального накопления капитала, атмосфера дикого капитализма, прямо скажем, не способствовала пониманию предпринимательства, которое во всем остальном мире, за исключением постсоветских государств, давно уже зиждилось на кропотливом труде, итогом которого было создание продукта, а не крутилось лишь вокруг коммерции по схеме "купи подешевле, продай подороже".



А многочисленные трудовые коллективы оказались отрезаны юридически от права владения средствами производства. Словом, когда Кажегельдин вещает о благе первой волны приватизации государственной собственности, он забывает упомянуть, что эффект от нее оказался смертоносней взрыва ядерной бомбы. Тяжелее всего это ударило, как выше и было указано по селу. Ведь, пытаясь стремительно избавиться от коммунистической идеологии, внедряя капиталистическую, чиновники слабо представляли различие между городом и деревней, между заводом и сельским производством. Поэтому разговоры о какой-то великой компетентности Кажегельдина говорить не приходиться.



Зато в воздухе летали многомиллионные кредиты, а прибыль свыше двухсот процентов можно было получить, причем вполне легитимно, на финансовых спекуляциях и разнице курсов валют. Знаменитое поколение так называемых "младотюрков" (казахстанцы в курсе этого с позволения сказать "феномена"), которым покровительствовал в самом начале их пути и становления сам президент. И это тоже отчасти порождение не просто той эпохи, а именно кажегельдинской эпохи.



От приватизации выиграли они сами – а не народ. Приватизационные фонды и их купоны оказались попросту грандиозным обманом, когда элита нахлобучила население. Так мало того, некоторые из них потом и в правительстве поработали. Впрочем, за исключением нескольких эпизодов, в итоге - с тем же эффектом что и Кажегельдин. Прорывов, пользы для страны, для социума, скажем так, положа руку на сердце, они тоже не принесли. А массово вымелись оттуда под коннотацию термина "киндер-сюрпризы", когда грянул знаменитый политический кризис начала нулевых в интерьерах новой столицы Астаны.



Ракеты в никуда…



Самый медийный "младотюрк", побывавший даже депутатом парламента, это безусловно - Булат Абилов. Нынешние юные поколения, родившиеся уже при Независимости Казахстана смутно ориентируются в том, что это за фамилии Кажегельдин, Абилов, "младотюрки", "киндер-сюрпризы", чем это связано и что за ними стоит. Но это и неудивительно – оба лишь сейчас заактивничали и, соответственно, попали на политические радары. Другие рассосались по заграницам.



А такие личности как Мухтар Аблязов открыто продолжают борьбу против казахстанской власти. Но с тех пор, как вышел из назарбаевской тюрьмы, он явно не старается соединить усилия в этом направлении с кем-то либо из "младотюрков" и вообще с кем либо из про оппозиционных кругов и деятелей. Но самое главное, Мухтара Кабуловича, в отличие от того же Булата Мукишевича, все знают и никогда, скажем так, память на его Родине о нем не тускнела.



Их роднит только одно – эта плеяда, иронично обозначенная в истории Казахстана как "младтотюрки", никакого сравнения с оригиналом не выдерживает. Это одновременно птенцы гнезда кажегельдинского и назарабаевского, материально поднявшиеся на приближенности к власти, на невозвратных кредитах терещенковского кабинета, на приватизации былого "общенародного имущества", привлечении их на госслужбу, в нацкомпании.



Можно ли теперь сказать с высоты прожитых четверти века, с тех пор как вышеописанная плеяда занималась "бизнесом", от ночных клубов до долгосрочных аренд выставочных павильонов бывшего ВДНХ, от торговых домов до магазинов фирмы "Адидас", создавала банки, служила в балгимбаевском кабинете правительственными чиновниками, возглавляла нацкомпании - они повысили конкурентоспособность страны до каких значимых международных стандартов? Не говоря уже о том, чтобы переплюнули эти самые стандарты? Твердое нет. Это просто дельцы.



У некоторых из них есть непонятная страсть к политике. Помимо Аблязова есть такие упертые. Но если Мухтара Кабуловича понять можно, он много чего испытал за свое острое неприятие такой казахстанской беды как "агашкизм" (т.е. - есть за что!) – им явно ведет месть. Попытка вернуться в политическое поле таких деятелей (уже непонятно деятелей чего?) как Булат Абилов выглядит как минимум занимательно.



Возвращение в политику Абилова, претендующего то ли повторить поход за Карметкомбинатом, то ли участвовать (в каком качестве?) в президентских выборах пока что запоминается и сопровождается лишь каким-то совершенно трэшовыми моментами. Например, по соцсетям гуляет незамысловатый видео-сюжет, в котором сегодняшний Бутя говорит кому то с нажимом, убедительно, что он никогда не называл Папу Папой (речь идет о Первом Президенте страны) публично и т.д. Тут же подклеено другое видео, на котором молодой и полный сил Булат Мукишевич обращаясь к Ноль Первому на какой-то встрече – а это примерно в ревущих 90-х, и, по всей видимости купонная приватизация уже прошумела – сообщает ему, что они уже встали на ноги, а Ноль Первый им "как отец родной", Папа одним словом. Папа в ответ кидает ободряющую реплику.



А ведь когда то мы все смотрели по телевизору как с космодрома Байконур на орбиту взлетала ракета, на которой было написано Butya. Это был не брэнд какого-то товара, изделия. Это было название фирмы. Вся страна тогда знала этого человеко-брэнда. Некоторые его "младотюреческие" соратники потом и в правительстве поработали. Но с тем же эффектом что и Кажегельдин. Т.е. прорывов, пользы для страны, для социума, скажем так, положа руку на сердце, они тоже не принесли. От приватизации выиграли они сами – а не народ. Приватизационные фонды и их купоны оказались попросту обманом. В частности, "Бутя-Капитал".



На это и показывает их тотальное увлечение отвлеченными схемами, при котором они забыли о людях, о менталитете народа – и такое впечатление - собственно о цели всех этих усилий (неужели ими двигала только жажда наживы?). Если бы не наша подземная кладовая, которая в общем-то и так работает не стопроцентно на государство и народ, как то держало на плаву наше "рыночное" государство – то в следующем году Нацфонд может превратиться в пустой амбар. Тогда точно придется переписывать тот же Гражданский Кодекс. И вообще все переделывать, но по уму. Получится?



***



Так что у нас в сухом остатке? Совсем бесполезен Кажегельдин стране в нынешней ситуации? Вон, в казахскоязячном фейсбуке уже кидают сообщения о том, что Кажегельдин едва ли не призван в советники президента. Потом покатили разговоры о том, фейк это или не фейк? Но тут главное, что такие слухи есть и кто-то же запускает такую чушь… Хотя, Кажегельдин еще может послужить Казахстану. Но очень в специфическом разрезе. Дело в том, что у бывшего премьер-министра РК есть какие-то связи в том же Лондоне и он может помочь в деле возврата активов, незаконно выведенных из страны. Ведь по сути, Кажегельдин и является "Первым учителем" в деле извлечения выгод, например, от приватизации госсобственности. Так что этот "великий гуру" коррупции может послужить своей стране, хоть так исправив все то, что они наворотили вместе… со всеми ими. Тогда можно, наверное, пересмотреть его уголовное дело. Восстановить в правах гражданина РК. Если он кончено же желает встретить старость в родных пенатах Источник - zonakz.net

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